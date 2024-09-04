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إسبانيا تستهل مشوار الدفاع عن اللقب أمام صربيا.. والبرتغال تستقبل الوصيفة كرواتيا

9/4/2024 3:12:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - تنطلق اليوم منافسات تسخة جديدة من بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، بعد أقل من شهرين من تتويج إسبانيا بلقب كأس أوروبا 2024 في العاصمة الألمانية برلين.
ويريد المنتخب الإسباني بطل أوروبا، انطلاق مشوار الدفاع عن لقب دوري الأمم الذي أحرزه العام الماضي بنجاح، عندما يلتقي مضيفه المنتخب الصربي في المجموعة الرابعة من المستوى الأول.
وتهيمن إسبانيا على كرة القدم الأوروبية على صعيد المنتخبات، فبعد 26 يوما من صعود المنتخب الإسباني على منصة التتويج بعد الفوز على إنجلترا في المباراة النهائية من كأس أوروبا، تكرّر المشهد أولمبيا في باريس بفوز منتخب "لا روخا" تحت 23 عاما على فرنسا وتتويجه بالذهب.
وتستكمل إسبانيا مشوارها في المجموعة خلال تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، عندما تستضيف الدنمارك، ومن بعدها تقابل صربيا مجددا على الأراضي الإسبانية.
لكن الفريق المتوّج بلقب كأس أوروبا يغيب عنه ثلاثة من لاعبي التشكيلة الأساسية التي خاضت نهائي كأس أوروبا، وهم ألفارو موراتا، أوناي سيمون وميكل ميرينو، في حين يحضر الشباب مثل لامين يامال ونيكو ويليامز، بالإضافة إلى وجوه جديدة على غرار أوسكار مينجيزا ظهير أيمن برشلونة السابق وسلتا فيجو الحالي، ولاعب وسط فالنسيا بيبيلو.
وقال مدرب إسبانيا لويس دي لا فوينتي: سنواصل القتال ومحاولة الوصول إلى أبعد نقطة في كل منافسة".
ويستهل المنتخب الألماني مشواره في الموسم الجديد من البطولة بمواجهة نظيره المجري، بعد غد السبت بالمجموعة الثالثة، حيث تمثل تلك المباراة بداية لعصر جديد لمنتخب "الماكينات"، بعد اعتزال كل من مانويل نوير وتوماس مولر وإلكاي جوندوجان دوليا.
وأكد يوليان ناجلسمان، المدير الفني للمنتخب الألماني، أن مارك أندير تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة الإسباني، سيكون هو الحارس الأساسي للفريق في المرحلة المقبلة، بعد اعتزال نوير دوليا.
ولم ينجح تير شتيجن خلال السنوات الماضية في حجز مركز أساسي له في منتخب ألمانيا، مع وجود نوير الذي بات الخيار الأساسي للفريق منذ العام 2009، ومنذ ذلك الحين شارك في 4 نسخ لكأس عالم الأعوام 2010 و2014 و2018 و2022، ومثلهم في بطولة أوروبا الأعوام 2012 و2016 و2020 و2024.
وسيكون جوشوا كيميتش، لاعب بايرن ميونيخ، هو القائد الجديد للفريق بعد اعتزال جوندوجان دوليا، حيث سيعتمد عليه ناجلسمان في حقبة جديدة بعد اعتزال العديد من النجوم دوليا وآخرهم توماس مولر.
وكان مولر بطل كأس العالم في نسخة عام 2014 في البرازيل، وسجل هدفا في شباك البرازيل في المباراة الشهيرة بالدور نصف النهائي والتي انتهت بفوز فريقه الكاسح 7-1.
ولا يعد المنتخب المجري غريبا على نظيره الألماني، حيث التقيا في الجولة الثانية بالمجموعة الأولى في "يورو 2024" في ألمانيا، حيث حقق أصحاب الأرض الفوز بهدفين دون رد.
من جهة ثانية، يبدأ المنتخب الإنجليزي حقبة جديدة، بعد قرار مدربه السابق جاريث ساوثجيت بالرحيل، عقب خسارة نهائي "يورو 2024".
واستلم مدرب منتخب تحت 21 عاما لي كارسلي المهمة بشكل مؤقت، حيث سيقود "الأسود الثلاثة" لمباراتين فقط أمام أيرلندا في دبلن وفنلندا على ملعب ويمبلي في لندن.
ويبحث الاتحاد الإنجليزي عن مدرب جديد لخلافة ساوثجيت والتحضير لتصفيات كأس العالم 2026 التي تنطلق في آذار (مارس) 2025.
