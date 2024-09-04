من تزوير العملات إلى القتل.. أشهر لاعبي كرة القدم الذين دخلوا السجون



فمن القتل إلى الضرب، ومن تعاطي المخدرات إلى الكوارث الناتجة عن السُكْر المفرط وتزوير العملة تنوعت الجرائم التي بسببها نجوم اللعبة خلف القضبان، وذكرهم التاريخ بنجوميتهم وجرائمهم أيضًا.



رافا مير

وألقت صحيفة "ماركا" الضوء على أشهر لاعبي كرة القدم الذين دخلوا السجن، خاصة بعد القضية الأخيرة التي ألقي خلالها القبض على رافا مير، لاعب فريق فالنسيا وصديقه من قبل الشرطة الإسبانية بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأتين تبلغان من العمر 25 عامًا.



وانتقل رافا مير إلى صفوف فالنسيا قادمًا من فريق إشبيلية على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

من ضمن اللاعبين البارزين الذي أمضوا أيامًا أيضًا خلف القضبان، الأسطورة الإسبانية خافيير دي بيدرو، لاعب ريال سوسييداد السابق، والذي اُعْتُقِل بتهمة العنف ضد النساء.



وذكرت التقارير، أنّ المحكمة أدانت دي بيدرو بتهمة العنف ضد النساء، وحكمت عليه بالسجن 9 أشهر، بعد أن تم توقيفه في مكان عمله في بلدة أستيغاراغا، ونُقل إلى سجن مارتوتيني.



هذه ليست المرة الأولى التي يُتَّهم فيها دي بيدرو بمثل هذه الجرائم؛ ففي عام 2018، تم القبض عليه بتهمة الاعتداء على شريكته في سان سباستيان.



كما أُدِينَ بتهديد شريكته السابقة وعمل 51 يومًا في خدمة المجتمع في عام 2010، بجانب إدانته بقيادة السيارة تحت تأثير الكحول دون رخصة عام 2009.

روبينيو

يقضي اللاعب البرازيلي عقوبة بالسجن؛ بسبب اغتصاب جماعي، في سجن بالبرازيل، وهو بلد يُعرف فيه نظام السجون باسم (الجحيم على الأرض) بسبب انتشار العنف في سجونه.



وحكمت المحكمة بأغلبية تسعة أصوات مقابل صوتين لمصلحة طلب إيطالي بأن يقضي روبينيو عقوبته في بلده بعد إدانته في عام 2017 بتهمة الاغتصاب الجماعي لامرأة ألبانية كانت تحتفل بعيد ميلادها الثالث والعشرين في أحد أندية مدينة ميلانو، علما أن الحادثة وقعت عام 2013 أثناء دفاعه عن قميص ميلان.

داني ألفيس

حُكم على اللاعب البرازيلي بالسجن لمدة أربع سنوات وستة أشهر بتهمة الاعتداء الجنسي على فتاة، من قبل محكمة برشلونة، بالإضافة إلى ذلك، حُكم عليه بالخضوع للمراقبة لمدة خمس سنوات، والابتعاد عن الضحية وعدم التواصل معها لمدة تسع سنوات وستة أشهر، ودفْع تعويض قدره 150 ألف يورو، وتحمل تكاليف المحاكمة.

بينجامين ميندي

سُجن لاعب مانشستر سيتي السابق في عام 2021 بتهمة ارتكاب بضع جرائم اغتصاب والاعتداء الجنسي، وغادر السجن في يناير 2022 بعد دفع كفالة، وقد برأته المحكمة من ست تهم، ولا تزال هناك تهمتان معلقتان.

روبن سيميدو

غادر المدافع البرتغالي سجن بوكاسنت في إسبانيا قبل فترة وجيزة من انضمامه إلى نادي هويسكا، بعد أن قضى فيه 142 يومًا رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة بتهم محاولة القتل والإيذاء والتهديد والاحتجاز غير القانوني وحيازة الأسلحة بشكل غير قانوني والسرقة المصحوبة بالعنف.

فريدي رينكون

قضى فريدي رينكون لاعب ريال مدريد السابق 123 يومًا في السجن بتهمة الاتجار بالمخدرات.



وفي أبريل 2022، أعلن نادي ريال مدريد وفاة لاعبه السابق، الكولومبي فريدي رينكون، عقب تعرضه لحادث سير عن عمر يناهز 55 عامًا.



وتوفي رينكون عقب اصطدامه بحافلة أثناء قيادة سيارته الخاصة، بمدينة كالي الكولومبية، حيث فارق الحياة بعد أيام من وصوله أحد المستشفيات عقب الحادث.

