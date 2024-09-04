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اليمن: افتتاح مركز أيوب الطبي بتمويل كويتي في زنجبار عاصمة محافظة أبين

9/4/2024 3:17:03 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 4 - 9 (كونا) -- افتتح محافظ أبين أبوبكر سالم اليوم الأربعاء في مدينة زنجبار عاصمة المحافظة "مركز أيوب الطبي" الذي أنشئ بتمويل كويتي وبإشراف جمعية الرحمة العالمية وتنفيذ مؤسسة التواصل للتنمية الانسانية وذلك ضمن حملة "الكويت بجانبكم".
ويضم المركز عيادة للأطفال ومختبرا وعيادات لعلاج لسوء التغذية والتطعيم وعيادة لطب النساء والولادة ويستفيد منه أكثر من 40 ألف نسمة.
وفي كلمة ألقاها خلال حفل الافتتاح الذي عقد برعاية وزير الصحة اليمني قاسم بحيبح قال محافظ أبين أبوبكر سالم إن مركز أيوب الطبي الذي مول إنشاءه محسنون من دولة الكويت "يمتاز بتوفير جميع الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية كافة".
وأكد أن المركز يعد رافدا كبيرا للخدمات الصحية في محافظة أبين ومكسبا مهما لدعم قطاع الصحة ورعاية المرضى وتقديم الخدمات الطبية في المحافظة.
وأعرب عن شكره إلى الكويت أميرا وحكومة وشعبا على هذا العطاء الإنساني والمحسينين الذين مولوا هذا المشروع ومنفذيه.
من جانبه أوضح رئيس قطاع المشروعات في مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية عماد عبد الرحيم في كلمته أن "مركز أيوب الطبي" يعنى برعاية الأم والطفل في محافظة أبين ذات الكثافة السكانية العالية.
وأضاف أن المركز يضم خدمات الرعاية الصحية الأولية للأم والطفل والولادة وخدمات الطوارئ معربا عن شكره لمحسني الكويت ولكل من ساهم في إنجاح هذا المشروع.
أما المدير العام لمكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة أبين د. صالح الثرم فأعرب في كلمة ألقاها عن سعادته بافتتاح هذا الصرح الطبي في زنجبار لما له من أهمية في القطاع الصحي في المحافظة.
وأعرب عن شكره وتقديره للتمويل الكويتي لهذا المشروع الذي يعد مكسبا كبيرا للصحة في محافظة أبين وكذلك لمنفذ المشروع مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية. (النهاية)

ه س ص



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