وفي حال حقق كارسلي بداية جيدة، قد يبقى على رأس الجهاز الفني حتّى نهاية مشوار دوري الأمم، حيث تلعب إنجلترا مع اليونان أيضا في مجموعتها من المستوى الثاني التي هبط "الأسود الثلاثة" إليها بعد النتائج التي قدمها في النسخة الماضية حيث تذيّل مجموعته بثلاثة تعادلات وودّع باكرا.
ويغيب الثلاثي فيل فودين وكول بالمر وأولي واتكينز عن المنتخب الإنجليزي، فيما حصل كل من نوني مادويكي، مورجان جيبس-وايت، تينو ليفرامنتو وأنجل جوميز على دعوتهم الدولية الأولى.
على صعيد متصل، كانت مشاركة كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي مع منتخب البرتغال في كأس أوروبا الأخيرة مخيّبة للآمال، إذ فشل بالتسجيل في خمس مباريات وودّع "سيليساو أوروبا" البطولة من ربع النهائي.
واعتقد كثيرون أن ابن الـ39 عاما قد يقبل أخيرا فكرة الاعتزال الدولي وأن الوقت قد حان للراحة، لكن مدربه الإسباني روبرتو مارتينيز استدعاه مجددا، قال رونالدو بعد اللقاء مع زملائه "عندما يحين الوقت، سأمضي قدماً".
وتلعب البرتغال في المجموعة الأولى من المستوى الأول إلى جانب كرواتيا التي تستضيفها على أرضها أولا اليوم، وأسكتلندا ثانيا بالإضافة إلى بولندا.
ومن المتوقّع أن تستمر مشاركة الهدّاف التاريخي لمنتخب بلاده رونالدو أساسيا في ظل غياب جونكالو راموس مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي بسبب الإصابة.
في الطرف الآخر، يحاول منتخب كرواتيا، وصيف نسخة 2023، تقديم انطلاقة جيدة في البطولة، وتعويض جماهيره عن الاخفاق في بطولة أوروبا الأخيرة هذا الصيف، حينما خرج الفريق من دور المجموعات، بعد التعادل مع إيطاليا 1-1 والخسارة من إسبانيا 0-3 والتعادل مع ألبانيا 2-2.
ويتسلح المنتخب الكرواتي بخبرات نجمه وقائده لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، والذي قاد الفريق للتأهل لنهائي نسخة 2023.
ولن يكتفي زلاتكو داليتش، المدير الفني للمنتخب الكرواتي، بمودريتش فقط، ليستدعي نجم وسط مانشستر سيتي ماتيو كوفاسيتش، وزميله في الفريق الإنجليزي والظهير الأيسر جوسكو جفارديول، والهداف أندي كراماريتش مهاجم هوفنهايم الألماني، وغيرهم من أصحاب الخبرة في الفريق الكرواتي الحاصل على المركز الثالث في مونديال 2022 ووصيف بطل كأس العالم 2018.
وستكون قمة مباريات الجولة تلك التي ستجمع بين المنتخب الفرنسي ونظيره الإيطالي، يوم غد الجمعة، ضمن منافسات المجموعة الثانية.
ويحاول منتخب فرنسا، بطل نسخة الموسم قبل الماضي من دوري الأمم، الخروج من عباءة الاخفاق الأخير في بطولة أوروبا، حينما خرج الفريق من الدور نصف النهائي على يد إسبانيا التي توجت باللقب فيما بعد.
وبنجومه كيليان مبابي وأنتوان جريزمان وعثمان ديمبلي وغيرهم، يرغب المدير الفني للفريق ديديه ديشان في تحقيق فوز معنوي مهم على ضيوفه الطليان، وهو الفريق الذي يعاني في السنوات الأخيرة.
ولم ينجح المنتخب الإيطالي في بلوغ نسختين متتاليين بكأس العالم في 2018 و2022، كما أن فوزه بلقب بطولة أوروبا 2020 التي تم تأجيلها لمدة عام، لم يشفع له في نسخة 2024، حينما خرج الفريق من دور الـ16 بثنائية نظيفة أمام سويسرا.
وبقيادة لوشيانو سباليتي، مدرب روما ونابولي السابق، يحاول المنتخب الإيطالي الاستيقاظ من سباته العميق والدخول فى حسابات المنافسة بالمجموعة التي تضم أيضا منتخب بلجيكا.
وهناك منتخبات أخرى غير إنجلترا تبدأ مرحلة جديدة تحت قيادة مدرب جديد.
