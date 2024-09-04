الشارقة.. منتدى الاتصال الحكومي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

هذه‭ ‬المرة‭ ‬كانت‭ ‬الزيارة‭ ‬بالنسبة‭ ‬لي‭ ‬مختلفة‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬وذات‭ ‬طابع‭ ‬بحريني‭ ‬جميل،‭ ‬بحضور‭ ‬الأستاذ‭ ‬السيد‭ ‬زهره‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬،‭ ‬والكاتبة‭ ‬الفاضلة‭ ‬سوسن‭ ‬الشاعر‭ ‬‮«‬الوطن‮»‬،‭ ‬والأستاذ‭ ‬مؤنس‭ ‬المردي‭ ‬‮«‬البلاد‮»‬،‭ ‬والأستاذ‭ ‬راشد‭ ‬الحمر‭ ‬‮«‬الأيام‮»‬،‭ ‬وعدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الزملاء‭ ‬والزميلات‭ ‬والمؤثرين‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭.‬

تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬حكومة‭ ‬مرنة‭.. ‬اتصال‭ ‬مبتكر‮»‬،‭ ‬انطلقت‭ ‬بالأمس‭ ‬فعاليات‭ ‬الدورة‭ ‬الـ13‭ ‬من‭ ‬المنتدى‭ ‬الدولي‭ ‬للاتصال‭ ‬الحكومي‭ ‬2024،‭ ‬وسط‭ ‬حضور‭ ‬إعلامي‭ ‬دولي‭.. ‬والملاحظ‭ ‬أن‭ ‬المنتدى‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬يبحث‭ ‬الربط‭ ‬بين‭ ‬الاتصال‭ ‬الحكومي‭ ‬والاستثمار‭ ‬الاقتصادي‭ ‬بأساليب‭ ‬وطرق‭ ‬مبتكرة‭ ‬وأكثر‭ ‬مرونة‭ ‬وغير‭ ‬تقليدية‭.‬

اقتصاد‭ ‬المغامرة‭ ‬والقطاع‭ ‬السياحي‭.. ‬المرونة‭ ‬الاقتصادية‭.. ‬القطاعات‭ ‬الخضراء‭.. ‬حرب‭ ‬المهارات‭ ‬وتدريب‭ ‬الكفاءات‭.. ‬مستقبل‭ ‬التواصل‭ ‬الحكومي‭ ‬وسط‭ ‬نمط‭ ‬حياة‭ ‬افتراضي‭.. ‬الموجة‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬التفاعل‭ ‬الشخصي‭.. ‬صحافة‭ ‬الموبايل‭.. ‬‮«‬الصحافة‭ ‬الروبوتية‮»‬‭.. ‬وغيرها‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬أجندة‭ ‬المحاور‭ ‬والمواضيع‭ ‬والعناوين،‭ ‬وورش‭ ‬العمل‭ ‬والبرامج‭ ‬المتنوعة،‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬التركيز‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬منتدى‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬

لفت‭ ‬نظري‭ ‬وشد‭ ‬انتباهي‭ ‬ونال‭ ‬إعجابي‭ ‬أن‭ ‬المنتدى‭ ‬اهتم‭ ‬بتنظيم‭ ‬برامج‭ ‬خاصة‭ ‬للأطفال‭ ‬وطلبة‭ ‬الجامعات‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬الإماراتي،‭ ‬وكذلك‭ ‬المجالس‭ ‬الشعبية‭ ‬في‭ ‬القرى‭ ‬والضواحي،‭ ‬باعتبارها‭ ‬من‭ ‬مرتكزات‭ ‬الهوية‭ ‬الثقافية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬الإماراتية‭ ‬الأصيلة،‭ ‬بل‭ ‬وتم‭ ‬تنظيم‭ ‬برنامج‭ ‬خاص‭ ‬بعنوان‭ ‬التسويق‭ ‬الحكومي‭ ‬وترويج‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬فن‭ ‬التسويق‭ ‬الحكومي‭ ‬كأداة‭ ‬اتصالية‭ ‬مميزة،‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬استراتيجيات‭ ‬تسويقية‭ ‬مدروسة،‭ ‬وإدارة‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬للخدمات‭ ‬الحكومية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬القوة‭ ‬الناعمة‭ ‬لتطوير‭ ‬أساليب‭ ‬وأدوات‭ ‬الترويج‭ ‬للهوية‭ ‬الوطنية،‭ ‬مما‭ ‬يخلق‭ ‬عند‭ ‬المجتمع‭ ‬شعوراً‭ ‬قوياً‭ ‬بالانتماء‭ ‬الوطني‭ ‬وغرس‭ ‬القيم،‭ ‬ويحفزهم‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬الوطن‭ ‬وتقدمه‭.‬

ومن‭ ‬ضمن‭ ‬الفعاليات‭ ‬والبرامج‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬ورشة‭ ‬عمل‭ ‬إنتاج‭ ‬البودكاست‭ ‬لمنصات‭ ‬الاتصال‭ ‬الحكومي،‭ ‬وندوة‭ ‬فنّ‭ ‬التأثير‭: ‬استراتيجيات‭ ‬التواصل‭ ‬الفعّال‭ ‬في‭ ‬العصر‭ ‬الرقمي‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬مجلة‭ ‬فوربس‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬ومخيم‭ ‬مهارات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭.‬

ولعل‭ ‬الندوة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬التي‭ ‬تحدث‭ ‬فيها‭ ‬البروفيسور‭ ‬والاقتصادي‭ ‬الياباني‭ ‬‮«‬فوميو‭ ‬هاياشي‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬عرض‭ ‬التجربة‭ ‬اليابانية‭ ‬الملهمة‭ ‬في‭ ‬الماضي‭ ‬والحاضر‭ ‬والمستقبل،‭ ‬جديرة‭ ‬بالإعلام‭ ‬العربي‭ ‬أن‭ ‬يسلط‭ ‬الضوء‭ ‬عليها‭ ‬ويتوقف‭ ‬عندها‭ ‬ويتعلم‭ ‬منها‭.. ‬وكذلك‭ ‬ندوة‭ ‬‮«‬الإعلام‭ ‬الوطني‮»‬‭ ‬لمعالي‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬بطي‭ ‬آل‭ ‬حامد‭ ‬رئيس‭ ‬المكتب‭ ‬الوطني‭ ‬للإعلام،‭ ‬وإجابته‭ ‬الرائعة‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬التساؤلات‭ ‬المحورية،‭ ‬من‭ ‬أبرزها‭: ‬كيف‭ ‬استطاعت‭ ‬الإمارات‭ ‬أن‭ ‬تجعل‭ ‬من‭ ‬بناء‭ ‬الصورة‭ ‬الإيجابية‭ ‬للدولة‭ ‬واجبا‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬وليس‭ ‬الحكومات‭ ‬فقط؟‭ ‬

وهذا‭ ‬هو‭ ‬الواجب‭ ‬الوطني‭ ‬والدور‭ ‬المجتمعي‭ ‬الذي‭ ‬أتمنى‭ ‬أن‭ ‬تصل‭ ‬إليه‭ ‬جميع‭ ‬المنصات‭ ‬والمواقع‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الدول‭ ‬الخليجية‭ ‬تحديدا،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الحديث‭ ‬القائم‭ ‬اليوم‭ ‬حول‭ ‬توحيد‭ ‬الخطاب‭ ‬الإعلامي‭ ‬الخليجي‭ ‬والرد‭ ‬على‭ ‬المسيئين‭ ‬لدولنا‭. ‬