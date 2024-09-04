اقتراح أمريكي نهائي قيد الإعداد لـ«صفقة غزة»

لا جديد بشأن محادثات الهدنة في الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، رغم إعلان الولايات المتحدة الثلاثاء أن ((الوقت حان لإبرام)) اتفاق لوقف إطلاق النار، يشمل الإفراج عن الأسرى المحتجزين في القطاع، وهو ما تعطله تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، بشأن بقاء قوات الاحتلال على حدود غزة مع مصر ((محور فيلادلفيا))، ومحور نتساريم، الذي يفصل شمال غزة عن جنوبها.

يقول الشؤون الاستراتيجية في إسرائيل، رون ديرمر، لتلفزيون بلومبرغ، إن إسرائيل لا تستطيع ترك محور فيلادلفيا على وضعه الحالي، وهي منفتحة على أي ترتيب أمني على المدى الطويل. وأشار إلى ست نقاط عالقة في المفاوضات، معتبراً أن احتمال التوصل إلى اتفاق سيزداد حال وحدت الولايات المتحدة وإسرائيل جهودهما، لكن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، يقف في ضفة مضادة لأي اتفاق يوقف الحرب، حيث جدد دعوته لنتانياهو إلى وقف المباحثات بشأن الصفقة. ونشر على منصة ((إكس))، إن ((الدولة التي يقتل رهائنها الستة بدم بارد لا تتفاوض مع القتلة بل تنهي المباحثات، و(...) تسحقهم)).

ويؤكد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، أن بقاء الحكومة الإسرائيلية الحالية يعني استمرار الحرب، مشيراً إلى أن أعضاءها لا يعرفون كيفية إحلال السلام ولا يريدونه، ويعتبر أن عدم رغبة حكومة نتانياهو في إحلال السلام ((أمراً غير مقبول)). ووصف ما يقوم به نتانياهو بأنه مجرد ((خداع سياسي)) كي يحافظ على حكومته الحالية من الانهيار.

أمام هذا الانسداد المحكم يرى مراقبون أن المفتاح في يد واشنطن، التي تحدثت منذ يومين عن إعدادها مقترحاً نهائياً لاتفاق. وفي هذا السياق، كشفت صحيفة ((معاريف)) العبرية أن أحد السيناريوهات المحتملة للاقتراح قد يشمل مطالبة إسرائيل وحركة حماس بالموافقة على جميع مراحل الصفقة دفعة واحدة، أي وفق صيغة بصيغة ((خذها أو اتركها)).

وأضافت الصحيفة أن الخطة الأمريكية ((ستلغي المفاوضات بين المراحل، وتتطلب من الأطراف الموافقة عليها كاملة مرة واحدة، ما يعني إنهاء القتال وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع، ونقل السيطرة على محور فيلادلفيا إلى قوة خارجية، مع تقديم ضمانات بعدم استهداف مسؤولي حماس، بما في ذلك زعيم الحركة يحيى السنوار)).

وأبرزت الصحيفة حالة التشاؤم المحيطة بمصير الصفقة، بعد مواقف نتانياهو بشأن محور فيلادلفيا. وقالت: ((الاستنتاج السائد هو أن الصفقة انتهت فعلياً، وما نراه الآن هو مجرد مراسم دفنها)).

ونقلت عن مسؤولين إسرائيليين أن الاقتراح الأخير بصيغة ((خذه أو اتركه))، الذي سيطرحه الأمريكيون ((سيكون سيئاً لإسرائيل وأسوأ من الخطة الحالية التي رفضتها حماس بالفعل)). وأضافت: ((إذا رفضت إسرائيل العرض فقد يتبنى الأمريكيون سياسة العصا، مثل الامتناع عن استخدام حق النقض ((الفيتو)) في مجلس الأمن ضد قرارات معادية لإسرائيل، ما سيزيد من عزلتها السياسية)).