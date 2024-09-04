((السياحة والمعارض)): رصد 40 مكتبا تزاول أنشطة حجوزات السفر والسياحة من دون ترخيص

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أفادت هيئة البحرين للسياحة والمعارض أن إدارة الرقابة السياحية رصدت أكثر من 40 مكتبا تزاول أنشطة الحجوزات والسفر من دون ترخيص قانوني، وذلك ضمن الحملات التفتيشية المتواصلة التي تقوم بها الإدارة في إطار جهود هيئة البحرين للسياحة والمعارض للحفاظ على تنظيم قطاع السياحة والسفر في مملكة البحرين.
وأوضحت الهيئة أن بعض المكاتب المخالفة لجأت إلى فتح عناوين مختلفة أو نشرت إعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي من دون الحصول على التراخيص اللازمة، ويتم حاليًا إنهاء الإجراءات الإدارية بشأن هذه المخالفات، مع إحالة أصحاب تلك المكاتب إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
وأكدت هيئة البحرين للسياحة والمعارض التزامها بمتابعة كل الشكاوى والقضايا التي ترد إليها، باعتبارها الجهة المسؤولة عن الرقابة على مكاتب السفر والسياحة في المملكة، واستمرار التعاون مع الجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة لضمان تطبيق القوانين واللوائح المعمول بها.
ودعت هيئة البحرين للسياحة والمعارض المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التحقق من وجود الترخيص السياحي للمكاتب السياحية قبل إجراء أي تعاقدات معهم، لافتة إلى أن إجراء الحجوزات السياحية عبر المكاتب السياحية يجب أن يتم بعد الحصول على ترخيص مزاولة النشاط الصادر عن الجهات المختصة، على أن تكون شهادة الترخيص السياحي معروضة في مكان مرئي وواضح، حيث ستتحمل أي جهة غير مرخصة تبعات مخالفتها للقوانين واللوائح المعمول بها.
ووجهت الهيئة أصحاب المكاتب المخالفة بعدم ممارسة النشاط المذكور والمتمثل في أنشطة الحجوزات والسفر، إلا بعد استكمال الإجراءات والشروط والمعايير المذكورة في القرار الوزاري رقم 36 لسنة 2019 بشأن تنظيم مزاولة أنشطة مكاتب وشركات السياحة والسفر، مع الأخذ بعين الاعتبار الشروط المتعلقة بوجود مدير للمكتب مؤهل ذي خبرة مناسبة في هذا المجال، وتوفير المعدات والأجهزة اللازمة تجنباً لاتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون السياحة والتي تتضمن غرامات إدارية تصل إلى 2500 دينار فضلاً عن الإحالة إلى النيابة العامة في حال ثبوت المخالفة.
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