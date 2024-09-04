السيسي في تركيا لأول مرة منذ توليه الرئاسة وأردوغان في استقباله

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مقدمة مستقبليه بمطار أسن بوغا، وفق ما أوردت "الأناضول".
ورافق أردوغان في استقبال السيسي، وزير
الخارجية هاكان فيدان ووالي أنقرة واصب شاهين.
وعقد الرئيسان اجتماعاً قصيراً في صالة الشرف بالمطار، وتوجها بعد ذلك بالسيارة نفسها إلى المجمع الرئاسي التركي.
وعقب اجتماعهما الثنائي المرتقب في المجمع الرئاسي، سيحضر أردوغان والسيسي الاجتماع رفيع المستوى لمجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين.
وستقام مراسم توقيع سلسلة من الاتفاقيات الثنائية، ومن ثم مؤتمر صحفي مشترك للزعيمين.
ومن المقرر أن يقيم الرئيس التركي مأدبة عشاء رسمية على شرف نظيره المصري.
يشار إلى أن هذه هي الزيارة الأولى للسيسي إلى تركيا منذ توليه الرئاسة قبل نحو 10 سنوات.
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