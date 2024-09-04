أبوظبي تستعد لاستضافة قمة AIM للاستثمار 2025 بمشاركة أكثر من 25 ألفاً من 180 دولة

MENAFN - AETOSWire) أعلنت اللجنة المنظمة لقمة AIM للاستثمار أن الدورة الرابعة عشرة من القمة والتي ستكون الأكبر على الإطلاق، ستنطلق خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل المقبل،، في إمارة أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة. بهدف جعل "قمة AIM للاستثمار" أكبر قمة عالمية في مجال الاستثمار حول العالم.

وتناقش القمة أحدث اتجاهات وتطورات المشهد الاستثماري العالمي، وكيفية مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية والعمل معًا لإيجاد الحلول المناسبة لها، واستعراض الفرص الاستثمارية حول العالم، بهدف العمل على تعزيز اقتصاد عالمي متوازن. بحضور ومشاركة نخبة من القادة، والمسؤولين الحكوميين، وصنّاع القرار والسياسات، ورجال الأعمال، وكبار المستثمرين الإقليميين والدوليين، وكبريات الشركات والمنظمات العالمية في مختلف القطاعات.

وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية رئيس قمة AIM للاستثمار ، أن القمة تعكس رؤية دولة الإمارات الرامية إلى قيادة الجهود العالمية في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

وقال معاليه: "تأتي قمة AIM للاستثمار في وقت يشهد فيه العالم تحولات اقتصادية كبيرة، ما يتطلب توحيد الجهود العالمية لضمان تحقيق نمو مستدام وشامل. وتعد القمة منصة مثالية لصياغة سياسات واستراتيجيات استثمارية جديدة تواكب هذه التحولات".

وأضاف الزيودي: "استضافة دولة الإمارات لهذه القمة العالمية يعكس الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة، وتوجيهاتها بالمزيد من الانفتاح على العالم تجارياً واستثمارياً، وتوسيع شبكة الشراكات الاقتصادية مع الدول ذات الأهمية الاستراتيجية على خريطة الاقتصاد العالمي"، مشيراً إلى أن القمة ستكون فرصة جيدة لتبادل الخبرات والمعارف والابتكارات التي تساهم في رسم خارطة طريق جديدة لمستقبل الاستثمار العالمي المستدام".

وارتأت اللجنة المنظمة للقمة توسعة نطاق عملها لعام 2025 ومضاعفة مساحة المعرض لتصل لأكثر من 30,000 م2، بالإضافة إلى استضافة أكثر من 25,000 شخصية بارزة من 180 دولة حول العالم، مع توقعات بمشاركة +1000 متحدث في +350 جلسة حوارية. ويمكنكم تسجيل رغبتكم بالمشاركة من خلال الرابط .

وتنظم القمة باقة من الفعاليات والمنتديات والجلسات الحوارية وورش العمل والاجتماعات رفيعة المستوى ومعرض ومسابقة جوائز AIM للاستثمار ومسابقة الشركات الناشئة وعروض الدول للاستثمار، ضمن 8 محاور رئيسة بإضافة محورين جديدين مقارنة بالدورة السابقة، وتشمل محور الاستثمار الأجنبي المباشر ومحور التجارة العالمية ومحور الشركات الناشئة واليونيكورن (أحادية القرن)، ومحور مدن المستقبل، ومحور مستقبل التمويل، ومحور التصنيع العالمي، ومحور الاقتصاد الرقمي، ومحور رواد الأعمال.

وأكد داوود الشيزاوي، رئيس اللجنة المنظمة لقمة AIM للاستثمار على النجاح المستمر ونمو أعداد الحضور في القمة على مدار دوراتها السابقة، قائلًا: " انطلاقًا من النجاح الباهر الذي حققته الدورة السابقة من القمة في استقطاب 12,427 شخصية بارزة من 180 دولة للاحتفاء بهذا الحدث، الذي تضمن 412 جلسة حوارية شارك فيها أكثر من 927 متحدث، تستعد اللجنة المنظمة لقمة AIM للاستثمار 2025، لتنظيم نسخة أكبر وأفضل، التزاماً منها بمواصلة الرحلة نحو تشكيل اقتصاد عالمي أكثر ازدهاراً وشمولية. "

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