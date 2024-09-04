تحت شعار ((حكومات مرنة.. اتصال مبتكر))افتتاح المنتدى الدولي للاتصال الحكومي بالشارقة

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الإعلام الوطني

سيمفونية تنتج لحنا واحدا يعبر عن هوية الوطن وطموحاته

الشارقة‭ - ‬السيد‭ ‬زهره‭:‬

افتتح‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬الدكتور‭ ‬سلطان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬القاسمي،‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬حاكم‭ ‬الشارقة،‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء،‭ ‬بحضور‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬سالم‭ ‬بن‭ ‬سلطان‭ ‬القاسمي‭ ‬نائب‭ ‬حاكم‭ ‬الشارقة،‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلطان‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلطان‭ ‬القاسمي‭ ‬نائب‭ ‬حاكم‭ ‬الشارقة،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشارقة‭ ‬للإعلام،‭ ‬فعاليات‭ ‬الدورة‭ ‬الـ13‭ ‬من‭ ‬المنتدى‭ ‬الدولي‭ ‬للاتصال‭ ‬الحكومي،‭ ‬الذي‭ ‬ينظمه‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬لحكومة‭ ‬الشارقة‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬إكسبو‭ ‬الشارقة‭ ‬يومي‭ ‬4‭ ‬و5‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬حكومات‭ ‬مرنة‭.. ‬اتصال‭ ‬مبتكر‮»‬،‭ ‬يستضيف‭ ‬خلاله‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬250‭ ‬متحدثاً‭ ‬ومشاركاً‭.‬

واستهل‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلطان‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬القاسمي‭ ‬نائب‭ ‬حاكم‭ ‬الشارقة،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشارقة‭ ‬للإعلام،‭ ‬كلمته‭ ‬خلال‭ ‬افتتاح‭ ‬المنتدى‭ ‬بتوجيه‭ ‬عدة‭ ‬أسئلة‭ ‬للحضور‭ ‬وهي‭: ‬هل‭ ‬الحكومات‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬المرونة؟‭ ‬وما‭ ‬مدى‭ ‬المرونة‭ ‬التي‭ ‬تحتاجها‭ ‬الحكومات؟،‭ ‬وهل‭ ‬المرونة‭ ‬مصطلح‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الحكومي؟‭ ‬أم‭ ‬أن‭ ‬التطور‭ ‬التكنولوجي‭ ‬أجبر‭ ‬الحكومات‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مرنة؟،‭ ‬مشيراً‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬الأسئلة‭ ‬وغيرها،‭ ‬ستتم‭ ‬الإجابة‭ ‬عنها‭ ‬في‭ ‬جلسات‭ ‬المنتدى‭.‬

وأشار‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬التوجيهات‭ ‬للدوائر‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬الشارقة‭ ‬بفتح‭ ‬قنوات‭ ‬اتصال‭ ‬مباشر‭ ‬مع‭ ‬الجمهور،‭ ‬ولاحظ‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬حاكم‭ ‬الشارقة‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬القنوات‭ ‬ليست‭ ‬كافية‭ ‬لخلق‭ ‬التواصل‭ ‬الذي‭ ‬يريده،‭ ‬فأمر‭ ‬بإنشاء‭ ‬وتأسيس‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬الخط‭ ‬المباشر‮»‬‭ ‬عبر‭ ‬الإذاعة‭ ‬والتلفزيون‭ ‬لتكون‭ ‬قنوات‭ ‬الاتصال‭ ‬مع‭ ‬الجمهور‭ ‬على‭ ‬الهواء‭ ‬مباشرة‭.‬

موضحاً‭ ‬سموه‭ ‬أنه‭ ‬لوحظ‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الحالات‭ ‬الخاصة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬عرضها‭ ‬على‭ ‬الملأ،‭ ‬فتأتي‭ ‬الأوامر‭ ‬بإنشاء‭ ‬قناة‭ ‬تواصل‭ ‬جديدة‭ ‬خاصة‭ ‬لهذه‭ ‬الحالات‭ ‬اسمها‭ ‬‮«‬مبرة‮»‬‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬تم‭ ‬اكتشاف‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬حالات‭ ‬المُعوزين‭ ‬والغارمين،‭ ‬نتج‭ ‬عنها‭ ‬إنشاء‭ ‬لجنة‭ ‬معالجة‭ ‬ديون‭ ‬مواطني‭ ‬الشارقة‭ ‬والتي‭ ‬بدورها‭ ‬تكفلت‭ ‬بسداد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مليار‭ ‬و150‭ ‬مليون‭ ‬درهم،‭ ‬وهكذا‭ ‬بجرة‭ ‬قلم‭ ‬تنتهي‭ ‬مآسي‭ ‬الناس‭.‬







