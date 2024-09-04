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لليوم الثامن.. عشرات الشهداء والجرحى بعدوان الاحتلال على جنين ومخيمها

9/4/2024 3:10:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) جنين - لليوم الثامن على التوالي، يواصل جيش الاحتلال عدوانا على شمال الضفة الغربية المحتلة يعد الأوسع منذ عام 2002، شمل عدة مدن، وخلّف عشرات الشهداء، والجرحى، والمعتقلين.
فيما، واصلت قوات الاحتلال امس، عدوانها على مدينة جنين ومخيمها، حيث أسفر العدوان، عن استشهاد 19 فلسطينيا، وإصابة واعتقال العشرات، إضافة إلى تدمير واسع بممتلكات السكان والمرافق العامة والخاصة والبنية التحتية بما فيها شبكتي المياه والكهرباء.
في حين يواصل جيش الاحتلال اقتحامه لمدينة طولكرم، حيث تخوض المقاومة الفلسطينية اشتباكات عنيفة مع الاحتلال.
واستشهدت الطفلة لجين عبد الرؤوف (16 عاما)، وأصيب أربعة صحفيين، خلال حصار قوات الاحتلال منزلا في قرية كفر دان غرب جنين.
كما داهمت قوات الاحتلال منازل الاهالي في حي الهدف على أطراف مخيم جنين وعبثت بمحتوياتها وخربت أثاثها، كما جرفت آليات الاحتلال شارع وادي برقين، الذي يربط المدينة ومخيمها في بلدات وقرى برقين وكفرقود والهاشمية ويعبد.
واقتحمت قوات الاحتلال حي الزهراء في المدينة وجرفت البنية التحتية والشوارع، فيما يتواصل انقطاع المياه عن غالبية احياء المدينة والمخيم، ما تسبب بتفاقم معاناة الاهالي.
فيما، استهدفت قوات الاحتلال الليلة الماضية، مجموعة من الفلسطينيين في محيط دوار السينما وسط جنين، قبل ان تداهم عدة محلات تجارية في مركز المدينة، وتعبث بمحتوياتها، كما اعادت اقتحام الحي الشرقي من المدينة وداهمت منازل واعتقلت اخرين.
كما، واصلت جرافات الاحتلال العسكرية، تدمير الشوارع الرئيسية والبنية التحتية في مدينة جنين ومخيمها، حيث قدرت بلدية جنين أن 80 % من البنية التحتية والشوارع لحقت بها أضرار جسيمة جراء العدوان.
وصباح امس، دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية عبر حاجز الجلمة باتجاه المدينة ومخيمها، فيما واصلت آلياتها حصار مستشفى جنين الحكومي، واغلاق الشوارع الواصلة إلى مستشفى ابن سينا بالسواتر الترابية، وإعاقة عمل الطواقم الطبية ومركبات الإسعاف.
وقال متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن جيش الاحتلال رفض وصول بعثة تقييم أممية إلى مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.
وأوضح دوجاريك في مؤتمره الصحفي اليومي، أن الخسائر في أرواح الفلسطينيين زادت نتيجة استخدام الجيش الصهيوني "أساليب الحرب القاتلة".
وأضاف أن الحواجز التي تحول دون الوصول إلى الضفة الغربية أثرت في المساعدات الإنسانية، وأنه يتم تأجيل دخول سيارات الإسعاف والفرق الطبية منذ أسبوع.
وأشار دوجاريك إلى أن الأمم المتحدة تتابع عن كثب التطورات في الضفة الغربية وقطاع غزة، مبيناً أن "التطورات تسير في الاتجاه الخاطئ".
كما، واصلت قوات الاحتلال حملات الاعتقال في الضفة بوتيرة غير مسبوقة، حيث اعتقلت 30 فلسطينيا امس على الأقل من الضفة، من بينهم أطفال، وأسرى سابقون، بالإضافة إلى آخرين كرهائن.
وقالت هيئة الأسرى ونادي الأسير في بيان مشترك، امس، إنه ومنذ إعلان الاحتلال العدوان على شمال الضّفة منذ الأربعاء الماضي، اعتقل أكثر من (180) شخص، وهذه الحالات المؤكدة لدى المؤسسات، في ضوء استمرار العدوان في جنين، وعدم المقدرة على معرفة حصيلة الاعتقالات النهائية والتي تقدر بالعشرات.
