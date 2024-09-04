متظاهرون إسرائيليون يغلقون شارعا في تل أبيب للمطالبة بتبادل أسرى



وقالت القناة "12" العبرية الخاصة، إن عائلات أسرى إسرائيليين ومتظاهرين أغلقوا شارع متزودات زئيف في تل أبيب، للمطالبة بإبرام تبادل أسرى مع فصائل غزة.



ونقلت القناة عن المحتجين قولهم في بيان: "تم دفن ستة من إخوتنا وأخواتنا بعد أن نجوا من 11 شهرا من الأسر، ولكنهم لم ينجوا من الحكومة الدموية" برئاسة بنيامين نتنياهو.



والأسبوع الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي عثوره على 6 جثث لأسرى داخل نفق بمدينة رفح جنوب القطاع، قالت حركة حماس إنهم قتلوا بنيران إسرائيلية.



وأضاف المحتجون في بيانهم، أن الأسرى بغزة "كانوا على قيد الحياة قبل أسبوع واحد فقط، ويمكنهم العودة إلى ديارهم في صفقة المختطفين التي طرحتها إسرائيل نفسها على الطاولة".



وبشأن حراكهم، قال المتظاهرون: "خرجنا بمئات الآلاف هذا الأسبوع لنهز الشوارع حتى يسمعنا رئيس الوزراء (نتنياهو) .. لن نسمح لكم بقتل مزيد من الرهائن لمواصلة إحياء حكومتكم الدموية. صفقة الآن!".



وفي انتقاد حاد لحكومة نتنياهو، حمل المحتجون لافتة كبيرة كتب عليها "حكومة الموت تقتل المختطفين. الجمهور يطالب بالحياة"، وفق المصدر ذاته.



وتصعد عائلات الأسرى الإسرائيليين في القطاع حراكها في الشارع للضغط على الحكومة من أجل تبادل أسرى مع حماس، حيث اقتحم عدد منهم في أغسطس/ آب الماضي السياج الحدودي مع غزة، قادمين من تل أبيب في سيارات، قبل انسحابهم استجابة لنداء الشرطة الإسرائيلية.



ووصلت المفاوضات غير المباشرة بين تل أبيب وحماس إلى مرحلة حرجة، جراء إصرار نتنياهو على مواصلة الحرب على القطاع، وتمسكه بمحوري فيلادلفيا ونتساريم جنوب ووسط القطاع، بينما تطالب حماس بانسحاب إسرائيلي كامل من غزة وعودة النازحين دون تقييد.



وبدعم أمريكي مطلق، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على غزة خلّفت أكثر من 135 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.



وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.-(الأناضول)