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السباحة الأردنية.. خلاف محتد بين أهالي اللاعبين والاتحاد على خلفية المشاركة المدفوعة

9/4/2024 3:12:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان– شهدت السباحة الأردنية مؤخرا، تراشقا للاتهامات وتباينا في وجهات النظر بين العديد من أهالي اللاعبين واللاعبات وممثلي اتحاد السباحة، على خلفية المشاركة الأخيرة للأردن في البطولة العربية الثالثة للرياضات المائية، والتي اختتمت مؤخرا في المسبح الأولمبي بستاد القاهرة في جمهورية مصر العربية، وجمع فيها لاعبو المنتخب الوطني 11 ميدالية ملونة (ذهبيتين و3 فضيات و6 برونزيات).
وضم وفد المنتخب الوطني 20 سباحا وسباحة في البطولة العربية، برئاسة أمين سر اتحاد السباحة معاذ البدور، وبإشراف المدربين الأميركي جاي بينر ورهف بقلة، دون الإفصاح عن أسماء اللاعبين المشاركين، الذين جاءت الميداليات لتكشف عن أصحاب الإنجاز منهم، وهم السباحون مايكل الور وتارا العالول وعدنان العبداللات، وهو ما فتح الباب أمام التساؤلات حول أسباب تغييب أسماء اللاعبين عن المشهد والاكتفاء بحصر عددهم فقط.
ويرى العديد من أهالي اللاعبين - الذين تواصلوا مع "الغد" لإيصال أصواتهم – أن الحصول على مقابل مادي وتحميل اللاعبين فاتورة المشاركة في البطولة العربية الأخيرة، ساهم بإقصاء أبنائهم المؤهلين لرفع علم الأردن خفاقا وغير القادرين على الدفع، وفتح الباب أمام آخرين للعب تحت اسم المنتخب نظير ملاءتهم المالية فقط.
ولم تتوقف شكاوى الأهالي عند هذا الحد، حيث أكد العديد منهم أن برنامج الواعدين الخاص باتحاد السباحة والذي يعرف باسم "الأكاديمية"، يتقاضى مبلغ 100 دينار (اشتراكا شهريا) من كل سباح، بشكل يضاعف العبء المالي عليهم، فضلا عن انحصار خيارات التدريب في أماكن جغرافية لا تتناسب وأماكن إقامتهم بالمحافظات.
ونفى أمين سر اتحاد السباحة معاذ البدور العديد من الاتهامات التي أطلقها أهالي السباحين تجاه اتحاد اللعبة، مؤكدا في معرض رده على استفسارات "الغد": "البطولة العربية كانت مدرجة ضمن الخطة، وبعد ترحيل موعد النسخة السابقة من البطولة لتقام مطلع العام الحالي في قطر، استخدمنا الميزانية للمشاركة بهذه البطولة آنذاك، ومع توجهنا للاعتذار عن عدم المشاركة بالنسخة الماضية من البطولة العربية، رفض الجهاز الفني اللجوء لهذا القرار نظرا لأهمية المشاركة وتوفيره فرصة حقيقية للاحتكاك وتطوير المهارات، وقدم مقترحا بأن يتحمل أهالي اللاعبين كلفة المشاركة لمن يرغب بذلك، وخاطبنا أهالي لاعبي الأداء العالي، ووجدنا استجابة كبيرة منهم، لنوافق في مجلس الإدارة على المقترح، الذي أضيف له المعسكر التدريبي في مصر قبل 14 يوما من موعد انطلاقة البطولة، بشكل يتيح للواعدين اكتساب الخبرات".
وأضاف: "مع قرب موعد انطلاقة البطولة، اعتذر عدد من السباحين عن عدم المشاركة العربية، لينسب الجهاز الفني بأسماء بعض لاعبي "برنامج الواعدين" ممن يتواجدون في المعسكر التدريبي والقادرين على تمثيل الأردن في سباقات مفتوحة، واتخذنا قرارنا بالموافقة على إشراكهم لعدم وجود أي عوائق تمنع مشاركتهم أو تعديهم على فرص لاعبين آخرين".
وبلغ متوسط الكلفة التي تحملها كل لاعب نظير المشاركة في البطولة العربية نحو 1300 دينار، فيما تبلغ الموازنة السنوية لاتحاد السباحة نحو 220 ألف دينار، يذهب جزء كبير منها لتغطية أجور استئجار المسابح ورواتب المدربين، وفقا لما أكده البدور.
وحول برنامج الواعدين، أشار: "يضم البرنامج اللاعبين غير المحققين لمعايير اختيار فريق الأداء العالي، ويتحمل المشاركون فيه بدلات أجور المدربين واستئجار المسابح"، مشددا أن البرنامج بشكله الحالي جاء لبناء قاعدة متينة بعد رفض الأندية تبني المشروع لأسباب متعددة، ومعربا عن تمنياته بأن تنجح محاولاتهم في ايجاد تمويل مستدام لتنفيذ البرنامج وإتاحته بالمجان أمام المشاركين.
ولا يرى البدور في حل المنتخب الوطني بعد كل مشاركة خارجية شيئا مفاجئا، لافتا: "فريق الأداء العالي يتطلب تحقيق معايير بأزمان معينة للسباحين، وهو ما يتيح لمن يتجاوزه بتمثيل المنتخب الوطني في البطولات، المنتخب يشكل قبل انطلاقة البطولة ويحل بعدها مباشرة، وذلك لتوفير أجور المدربين واستئجار البرك".
وشدد البدور على ثقة الاتحاد بالمدرب الأميركي جاي بينر، والذي حل بديلا لعلي النوايسة، بقوله: "أنهينا ارتباطنا مع النوايسة بعدما خدم 20 عاما في تدريب المنتخبات الوطنية، ونريد تغيير النهج والرؤية وتطوير السباحة، وسيبقى بينر مدربا لفريق الأداء العالي حتى صيف العام المقبل".
ولدى سؤاله عن تراجع نتائج المنتخب الوطني في البطولة العربية الأخيرة بمصر، أشار: "لم نشارك بأفضل وقت، وهناك اعتذارات لعدد جيد من السباحين".
وجدير ذكره أن مصر تصدرت جدول ترتيب الميداليات مع ختام منافسات البطولة العربية بإحرازها 173 ميدالية ملونة (85 ذهبية و48 فضية و37 برونزية)، وجاءت لبنان ثانية بجمعها 53 ميدالية (13 ذهبية و21 فضية و19 برونزية)، وحلت تونس في المركز الثالث بـ 27 ميدالية (10 ذهبيات و14 فضية و11 برونزية).

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