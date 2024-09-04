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السيسي في تركيا لأول مرة منذ توليه الرئاسة وأردوغان في استقباله

9/4/2024 3:11:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مقدمة مستقبليه بمطار أسن بوغا، وفق ما أوردت "الأناضول".

ورافق أردوغان في استقبال السيسي، وزير الخارجية هاكان فيدان ووالي أنقرة واصب شاهين.

وعقد الرئيسان اجتماعاً قصيراً في صالة الشرف بالمطار، وتوجها بعد ذلك بالسيارة نفسها إلى المجمع الرئاسي التركي.

وعقب اجتماعهما الثنائي المرتقب في المجمع الرئاسي، سيحضر أردوغان والسيسي الاجتماع رفيع المستوى لمجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

وستقام مراسم توقيع سلسلة من الاتفاقيات الثنائية، ومن ثم مؤتمر صحفي مشترك للزعيمين.

ومن المقرر أن يقيم الرئيس التركي مأدبة عشاء رسمية على شرف نظيره المصري.

يشار إلى أن هذه هي الزيارة الأولى للسيسي إلى تركيا منذ توليه الرئاسة قبل نحو 10 سنوات.

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