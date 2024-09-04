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((البحرين الوطني)) يطلق حملة التمويل الشخصي الرقمي

9/4/2024 7:11:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أطلق‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬حملة‭ ‬جديدة‭ ‬للتمويل‭ ‬الشخصي‭ ‬الرقمي،‭ ‬تستهدف‭ ‬تشجيع‭ ‬العملاء‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬واستكمال‭ ‬طلبات‭ ‬التمويل‭ ‬الشخصي‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الرقمية‭ ‬التابع‭ ‬لبنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭
 NBB ‭ ‬ Digital ‭.‬

واعتبارًا‭ ‬من‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬سبتمبر‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬العام،‭ ‬سيتم‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬شهري‭ ‬اختيار‭ ‬أحد‭ ‬العملاء‭ ‬المحظوظين‭ ‬من‭ ‬مستفيدي‭ ‬التمويلات‭ ‬الشخصية‭ ‬الرقمية‭ ‬للفوز‭ ‬بجائزة‭ ‬نقدية‭ ‬قيمتها‭ ‬1 , 000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭.‬

وفي‭ ‬تعليقه‭ ‬حول‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬صباح‭ ‬عبداللطيف‭ ‬الزياني،‭ ‬رئيس‭ ‬تنفيذي‭ ‬للخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭: ‬‮«‬نسعى‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬تجربة‭ ‬عملاء‭ ‬مبتكرة‭ ‬عبر‭ ‬التطبيق،‭ ‬مما‭ ‬يمنح‭ ‬العملاء‭ ‬المرونة‭ ‬والتحكم‭ ‬بتحديد‭ ‬مبلغ‭ ‬التمويل‭ ‬وفترة‭ ‬السداد‭ ‬وذلك‭ ‬عند‭ ‬التقديم‭ ‬على‭ ‬تمويل‭ ‬شخصي‭ ‬رقمي،‭ ‬متبوعاً‭ ‬بموافقة‭ ‬مبدئية‭ ‬فورية‮»‬‭.‬

يُشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬منتج‭ ‬التمويل‭ ‬الشخصي‭ ‬الرقمي‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬يقدم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المزايا‭ ‬المتفردة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة‭ ‬الحصرية،‭ ‬والموافقة‭ ‬المبدئية‭ ‬الفورية،‭ ‬والسرعة‭ ‬في‭ ‬صرف‭ ‬مبالغ‭ ‬التمويل‭ ‬في‭ ‬الحساب‭. ‬كما‭ ‬يمكن‭ ‬للعملاء‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬حلول‭ ‬منصتنا‭ ‬الرقمية‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬تجربة‭ ‬تقديم‭ ‬طلب‭ ‬تمويل‭ ‬مبسطة‭ ‬وسريعة‭ ‬تشتمل‭ ‬على‭ ‬3‭ ‬خطوات‭ ‬فقط‭. ‬ويُضاف‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬إمكانية‭ ‬تحديد‭ ‬مبلغ‭ ‬التمويل‭ ‬المطلوب‭ ‬ومتابعة‭ ‬صرفها‭ ‬واختيار‭ ‬فترات‭ ‬السداد‭ ‬التي‭ ‬تصل‭ ‬حتى‭ ‬7‭ ‬سنوات،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬شؤونهم‭ ‬المالية‭ ‬أكثر‭ ‬سلاسة‭ ‬ومرونة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطبيق‭ ‬ NBB ‭ ‬ Digital ‭ .‬

ويواصل‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬تعزيز‭ ‬نطاق‭ ‬خدماته‭ ‬ومنتجاته‭ ‬الرقمية،‭ ‬وذلك‭ ‬لتمكين‭ ‬عملائه‭ ‬من‭ ‬إجراء‭ ‬معاملات‭ ‬مالية‭ ‬بسيطة‭ ‬وميسرة‭. ‬لمعرفة‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬حول‭ ‬المجموعة‭ ‬الواسعة‭ ‬من‭ ‬المنتجات‭ ‬والخدمات‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬يرجى‭ ‬زيارة‭ ‬أقرب‭ ‬فرع‭ ‬إليك‭ ‬أو‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الخاص‭ ‬بالبنك‭ ‬على‭ ‬الرابط‭ ‬ https ‭://‬ >‭.‬ nbbonline ‭.‬ com ‭.‬

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