ولفت‭ ‬سمو‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشارقة‭ ‬للإعلام‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المرونة‭ ‬التي‭ ‬نريدها‭ ‬لحل‭ ‬مشاكل‭ ‬الناس‭ ‬بشكل‭ ‬عاجل،‭ ‬مشيداً‭ ‬سموه‭ ‬بالحكومة‭ ‬الاتحادية‭ ‬لدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬أقرت‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الإجراءات‭ ‬لتحقيق‭ ‬المرونة‭ ‬المنشودة‭ ‬أهمها‭: ‬مشروع‭ ‬المسرعات‭ ‬الحكومية‭ ‬وبرنامج‭ ‬تصفير‭ ‬البيروقراطية‭.‬

واختتم‭ ‬سموه‭ ‬كلمته‭ ‬بعبارة،‭ ‬قال‭ ‬فيها‭: ‬نحن‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬أمس‭ ‬الحاجة‭ ‬للمرونة‭ ‬التي‭ ‬نرى‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬الآخر‭ ‬كما‭ ‬نرى‭ ‬أنفسنا‭.‬

ويستضيف‭ ‬المنتدى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬250‭ ‬متحدثاً‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬الاختصاص‭ ‬والخبرة‭ ‬لمناقشة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬المهمة‭ ‬ضمن‭ ‬18‭ ‬منصة‭ ‬متنوعة،‭ ‬ويقدمون‭ ‬رؤاهم‭ ‬وتجاربهم‭ ‬وخلاصات‭ ‬خبراتهم،‭ ‬بهدف‭ ‬الخروج‭ ‬بتوصيات‭ ‬ومبادرات‭ ‬تضع‭ ‬بلدان‭ ‬العالم‭ ‬أمام‭ ‬استراتيجيات‭ ‬وممارسات‭ ‬مستقبلية‭ ‬للاتصال‭ ‬تعزز‭ ‬مساهمته‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬والمستدامة‭.‬

وتقدم‭ ‬دورة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬من‭ ‬المنتدى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬160‭ ‬فعالية‭ ‬متنوعة،‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬جلسات‭ ‬رئيسية‭ ‬وجانبية‭ ‬وخطابات‭ ‬ملهمة‭ ‬وبرنامج‭ ‬تدريبي‭ ‬يضم‭ ‬40‭ ‬جلسة‭ ‬لبناء‭ ‬القدرات،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ورش‭ ‬عمل‭ ‬وملتقيات‭ ‬تستهدف‭ ‬الشباب،‭ ‬ومنصات‭ ‬لعرض‭ ‬أحدث‭ ‬الأبحاث‭ ‬والأطروحات‭ ‬الأكاديمية‭ ‬في‭ ‬علوم‭ ‬الاتصال،‭ ‬بدعم‭ ‬ورعاية‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬40‭ ‬شريكاً‭ ‬محلياً‭ ‬وإقليمياً‭ ‬ودولياً‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬ثانية،‭ ‬شهد‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلطان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬القاسمي،‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬حاكم‭ ‬الشارقة،‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬الخطابات‭ ‬الرئيسية‭ ‬المُلهمة،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬انطلاق‭ ‬الدورة‭ ‬الـ13‭ ‬من‭ ‬المنتدى‭ ‬الدولي‭ ‬للاتصال‭ ‬الحكومي‭.‬

