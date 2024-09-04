تحت شعار ((حكومات مرنة.. اتصال مبتكر))افتتاح المنتدى الدولي للاتصال الحكومي بالشارقة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام:
الإعلام الوطني
سيمفونية تنتج لحنا واحدا يعبر عن هوية الوطن وطموحاته
الشارقة - السيد زهره:
افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس الأربعاء، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، فعاليات الدورة الـ13 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في مركز إكسبو الشارقة يومي 4 و5 سبتمبر الجاري تحت شعار «حكومات مرنة.. اتصال مبتكر»، يستضيف خلاله أكثر من 250 متحدثاً ومشاركاً.
واستهل سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، كلمته خلال افتتاح المنتدى بتوجيه عدة أسئلة للحضور وهي: هل الحكومات بحاجة إلى المرونة؟ وما مدى المرونة التي تحتاجها الحكومات؟، وهل المرونة مصطلح جديد في العمل الحكومي؟ أم أن التطور التكنولوجي أجبر الحكومات على أن تكون مرنة؟، مشيراً سموه إلى أن كل هذه الأسئلة وغيرها، ستتم الإجابة عنها في جلسات المنتدى.
وأشار سموه إلى التوجيهات للدوائر والمؤسسات الحكومية في الشارقة بفتح قنوات اتصال مباشر مع الجمهور، ولاحظ صاحب السمو حاكم الشارقة بأن هذه القنوات ليست كافية لخلق التواصل الذي يريده، فأمر بإنشاء وتأسيس برنامج «الخط المباشر» عبر الإذاعة والتلفزيون لتكون قنوات الاتصال مع الجمهور على الهواء مباشرة.
موضحاً سموه أنه لوحظ بعد ذلك أن هناك مجموعة من الحالات الخاصة التي لا يمكن عرضها على الملأ، فتأتي الأوامر بإنشاء قناة تواصل جديدة خاصة لهذه الحالات اسمها «مبرة» من خلالها تم اكتشاف الكثير من حالات المُعوزين والغارمين، نتج عنها إنشاء لجنة معالجة ديون مواطني الشارقة والتي بدورها تكفلت بسداد أكثر من مليار و150 مليون درهم، وهكذا بجرة قلم تنتهي مآسي الناس.
ولفت سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام إلى أن هذه المرونة التي نريدها لحل مشاكل الناس بشكل عاجل، مشيداً سموه بالحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة التي أقرت مجموعة من الإجراءات لتحقيق المرونة المنشودة أهمها: مشروع المسرعات الحكومية وبرنامج تصفير البيروقراطية.
واختتم سموه كلمته بعبارة، قال فيها: نحن اليوم في أمس الحاجة للمرونة التي نرى من خلالها الآخر كما نرى أنفسنا.
ويستضيف المنتدى أكثر من 250 متحدثاً من أصحاب الاختصاص والخبرة لمناقشة العديد من الموضوعات المهمة ضمن 18 منصة متنوعة، ويقدمون رؤاهم وتجاربهم وخلاصات خبراتهم، بهدف الخروج بتوصيات ومبادرات تضع بلدان العالم أمام استراتيجيات وممارسات مستقبلية للاتصال تعزز مساهمته في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وتقدم دورة هذا العام من المنتدى أكثر من 160 فعالية متنوعة، ما بين جلسات رئيسية وجانبية وخطابات ملهمة وبرنامج تدريبي يضم 40 جلسة لبناء القدرات، إلى جانب ورش عمل وملتقيات تستهدف الشباب، ومنصات لعرض أحدث الأبحاث والأطروحات الأكاديمية في علوم الاتصال، بدعم ورعاية ما يزيد على 40 شريكاً محلياً وإقليمياً ودولياً.
من جهة ثانية، شهد صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عدداً من الخطابات الرئيسية المُلهمة، وذلك ضمن انطلاق الدورة الـ13 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي.
وتابع صاحب السمو حاكم الشارقة، خطاباً بعنوان «الإعلام الوطني وسيمفونية الازدهار» حول دور الإعلام الوطني في دعم مسيرة التنمية والازدهار، تحدث فيه الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، حيث شبه الإعلام الوطني بسيمفونية تتناغم فيها مختلف الأصوات لإنتاج لحن واحد يعبر عن هوية الوطن وطموحاته، مشدداً على أهمية الإعلام في بناء مجتمعات متماسكة وقوية.
