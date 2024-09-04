الشارقة.. منتدى الاتصال الحكومي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
في كل مرة أتشرف فيها بالحضور في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي بإمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، لا أكتفي بحضور الندوات الرئيسية.. حيث أحرص على الحضور والمتابعة لما يحصل من فعاليات وحوارات وبرامج مصاحبة داخل مركز «اكسبو الشارقة».
هذه المرة كانت الزيارة بالنسبة لي مختلفة عن كل عام، وذات طابع بحريني جميل، بحضور الأستاذ السيد زهره «أخبار الخليج»، والكاتبة الفاضلة سوسن الشاعر «الوطن»، والأستاذ مؤنس المردي «البلاد»، والأستاذ راشد الحمر «الأيام»، وعدد كبير من الزملاء والزميلات والمؤثرين من الشباب البحريني.
تحت شعار «حكومة مرنة.. اتصال مبتكر»، انطلقت بالأمس فعاليات الدورة الـ13 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2024، وسط حضور إعلامي دولي.. والملاحظ أن المنتدى هذا العام يبحث الربط بين الاتصال الحكومي والاستثمار الاقتصادي بأساليب وطرق مبتكرة وأكثر مرونة وغير تقليدية.
اقتصاد المغامرة والقطاع السياحي.. المرونة الاقتصادية.. القطاعات الخضراء.. حرب المهارات وتدريب الكفاءات.. مستقبل التواصل الحكومي وسط نمط حياة افتراضي.. الموجة الجديدة من التفاعل الشخصي.. صحافة الموبايل.. «الصحافة الروبوتية».. وغيرها العديد من أجندة المحاور والمواضيع والعناوين، وورش العمل والبرامج المتنوعة، التي يتم التركيز عليها في منتدى هذا العام.
لفت نظري وشد انتباهي ونال إعجابي أن المنتدى اهتم بتنظيم برامج خاصة للأطفال وطلبة الجامعات من الشباب الإماراتي، وكذلك المجالس الشعبية في القرى والضواحي، باعتبارها من مرتكزات الهوية الثقافية والاجتماعية الإماراتية الأصيلة، بل وتم تنظيم برنامج خاص بعنوان التسويق الحكومي وترويج الهوية الوطنية، حيث تم التركيز على فن التسويق الحكومي كأداة اتصالية مميزة، تقوم على تنفيذ استراتيجيات تسويقية مدروسة، وإدارة العلامات التجارية للخدمات الحكومية، بالإضافة إلى الاستفادة من القوة الناعمة لتطوير أساليب وأدوات الترويج للهوية الوطنية، مما يخلق عند المجتمع شعوراً قوياً بالانتماء الوطني وغرس القيم، ويحفزهم على المشاركة في بناء الوطن وتقدمه.
ومن ضمن الفعاليات والبرامج في المنتدى كانت هناك ورشة عمل إنتاج البودكاست لمنصات الاتصال الحكومي، وندوة فنّ التأثير: استراتيجيات التواصل الفعّال في العصر الرقمي بالشراكة مع مجلة فوربس الشرق الأوسط، ومخيم مهارات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الفعاليات.
ولعل الندوة الافتتاحية في اليوم الأول التي تحدث فيها البروفيسور والاقتصادي الياباني «فوميو هاياشي» الذي عرض التجربة اليابانية الملهمة في الماضي والحاضر والمستقبل، جديرة بالإعلام العربي أن يسلط الضوء عليها ويتوقف عندها ويتعلم منها.. وكذلك ندوة «الإعلام الوطني» لمعالي الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد رئيس المكتب الوطني للإعلام، وإجابته الرائعة على عدد من التساؤلات المحورية، من أبرزها: كيف استطاعت الإمارات أن تجعل من بناء الصورة الإيجابية للدولة واجبا على جميع أفراد المجتمع وليس الحكومات فقط؟
وهذا هو الواجب الوطني والدور المجتمعي الذي أتمنى أن تصل إليه جميع المنصات والمواقع في كل الدول الخليجية تحديدا، في ظل الحديث القائم اليوم حول توحيد الخطاب الإعلامي الخليجي والرد على المسيئين لدولنا.
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