وتابع‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬حاكم‭ ‬الشارقة،‭ ‬خطاباً‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬الإعلام‭ ‬الوطني‭ ‬وسيمفونية‭ ‬الازدهار‮»‬‭ ‬حول‭ ‬دور‭ ‬الإعلام‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬مسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬والازدهار،‭ ‬تحدث‭ ‬فيه‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬بطي‭ ‬آل‭ ‬حامد،‭ ‬رئيس‭ ‬المكتب‭ ‬الوطني‭ ‬للإعلام،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مجلس‭ ‬الإمارات‭ ‬للإعلام،‭ ‬حيث‭ ‬شبه‭ ‬الإعلام‭ ‬الوطني‭ ‬بسيمفونية‭ ‬تتناغم‭ ‬فيها‭ ‬مختلف‭ ‬الأصوات‭ ‬لإنتاج‭ ‬لحن‭ ‬واحد‭ ‬يعبر‭ ‬عن‭ ‬هوية‭ ‬الوطن‭ ‬وطموحاته،‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الإعلام‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬مجتمعات‭ ‬متماسكة‭ ‬وقوية‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬دور‭ ‬الإعلام‭ ‬في‭ ‬الحياة،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬يظل‭ ‬الإعلام‭ ‬الوطني‭ ‬منارة‭ ‬للأمل‭ ‬يعزف‭ ‬سيمفونية‭ ‬الازدهار‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬التقدم‭ ‬والرفاهية،‭ ‬ولأننا‭ ‬في‭ ‬عصر‭ ‬تتسارع‭ ‬فيه‭ ‬الخطى‭ ‬نحو‭ ‬المستقبل،‭ ‬يقف‭ ‬الإعلام‭ ‬كعنصر‭ ‬أساسي‭ ‬في‭ ‬الوعي؛‭ ‬فالمعلومات‭ ‬تجوب‭ ‬العالم‭ ‬وتعبر‭ ‬القارات‭ ‬دون‭ ‬حواجز،‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬الرقمية‭ ‬تركت‭ ‬بصمتها‭ ‬على‭ ‬حياتنا‭ ‬وعلى‭ ‬تعلمنا‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬رئيس‭ ‬المكتب‭ ‬الوطني‭ ‬للإعلام،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬تتجلى‭ ‬اليوم‭ ‬قدرة‭ ‬الدولة‭ ‬على‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬التحديات‭ ‬بكفاءة‭ ‬واحترافية،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬الإعلام‭ ‬قادراً‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬المعلومات‭ ‬المضللة‭ ‬وتوعية‭ ‬المجتمع،‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬عصر‭ ‬الإعلام‭ ‬الرقمي‭ ‬وعصر‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬الذي‭ ‬يلعب‭ ‬دوراً‭ ‬متزايداً‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الإعلام‭ ‬كعنصر‭ ‬فاعل‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬مستقبل‭ ‬الإعلام،‭ ‬لذلك‭ ‬نعمل‭ ‬ليبقى‭ ‬الإعلام‭ ‬قوة‭ ‬للخير‭ ‬ولصالح‭ ‬الإنسانية،‭ ‬ونحن‭ ‬على‭ ‬يقين‭ ‬بأن‭ ‬طرق‭ ‬التميز‭ ‬مليئة‭ ‬بالتحديات،‭ ‬وبفضل‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة‭ ‬فإننا‭ ‬نوظف‭ ‬العلم‭ ‬والمعرفة‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع‮»‬‭.‬

وألقى‭ ‬البروفيسور‭ ‬فوميو‭ ‬هاياشي،‭ ‬الخبير‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الياباني،‭ ‬خطاباً‭ ‬مُلهماً‭ ‬بعنوان‭: ‬‮«‬رسالة‭ ‬يابانية‭ ‬إلى‭ ‬حكومات‭ ‬العالم‭ ‬مضمونها‭ ‬العقود‭ ‬المفقودة‮»‬،‭ ‬قدم‭ ‬خلاله‭ ‬تحليلاً‭ ‬عميقاً‭ ‬لأسباب‭ ‬التحديات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬التي‭ ‬واجهتها‭ ‬اليابان‭ ‬خلال‭ ‬العقود‭ ‬الماضية،‭ ‬وعَرضَ‭ ‬دروساً‭ ‬قيمة‭ ‬يمكن‭ ‬للحكومات‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬الاستفادة‭ ‬منها‭ ‬لتجنب‭ ‬الوقوع‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الأخطاء‭.‬

