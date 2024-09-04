الكرة الذهبية 2024.. جميع المرشحين لجوائز الأفضل في العالم لهذا العام

كشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن قائمة المرشحين لجوائز الأفضل لعام 2024 في حفل الكرة الذهبية المنتظر.



وتشمل الترشيحات المنافسة على أفضل نادٍ، أفضل مدرب، أفضل حارس مرمى، وأفضل شاب، إلى جانب جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

أفضل ناد في العالم لعام 2024

يتنافس خمسة أندية على لقب أفضل نادي لهذا العام:

ريال مدريد

مانشستر سيتي

بوروسيا دورتموند

جيرونا

باير ليفركوزن

أفضل مدرب في العالم لعام 2024

أعلنت "فرانس فوتبول" عن المرشحين لجائزة أفضل مدرب، وهم:

كارلو أنشيلوتي (ريال مدريد)

جيان بييرو جاسبريني (أتالانتا)

لويس دي لا فوينتي (منتخب إسبانيا)

تشابي ألونسو (باير ليفركوزن)

بيب جوارديولا (مانشستر سيتي)

أفضل لاعب شاب في العالم لعام 2024

ضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب أسماءً بارزة في كرة القدم العالمية، وهم:

لامين يامال (برشلونة)

باو كوبارسي (برشلونة)

أردا غولر (ريال مدريد)

أليخاندرو جارناتشو (مانشستر يونايتد)

كوبي ماينو (مانشستر يونايتد)

سافينيو (مانشستر سيتي)

وارن زاير إيمري (باريس سان جيرمان)

جواو نيفيز (باريس سان جيرمان)

كريم كوناتي (سالزبورغ)

ماتياس تيل (بايرن ميونخ)

أفضل حارس مرمى في العالم لعام 2024

قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى لهذا العام:

أندريه لونين (ريال مدريد)

يان سومر (إنتر ميلان)

جريجور كوبيل (بوروسيا دورتموند)

مايك ماينان (ميلان)

جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان)

ديوجو كوستا (بورتو)

إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا)

جورجي مامارداشفيلي (فالنسيا)

أوناي سيمون (أتلتيك بلباو)

المرشحون لجائزة الكرة الذهبية لعام 2024

في المنافسة على جائزة الكرة الذهبية، تصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة المرشحين، إليكم القائمة كاملة:

ليونيل ميسي (إنتر ميامي)

جود بيلينجهام (ريال مدريد)

روبن دياز (مانشستر سيتي)

فيل فودين (مانشستر سيتي)

فيدريكو فالفيردي (ريال مدريد)

إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا)

نيكو ويليامز (أتلتيك بلباو)

إرلينج هالاند (مانشستر سيتي)

جرانيت تشاكا (باير ليفركوزن)

توني كروس (ريال مدريد)

أرتم دوبياك (روما)

فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)

داني أولمو (لايبزيج/برشلونة)

فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن)

مارتن أوديجارد (أرسنال)

ماتس هوملز (دورتموند/روما)

حفل الكرة الذهبية 2024

سيقام حفل توزيع الجوائز يوم 28 أكتوبر 2024، في مسرح دو شاتليه بباريس.

هذا العام، سيتم دمج جوائز الأفضل في أوروبا مع جوائز الكرة الذهبية، مما يضيف بُعدًا جديدًا لهذا الحدث السنوي المنتظر.