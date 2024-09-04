الملك يشيد بعلاقات التعاون والصداقة الوثيقة بين البحرين والمجر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أشاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، بعلاقات التعاون والصداقة الوثيقة القائمة بين مملكة البحرين والمجر، وما تشهده من نمو وازدهار متواصل في المجالات كافة التي تعزز مصالحهما المتبادلة.
جاء ذلك خلال استقبال حضرة صاحب الجلالة أمس في قصر الصخير بيتر سيارتو وزير الشؤون الخارجية والتجارة في المجر بمناسبة زيارته للمملكة، حيث نقل إلى جلالته تحيات وتقدير فخامة الرئيس الدكتور تاماس سوليوك رئيس المجر الصديقة وتمنياته الطيبة لشعب مملكة البحرين دوام التقدم والازدهار، فيما أبلغه جلالته بنقل تحياته وتمنياته لفخامته وللمجر وشعبها الصديق مزيدًا من التطور والنماء.
ورحب جلالته، بالوزير الزائر، واستعرض معه سبل دعم وتنمية العلاقات الثنائية الوطيدة، وفرص تعزيز التعاون لاسيما في الجوانب السياسية والتجارية والاقتصادية والاستثمارية وغيرها من القطاعات الحيوية، منوهاً بمثل هذه الزيارات التي تعكس الحرص المتبادل على تطوير العمل البناء والتعاون المشترك.
وأكد جلالته تطلع المملكة إلى المزيد من التعاون المثمر مع المجر وتوسيع الشراكات القائمة والاستفادة من خبرات وإمكانات البلدين في ضوء الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بينهما بما يعود بالخير على شعبيهما الصديقين.
كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.
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