وقدّم‭ ‬هاياشي‭ ‬تحليلاً‭ ‬للنمو‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬قائلاً‭ ‬‮«‬تشير‭ ‬البيانات‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬معدلات‭ ‬النمو‭ ‬السكاني‭ ‬في‭ ‬الفئة‭ ‬العمرية‭ ‬فوق‭ ‬الخمسين‭ ‬قد‭ ‬شهدت‭ ‬ارتفاعاً‭ ‬ملحوظاً‭ ‬في‭ ‬141‭ ‬دولة‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1990‭ ‬وحتى‭ ‬2020،‭ ‬مع‭ ‬متوسط‭ ‬عمر‭ ‬أعلى‭ ‬من‭ ‬الأربعين‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬المتقدمة‭. ‬هذه‭ ‬الزيادة‭ ‬ترتبط‭ ‬بالنمو‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬إذ‭ ‬تُظهر‭ ‬الدول‭ ‬الشابة‭ ‬كالهند‭ ‬علاقة‭ ‬مباشرة‭ ‬بين‭ ‬الشباب‭ ‬ومعدلات‭ ‬النمو‭ ‬المرتفعة،‭ ‬ما‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬حيوية‭ ‬اقتصادية‭ ‬أكبر‭. ‬وعلى‭ ‬النقيض،‭ ‬تواجه‭ ‬الدول‭ ‬ذات‭ ‬التركيبة‭ ‬السكانية‭ ‬المسنّة‭ ‬تحديات‭ ‬في‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬وفي‭ ‬السياق‭ ‬نفسه‭ ‬تؤثر‭ ‬معدلات‭ ‬الوفاة‭ ‬المرتفعة‭ ‬سلباً‭ ‬على‭ ‬الأداء‭ ‬الاقتصادي‭ ‬للدول،‭ ‬وهنا‭ ‬تُعتبر‭ ‬الإمارات‭ ‬نموذجاً‭ ‬للدول‭ ‬الشابة‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بفرص‭ ‬تنموية‭ ‬واسعة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يجعلها‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬معدلات‭ ‬النمو‮»‬‭.‬

وتناول‭ ‬المستكشف‭ ‬والكاتب‭ ‬البريطاني‭ ‬بير‭ ‬غريلز،‭ ‬في‭ ‬خطابٍ‭ ‬مُلهمٍ‭ ‬له‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬رجل‭ ‬البرية‭ ‬يصنع‭ ‬من‭ ‬المغامرة‭ ‬استثماراً‮»‬،‭ ‬رؤيته‭ ‬حول‭ ‬كيفية‭ ‬تحويل‭ ‬المغامرة‭ ‬إلى‭ ‬استثمار،‭ ‬حيث‭ ‬ربط‭ ‬بين‭ ‬مغامراته‭ ‬في‭ ‬البرية‭ ‬وبين‭ ‬مواجهة‭ ‬تحديات‭ ‬الحياة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬تجربته‭ ‬الخاصة،‭ ‬بقوله‭ ‬‮«‬الفشل‭ ‬والإخفاقات‭ ‬كانت‭ ‬جزءاً‭ ‬من‭ ‬حياتي،‭ ‬وكانت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نجاحاتي،‭ ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬فإن‭ ‬الفشل‭ ‬هو‭ ‬وقود‭ ‬النجاح،‭ ‬حيث‭ ‬عزز‭ ‬من‭ ‬قوتي‭ ‬على‭ ‬الصمود‭ ‬والاستمرار‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬الخبير‭ ‬الاقتصادي‭ ‬جوستين‭ ‬لين‭ ‬في‭ ‬خطابٍ‭ ‬له‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬أينشتاين‭ ‬وفولتير‭ ‬للحكومات‭: ‬بذور‭ ‬الموهبة‭ ‬تزدهر‭ ‬بالتعليم‮»‬‭ ‬أن‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬هو‭ ‬الاستثمار‭ ‬الأهم‭ ‬الذي‭ ‬يمكن‭ ‬لأي‭ ‬حكومة‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬به‭.‬

وشدّد‭ ‬لين‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬للحكومات‭ ‬أن‭ ‬تعزّز‭ ‬من‭ ‬ديناميكية‭ ‬التعليم‭ ‬وأن‭ ‬توفّر‭ ‬للمتعلمين‭ ‬الوظائف‭ ‬التي‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬معارفهم،‭ ‬حتى‭ ‬تظل‭ ‬هناك‭ ‬حركة‭ ‬اقتصادية‭ ‬تتناسب‭ ‬فيها‭ ‬المهارات‭ ‬مع‭ ‬المعارف‭ ‬ومتطلبات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭.‬

وأشار‭ ‬المهندس‭ ‬والمخترع‭ ‬المغربي‭ ‬رشيد‭ ‬اليزمي‭ ‬في‭ ‬كلمةٍ‭ ‬له‭ ‬بعنوان‭: ‬‮«‬حينما‭ ‬تكون‭ ‬النوابغ‭ ‬العربية‭ ‬سبباً‭ ‬للارتقاء‭ ‬بالاتصال‭ ‬العالمي‮»‬،‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب‭ ‬العربي‭ ‬وإطلاق‭ ‬العنان‭ ‬لإبداعاتهم،‭ ‬وتوفير‭ ‬البيئة‭ ‬الداعمة‭ ‬لهم‭ ‬لتحقيق‭ ‬طموحاتهم‭. ‬