ولي العهد يؤكد أهمية دور مرتبات الأمن العام في تعزيز الأمن بالمواقع السياحية



واطلع سمو ولي العهد خلال زيارته لمديرية شرطة محافظة العقبة، اليوم الأربعاء، على الجهود المبذولة لتعزيز الأمن وخدمة المواطنين والسياح.

واستمع سموه، بحضور مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، إلى إيجازين قدمهما مديرا إدارة الشرطة السياحية، والإدارة الملكية لحماية البيئة حول مهام الإدارتين، وخططهما للارتقاء بالواقع السياحي والبيئي في العقبة، وسائر المحافظات.

كما اطلع سمو ولي العهد، خلال جولة، على أهم الآليات والمعدات التي أدخلت حديثا للعمل لدى الإدارتين، ضمن مرحلة التحديث والتطوير التي أطلقتها مديرية الأمن العام.

وأشاد سموه بجهود منتسبي الأمن العام في توفير الأمن بمفهومه الشامل، بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات، بما يعزز أمن المجتمع واستقراره، ويدعم مسيرة التنمية.





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