مواجهة أيرلندا مع إنجلترا ستكون أول مباراة لمدرب الأول الأيسلندي هايمير هالجريمسون الذي يبلغ من العمر 57 عاما، وكان مدربا سابقا لجامايكا. وتم تعيينه في تموز (يوليو)، وسيقود الفريق أيضا في تصفيات كأس العالم.
منتخب ويلز هو الآخر سيكون تحت إدارة فنية جديدة بعد الفشل في التأهّل إلى كأس أوروبا، حيث حل كريج بيلامي محل روب بايج.
وستلعب السويد أولى مبارياتها الرسمية تحت قيادة مدربها الجديد يون دال توماسون، المهاجم الدنماركي السابق. وعاد ميرتشا لوتشيسكو، البالغ من العمر 79 عاما، لتولي تدريب منتخب رومانيا للمرة الثانية، بعد 38 عاما من إنهاء فترته الأولى.
وهذه هي النسخة الرابعة من دوري الأمم، لكن الشكل لم يصبح أكثر بساطة. الجديد هذه المرة هو خوض ربع النهائي في آذار (مارس) 2025، بمشاركة أفضل منتخبين من كل مجموعة في المستوى الأول، وستقام مباريات نصف النهائي في حزيران (يونيو) المقبل.
المنتخبات التي تحتل المركز الثالث في المستوى الأول، والمركز الثاني في المستوى الثاني، ستتنافس في مباريات الملحق للهبوط/الصعود، مع مباريات ملحق مماثلة بين المستويين الثاني والثالث.
كما سيكون هناك تأثير لهذه البطولة على تصفيات كأس العالم.
تتأهل المنتخبات الـ12 التي تتصدر مجموعاتها في التصفيات الأوروبية إلى كأس العالم، بينما ستذهب أربعة مقاعد أخرى للفائزين في مباريات الملحق التي ستضم 12 وصيفا بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات في دوري الأمم التي لم تتأهل من التصفيات.
إلى ذلك، أكد مدرب هولندا رونالد كومان التزام قائد المنتخب "البرتقالي" فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي البقاء في صفوف منتخب بلاده حتى مونديال 2026 لكرة القدم، في حين أقفل الباب أمام الجناح ستيفن بيرخفين بعد انتقاله إلى الدوري السعودي.
وكشف كومان الذي يستعد فريقه لمواجهة البوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية يوم السبت في أيندهوفن، أنه قام بزيارة فان دايك (33 عاماً) في ليفربول وقال في هذا الصدد "رأيت من المهم زيارته وتبادل الآراء معه وسألته عما اذا كان باستطاعته بذل قصارى جهده لسنتين إضافيتين على أعلى مستوى، وكان رده إيجابيا وبالتالي أزيلت جميع الشكوك".
وأضاف كومان "أقر (فان دايك) بأنه لم يبلغ المستوى المتوقع منه في كأس أوروبا. أعتقد انه بصفته قائدا للمنتخب قام بعمل جيد، لكن ربما كنتيجة ربما بذل جهدا أكبر تجاه زملائه أكثر مما فعل تجاه نفسه".
وخرجت هولندا في الوقت القاتل أمام إنجلترا 1-2 في نصف النهائي.
في المقابل، أكد كومان أنه لم يستدع الجناح ستيفن بيرخفين الى التشكيلة بعد بداية مخيبة في صفوف أياكس امستردام ثم انتقاله الى اتحاد جدة السعودي "الكتاب أقفل بالنسبة إليه. لم يتصل بي بالنسبة إلى ذلك (الانتقال إلى السعودية) واعتقد بأنه يدرك بماذا أفكر حيال ذلك. عندما تكون في السادسة والعشرين من عمرك، يجب ان يكون طموحك الأساسي يتعلق بالناحية الرياضية وليس المادية. إنها خيارات يقوم بها اللاعبون".
وأضاف "لم أجد نفسي في هذه الحالة لأنني ذهبت الى برشلونة. كان بإمكانه البقاء في أياكس، فالأمر ليس بهذا السوء اليس كذلك؟ يتعين علي احترام قراره لكني لم أكن لأتخذه".
واعتبر كومان أن غياب المهاجم ممفيس ديباي عن التشكيلة يعود إلى عدم انضمامه الى أي ناد بعد انتهاء عقده مع أتلتيكو مدريد الإسباني، وقال: "السبب يعود لأنه من دون ناد الآن وهذا يعني بأنك لا تمارس كرة القدم في الوقت الحالي وبالتالي لا تستطيع التواجد في صفوف المنتخب". -(وكالات)

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