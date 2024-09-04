((السياحة والمعارض)): رصد 40 مكتبا تزاول أنشطة حجوزات السفر والسياحة من دون ترخيص

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأوضحت‭ ‬الهيئة‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬المكاتب‭ ‬المخالفة‭ ‬لجأت‭ ‬إلى‭ ‬فتح‭ ‬عناوين‭ ‬مختلفة‭ ‬أو‭ ‬نشرت‭ ‬إعلانات‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬التراخيص‭ ‬اللازمة،‭ ‬ويتم‭ ‬حاليًا‭ ‬إنهاء‭ ‬الإجراءات‭ ‬الإدارية‭ ‬بشأن‭ ‬هذه‭ ‬المخالفات،‭ ‬مع‭ ‬إحالة‭ ‬أصحاب‭ ‬تلك‭ ‬المكاتب‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬لاتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬المناسبة‭.‬

وأكدت‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬التزامها‭ ‬بمتابعة‭ ‬كل‭ ‬الشكاوى‭ ‬والقضايا‭ ‬التي‭ ‬ترد‭ ‬إليها،‭ ‬باعتبارها‭ ‬الجهة‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬مكاتب‭ ‬السفر‭ ‬والسياحة‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬واستمرار‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬الأخرى‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬لضمان‭ ‬تطبيق‭ ‬القوانين‭ ‬واللوائح‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭.‬

ودعت‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬الترخيص‭ ‬السياحي‭ ‬للمكاتب‭ ‬السياحية‭ ‬قبل‭ ‬إجراء‭ ‬أي‭ ‬تعاقدات‭ ‬معهم،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إجراء‭ ‬الحجوزات‭ ‬السياحية‭ ‬عبر‭ ‬المكاتب‭ ‬السياحية‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬بعد‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬ترخيص‭ ‬مزاولة‭ ‬النشاط‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬شهادة‭ ‬الترخيص‭ ‬السياحي‭ ‬معروضة‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬مرئي‭ ‬وواضح،‭ ‬حيث‭ ‬ستتحمل‭ ‬أي‭ ‬جهة‭ ‬غير‭ ‬مرخصة‭ ‬تبعات‭ ‬مخالفتها‭ ‬للقوانين‭ ‬واللوائح‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭.‬

ووجهت‭ ‬الهيئة‭ ‬أصحاب‭ ‬المكاتب‭ ‬المخالفة‭ ‬بعدم‭ ‬ممارسة‭ ‬النشاط‭ ‬المذكور‭ ‬والمتمثل‭ ‬في‭ ‬أنشطة‭ ‬الحجوزات‭ ‬والسفر،‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬استكمال‭ ‬الإجراءات‭ ‬والشروط‭ ‬والمعايير‭ ‬المذكورة‭ ‬في‭ ‬القرار‭ ‬الوزاري‭ ‬رقم‭ ‬36‭ ‬لسنة‭ ‬2019‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬مزاولة‭ ‬أنشطة‭ ‬مكاتب‭ ‬وشركات‭ ‬السياحة‭ ‬والسفر،‭ ‬مع‭ ‬الأخذ‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار‭ ‬الشروط‭ ‬المتعلقة‭ ‬بوجود‭ ‬مدير‭ ‬للمكتب‭ ‬مؤهل‭ ‬ذي‭ ‬خبرة‭ ‬مناسبة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬وتوفير‭ ‬المعدات‭ ‬والأجهزة‭ ‬اللازمة‭ ‬تجنباً‭ ‬لاتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬السياحة‭ ‬والتي‭ ‬تتضمن‭ ‬غرامات‭ ‬إدارية‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬2500‭ ‬دينار‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬الإحالة‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬ثبوت‭ ‬المخالفة‭. ‬