لوكاس فياتري

أمضى لاعب بوكا جونيورز شهرًا واحدًا فقط في السجن بعد تورطه في عملية سرقة في صالون حلاقة.

فينيسيوس برينو بروجيس

في عام 2011، أشعل برينو النار في منزله وهو مخمور، وحُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات.



برينو، مدافع سابق في فريق نادي بايرن ميونخ الألماني، كانت المحكمة قضت بسجنه 3 سنوات و9 أشهر بعدما أدانته بإضرام النار في الفيلا التي كان يستأجرها، وهو في حالة سكْر شديد؛ ما أدى إلى إحراقها بصورة كاملة.



وخلال المحاكمة، لم يقدم برينو، حسب التقارير، إشارات إلى نية إرادية، بل قدَّم اعتذارًا، مع الإشارة إلى أن الادعاء العام كان طلب له عقوبة السجن لخمس سنوات ونصف السنة، في حين طالب محامو الدفاع بظروف تخفيفية والاكتفاء بعقوبة سنتين مع وقف التنفيذ. ولكن الحكم صدر بسجن اللاعب لمدة 3 سنوات و9 أشهر.

برونو فرنانديز دي سوزا

لم يُبد قائد فلامينغو السابق أيَّ ندمٍ على قتل صديقته؛ لأنها أرادت إثبات أبوته لطفلها، وقال بعد الإفراج عنه "ما حصل حصل، ارتكبت خطأ جسيمًا والأخطاء تحدث في الحياة، لست شخصًا سيئًا، الناس يريدون دفن حلمي، طلبت المغفرة من ربي".



حارس المرمى أعلن أنه يستحق "فرصة ثانية" وأضاف أنه يحلم أن يرتدي يومًا ما، قميص المنتخب البرازيلي؛ لأن الأحلام لا تتوقف وهي ما أبقته حيًّا خاصة بعد أنباء عن محاولته الانتحار مرتين خلال فترة سجنه.



جوي بارتون

لم يكن أحد يتوقع أن مسيرة جوي بارتون الكروية ستأخذ منعطفًا دراماتيكيًّا بهذا الشكل، فقد حصل على جائزة أفضل لاعب شاب في مانشستر سيتي. ومع ذلك، يبدو أن الكثيرين يتذكرون سلوكه المثير للجدل والعنيف أكثر من مهاراته الكروية، قائمة المخالفات التي دمرت سمعته طويلة، على سبيل المثال لا الحصر، كسر ساق أحد المشاة، وأصاب زميله في الفريق في عينه بسيجارة مشتعلة، وهاجم لاعبي الفرق المنافسة بوحشية. مثل هذا السلوك أدى إلى حظر من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وحتى أنه اضطر إلى أداء 200 ساعة من الخدمة المجتمعية.



أول حادثة تسببت في إدانة بارتون بتهمة اعتداء وحشي حدثت في ليفربول عام 2008. عندما دخل بارتون في شجار مع بعض الشباب في مطعم وهو في حالة سكر، وأسقط رجلًا على الأرض، واستمر في ضربه مرارًا وتكرارًا وحُكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر، لكنه أُفرج عنه بعد شهرين ونصف الشهر فقط.

توني آدامز

خلال مسيرته، عانى توني آدامز، قائد ومدافع آرسنال، من إدمان الكحول حيث انتهى به الأمر بالسجن لمدة 4 أشهر، وورَّطه إدمانُه على الكحول في العديد من الشجارات في الحانات، وحدث ذات مرة أن لعب مباراة وهو في حالة سكر.



الحدث الذي أدى إلى سجن آدامز وقع في عام 1990، حين اصطدم بسيارته بجدار، ومن الواضح أنه فقد السيطرة على السيارة؛ لأن مستوى الكحول في دمه كان أكثر من أربعة أضعاف الحد القانوني المسموح به وبعد اعتقاله، تم الحكم عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر. ومع ذلك، تم الإفراج عنه بعد قضاء نصف مدة العقوبة. ثم عاد إلى آرسنال، النادي الذي قضى فيه مسيرته الكروية التي امتدت لـ 22 عامًا.

بيلي كانون

ارتبط اسم بيلي كانون بطل كرة القدم الجامعية والمحترفين بعملية طباعة ما يقرب من 5 ملايين دولار من الأوراق النقدية المزورة.



وفي صفقة مع المدعين، أقر كانون بالذنب في تهمة واحدة بالتآمر وحيازة أوراق نقدية مزورة من فئة مئة دولار، ووافق على التعاون في التحقيق.



في أغسطس من عام 1990 تم الحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، وتم الإفراج عنه بعد أربع سنوات قضاها في السجن، وفي مركز إعادة التأهيل.