وأشار إلى أهمية دور الإعلام في الحياة، قائلاً: «يظل الإعلام الوطني منارة للأمل يعزف سيمفونية الازدهار نحو تحقيق التقدم والرفاهية، ولأننا في عصر تتسارع فيه الخطى نحو المستقبل، يقف الإعلام كعنصر أساسي في الوعي؛ فالمعلومات تجوب العالم وتعبر القارات دون حواجز، والتكنولوجيا الرقمية تركت بصمتها على حياتنا وعلى تعلمنا».
وأضاف رئيس المكتب الوطني للإعلام، قائلاً: «تتجلى اليوم قدرة الدولة على التعامل مع مختلف التحديات بكفاءة واحترافية، حيث كان الإعلام قادراً على مواجهة المعلومات المضللة وتوعية المجتمع، خاصة في عصر الإعلام الرقمي وعصر الذكاء الاصطناعي الذي يلعب دوراً متزايداً في قطاع الإعلام كعنصر فاعل في تشكيل مستقبل الإعلام، لذلك نعمل ليبقى الإعلام قوة للخير ولصالح الإنسانية، ونحن على يقين بأن طرق التميز مليئة بالتحديات، وبفضل القيادة الرشيدة فإننا نوظف العلم والمعرفة في سبيل خدمة المجتمع».
وألقى البروفيسور فوميو هاياشي، الخبير الاقتصادي الياباني، خطاباً مُلهماً بعنوان: «رسالة يابانية إلى حكومات العالم مضمونها العقود المفقودة»، قدم خلاله تحليلاً عميقاً لأسباب التحديات الاقتصادية التي واجهتها اليابان خلال العقود الماضية، وعَرضَ دروساً قيمة يمكن للحكومات حول العالم الاستفادة منها لتجنب الوقوع في نفس الأخطاء.
وقدّم هاياشي تحليلاً للنمو الاقتصادي، قائلاً «تشير البيانات إلى أن معدلات النمو السكاني في الفئة العمرية فوق الخمسين قد شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في 141 دولة منذ عام 1990 وحتى 2020، مع متوسط عمر أعلى من الأربعين في الدول المتقدمة. هذه الزيادة ترتبط بالنمو الاقتصادي، إذ تُظهر الدول الشابة كالهند علاقة مباشرة بين الشباب ومعدلات النمو المرتفعة، ما يشير إلى حيوية اقتصادية أكبر. وعلى النقيض، تواجه الدول ذات التركيبة السكانية المسنّة تحديات في النمو الاقتصادي، وفي السياق نفسه تؤثر معدلات الوفاة المرتفعة سلباً على الأداء الاقتصادي للدول، وهنا تُعتبر الإمارات نموذجاً للدول الشابة التي تتمتع بفرص تنموية واسعة، وهو ما يجعلها من أكثر دول العالم في معدلات النمو».
وتناول المستكشف والكاتب البريطاني بير غريلز، في خطابٍ مُلهمٍ له بعنوان «رجل البرية يصنع من المغامرة استثماراً»، رؤيته حول كيفية تحويل المغامرة إلى استثمار، حيث ربط بين مغامراته في البرية وبين مواجهة تحديات الحياة، مشيراً إلى تجربته الخاصة، بقوله «الفشل والإخفاقات كانت جزءاً من حياتي، وكانت أكثر من نجاحاتي، ومع ذلك، فإن الفشل هو وقود النجاح، حيث عزز من قوتي على الصمود والاستمرار».
وأكد الخبير الاقتصادي جوستين لين في خطابٍ له بعنوان «أينشتاين وفولتير للحكومات: بذور الموهبة تزدهر بالتعليم» أن الاستثمار في التعليم هو الاستثمار الأهم الذي يمكن لأي حكومة أن تقوم به.
وشدّد لين على أنه من الضروري للحكومات أن تعزّز من ديناميكية التعليم وأن توفّر للمتعلمين الوظائف التي تتناسب مع معارفهم، حتى تظل هناك حركة اقتصادية تتناسب فيها المهارات مع المعارف ومتطلبات سوق العمل.
وأشار المهندس والمخترع المغربي رشيد اليزمي في كلمةٍ له بعنوان: «حينما تكون النوابغ العربية سبباً للارتقاء بالاتصال العالمي»، إلى أهمية تمكين الشباب العربي وإطلاق العنان لإبداعاتهم، وتوفير البيئة الداعمة لهم لتحقيق طموحاتهم.
MENAFN04092024000055011008ID1108637827