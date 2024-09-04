((البحرين الوطني)) يطلق حملة التمويل الشخصي الرقمي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أطلق بنك البحرين الوطني حملة جديدة للتمويل الشخصي الرقمي، تستهدف تشجيع العملاء على تقديم واستكمال طلبات التمويل الشخصي عبر تطبيق الخدمات المصرفية الرقمية التابع لبنك البحرين الوطني
NBB
Digital .
واعتبارًا من الأول من سبتمبر حتى نهاية العام، سيتم على نحو شهري اختيار أحد العملاء المحظوظين من مستفيدي التمويلات الشخصية الرقمية للفوز بجائزة نقدية قيمتها 1 , 000 دينار بحريني.
وفي تعليقه حول هذه المناسبة، قال صباح عبداللطيف الزياني، رئيس تنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد في بنك البحرين الوطني: «نسعى إلى تقديم تجربة عملاء مبتكرة عبر التطبيق، مما يمنح العملاء المرونة والتحكم بتحديد مبلغ التمويل وفترة السداد وذلك عند التقديم على تمويل شخصي رقمي، متبوعاً بموافقة مبدئية فورية».
يُشار إلى أن منتج التمويل الشخصي الرقمي من بنك البحرين الوطني يقدم العديد من المزايا المتفردة، بما في ذلك أسعار الفائدة الحصرية، والموافقة المبدئية الفورية، والسرعة في صرف مبالغ التمويل في الحساب. كما يمكن للعملاء الاستفادة من حلول منصتنا الرقمية للحصول على تجربة تقديم طلب تمويل مبسطة وسريعة تشتمل على 3 خطوات فقط. ويُضاف إلى ذلك إمكانية تحديد مبلغ التمويل المطلوب ومتابعة صرفها واختيار فترات السداد التي تصل حتى 7 سنوات، وهو ما يجعل من إدارة شؤونهم المالية أكثر سلاسة ومرونة من خلال تطبيق NBB Digital .
ويواصل بنك البحرين الوطني تعزيز نطاق خدماته ومنتجاته الرقمية، وذلك لتمكين عملائه من إجراء معاملات مالية بسيطة وميسرة. لمعرفة المزيد من المعلومات حول المجموعة الواسعة من المنتجات والخدمات التي يقدمها بنك البحرين الوطني، يرجى زيارة أقرب فرع إليك أو الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك على الرابط https :// >. nbbonline . com .
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