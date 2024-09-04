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الصفدي ونظيره التونسي يبحثان وقف العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية

9/4/2024 3:11:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية في الجمهورية التونسية محمد علي النفطي، هنأه خلاله بتوليه مسؤولياته الجديدة، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

كما بحث الوزيران خلال الاتصال جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية المحتلة.

وأكد الوزيران ضرورة تكاتف كل الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي والكارثة الإنسانية التي يسبب.

كما أكد الصفدي والنفطي ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، وعلى ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وشدد الصفدي على أن حماية هذه المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية أولوية لجلالة الملك عبدالله الثاني، الوصي على هذه المقدسات، يكرس كل إمكانات المملكة لها.

وأكد الوزيران عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين، والحرص على تطويرها في مختلف المجالات.

واتفقا على اللقاء على هامش اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، الذي سيلتئم في القاهرة بعد أيام.

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