اليمن: افتتاح مركز أيوب الطبي بتمويل كويتي في زنجبار عاصمة محافظة أبين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
عدن - 4 - 9 (كونا) -- افتتح محافظ أبين أبوبكر سالم اليوم الأربعاء في مدينة زنجبار عاصمة المحافظة "مركز أيوب الطبي" الذي أنشئ بتمويل كويتي وبإشراف جمعية الرحمة العالمية وتنفيذ مؤسسة التواصل للتنمية الانسانية وذلك ضمن حملة "الكويت بجانبكم".
ويضم المركز عيادة للأطفال ومختبرا وعيادات لعلاج لسوء التغذية والتطعيم وعيادة لطب النساء والولادة ويستفيد منه أكثر من 40 ألف نسمة.
وفي كلمة ألقاها خلال حفل الافتتاح الذي عقد برعاية وزير
الصحة اليمني قاسم بحيبح قال محافظ أبين أبوبكر سالم إن مركز أيوب الطبي الذي مول إنشاءه محسنون من دولة الكويت "يمتاز بتوفير جميع الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية كافة".
وأكد أن المركز يعد رافدا كبيرا للخدمات الصحية في محافظة أبين ومكسبا مهما لدعم قطاع الصحة ورعاية المرضى وتقديم الخدمات الطبية في المحافظة.
وأعرب عن شكره إلى الكويت أميرا وحكومة وشعبا على هذا العطاء الإنساني والمحسينين الذين مولوا هذا المشروع ومنفذيه.
من جانبه أوضح رئيس قطاع المشروعات في مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية عماد عبد الرحيم في كلمته أن "مركز أيوب الطبي" يعنى برعاية الأم والطفل في محافظة أبين ذات الكثافة السكانية العالية.
وأضاف أن المركز يضم خدمات الرعاية الصحية الأولية للأم والطفل والولادة وخدمات الطوارئ معربا عن شكره لمحسني الكويت ولكل من ساهم في إنجاح هذا المشروع.
أما المدير العام لمكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة أبين د. صالح الثرم فأعرب في كلمة ألقاها عن سعادته بافتتاح هذا الصرح الطبي في زنجبار لما له من أهمية في القطاع الصحي في المحافظة.
وأعرب عن شكره وتقديره للتمويل الكويتي لهذا المشروع الذي يعد مكسبا كبيرا للصحة في محافظة أبين وكذلك لمنفذ المشروع مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية. (النهاية)
ه س ص
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