وقد رافق حملات الاعتقال المستمرة والمتصاعدة عمليات تحقيق ميداني للعشرات من الفلسطينيين في عدة بلدات ومخيمات، كما جرى صباح امس في مخيم الجلزون، وبلدة بيت سوريك، والمناطق التي تواصل فيها قوات الاحتلال عدوانها، بالإضافة إلى الضرب المبرح بحق المعتقلين، واستخدام الكلاب البوليسية، واستخدام الاهالي دروعا بشرية ورهائن، فضلا عن عمليات التخريب الواسعة التي طالت المنازل.
يُشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 10 آلاف و400 فلسطيني من الضفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على الشعب الفلسطيني وخصوصا بعد 7 تشرين الاول (اكتوبر) الماضي.
وقال الناطق باسم الهلال الاحمر، أحمد جبريل، إن طواقم الاسعاف نقلت متضامنين اثنين، من الأجانب، جراء تعرضهما للاعتداء بالضرب من قبل المستعمرين في بلدة قصرة، ويبلغان من العمر 22 عاما، وهما شاب، وفتاة والتي أصيبت بكسر باليد.
من جانبه، قال الناشط ضد الاستيطان في بلدة قصرة، فؤاد حسن، إن مستعمرين من البؤرة الاستعمارية "يش كودش"، هاجموا عددا من المتضامنين الأجانب، الأمر الذي أدى إلى إصابة اثنين في المنطقة الجنوبية الشرقية من البلدة.
وأشار إلى أن نشطاء تصدوا للمستعمرين الذين كانوا ينفذون أعمال تقطيع وتخريب في أراضي الفلسطينيين.
وفي الخليل، قال فلسطينيون، امس، إن الجيش الصهيوني يحوّل مدينة الخليل وبلدات مجاورة في جنوبي الضفة الغربية المحتلة إلى ما يشبه "سجن كبير"، عبر تقطيع أوصالها بحواجز عسكرية وبوابات حديدية.
وبدأ الاحتلال هذه التحركات بعد أن قتل فلسطيني بالرصاص 3 صهاينة قرب الخليل الأحد الماضي، وعقب تفجير مزدوج بمستوطنة غوش عتصيون.
وأضاف السكان الفلسطينيون ان الجيش الصهيوني أعاد الخليل إلى ما كانت عليه في انتفاضة المسجد الأقصى عام 2000، حيث أغلق الطرقات والمداخل كافة في مدن وبلدات الضفة.
على مدخل الخليل الشمالي المعروف بـ"رأس الجورة"، اغلق الاحتلال المدخل ببوابة حديدية ما يجبر الفلسطينيين على التنقل سيرا على الأقدام.
ولم تعد الطواقم الطبية قادرة على نقل المرضى عبر هذه الطرقات ما يدفعها إلى نقلهم من مركبة إلى أخرى على البوابات.
وقال رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة إن "الجيش الاحتلالي حوّل المدينة إلى أشبه بسجن كبير وفرض عليها سياسة العقاب الجماعي".
وأفاد بـ"إغلاق كافة مداخل المدينة بالحواجز العسكرية والبوابات، وكذلك فعل الجيش الصهيوني بغالبية البلدات في المدينة".
وتابع: "ما يقوم به الاحتلال عقاب جماعي يتضرر منه بالدرجة الأولى المواطن العادي.. تعطلت كافة مناحي الحياة، الأسواق شبه فارغة، وحركة التجارة والنقل أصيبت بشلل".
أبو سنينة مضى قائلا: "لم نعد قادرين على تقديم خدمات رئيسية كنقل النفايات إلى المكبات جراء الإغلاق".
وشدد على أن "الخليل مدينة اقتصادية تجارية، وهذا الإغلاق لليوم الرابع بدأ يتسبب بخسائر مالية كبيرة".
كما أن "المستوطنين يستبدون ويدمرون ويقتلون بحماية الجيش المحتل الذي يمارس مزيدا من الضغط على السكان. الناس يريدون العيش ضمن حقوقهم في أمن وأمان وسحبها يعني انفجار"، حسب أبو سنينة.
ومنذ يوم الأربعاء الثامن والعشرين من آب (أغسطس) الماضي، بدأت قوات الاحتلال عدوانا على الضفة الغربية، خاصة شمالها، ما أسفر عن استشهاد 34 فلسطينيا، بينهم 19 في جنين، و8 في طولكرم، و4 في طوباس، و3 في الخليل، ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ السابع من تشرين الأول ( أكتوبر) 2023 إلى 685.-(وكالات)

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