الملك يشيد بعلاقات التعاون والصداقة الوثيقة بين البحرين والمجر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬استقبال‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬الصخير‭ ‬بيتر‭ ‬سيارتو‭ ‬وزير‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والتجارة‭ ‬في‭ ‬المجر‭ ‬بمناسبة‭ ‬زيارته‭ ‬للمملكة،‭ ‬حيث‭ ‬نقل‭ ‬إلى‭ ‬جلالته‭ ‬تحيات‭ ‬وتقدير‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬الدكتور‭ ‬تاماس‭ ‬سوليوك‭ ‬رئيس‭ ‬المجر‭ ‬الصديقة‭ ‬وتمنياته‭ ‬الطيبة‭ ‬لشعب‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬دوام‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار،‭ ‬فيما‭ ‬أبلغه‭ ‬جلالته‭ ‬بنقل‭ ‬تحياته‭ ‬وتمنياته‭ ‬لفخامته‭ ‬وللمجر‭ ‬وشعبها‭ ‬الصديق‭ ‬مزيدًا‭ ‬من‭ ‬التطور‭ ‬والنماء‭.‬

ورحب‭ ‬جلالته،‭ ‬بالوزير‭ ‬الزائر،‭ ‬واستعرض‭ ‬معه‭ ‬سبل‭ ‬دعم‭ ‬وتنمية‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬الوطيدة،‭ ‬وفرص‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬الجوانب‭ ‬السياسية‭ ‬والتجارية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والاستثمارية‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬القطاعات‭ ‬الحيوية،‭ ‬منوهاً‭ ‬بمثل‭ ‬هذه‭ ‬الزيارات‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬الحرص‭ ‬المتبادل‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬العمل‭ ‬البناء‭ ‬والتعاون‭ ‬المشترك‭.‬

وأكد‭ ‬جلالته‭ ‬تطلع‭ ‬المملكة‭ ‬إلى‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬المثمر‭ ‬مع‭ ‬المجر‭ ‬وتوسيع‭ ‬الشراكات‭ ‬القائمة‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬خبرات‭ ‬وإمكانات‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬ومذكرات‭ ‬التفاهم‭ ‬الموقعة‭ ‬بينهما‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالخير‭ ‬على‭ ‬شعبيهما‭ ‬الصديقين‭.‬

كما‭ ‬تطرق‭ ‬اللقاء‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭.‬