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دعوات أممية لتحرك عالمي يكبح موجات الحر القياسية

9/4/2024 7:13:54 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكدت رئيسة الوكالة الأممية المعنية بالطقس والمناخ، أمس، أن ارتفاع درجات الحرارة يجب أن يؤدي إلى إطلاق تنبيه أحمر على مستوى العالم، بعدما حطمت مؤشرات الحرارة العالمية جميع الأرقام القياسية في أغسطس الماضي.

وأظهرت بيانات أولية من مرصد كوبرنيكوس الأوروبي المتخصص في دراسات تغير المناخ، أن معدلات درجات الحرارة بلغت مستويات قياسية في أغسطس للعام الثاني على التوالي. وشهدت أستراليا واليابان وأجزاء من الصين والنروج أغسطس الأكثر حراً، منذ بدأ تسجيل البيانات، وفق هيئات أرصاد جوية.

وقالت الأمينة العامة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية سيليستى ساولو: ((من الواضح أن درجات الحرارة ترتفع إلى أعلى مما نرغب به)). وأضافت أن ذلك يحدث لأن التحرك العالمي غير كاف.

وبينما لم يعرف بعد المعدل الدقيق لدرجات الحرارة العالمية لشهر أغسطس 2024، خلصت خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ إلى أنها ستكون أعلى من مستوى 16.82 درجة مئوية القياسي المسجل في أغسطس العام الماضي. وقالت ساولو، خلال منتدى إقليمي في سنغافورة لهيئات الأرصاد المحلية، إنه يتم على الدوام تجاوز العتبات، داعية إلى تحسين مراقبة ودعم هيئات الأرصاد الجوية، مضيفة: ((نحتاج إلى مزيد من الموارد)).

ويأتي المنتدى بعد أيام على إصدار المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تقييمها الأخير لتداعيات تغير المناخ في آسيا والهادئ، محذرة من أن ارتفاع منسوب البحار في العديد من المناطق بات أعلى من المعدل.

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