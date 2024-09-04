الرئيس التركي: متمسكون بزيادة التجارة مع مصر إلى 15 مليار دولار

MENAFN - Al-Borsa News) قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن التجارة والاقتصاد تشكلان البعد الأقوى للتعاون الثنائي بين

وأضاف – خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسي – أن السنوات العشر الماضية أصبحت بلاده من بين أكبر خمسة شركاء تجاريين لمصر، مؤكدًا إصرار بلاده على زيادة حجم التجارة مع مصر إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

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وأشار الرئيس التركي، إلى أنه خلال لقائه مع الرئيس السيسي في القاهرة، تم الاتفاق على إعادة هيكلة مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، والذي تم عقد الاجتماع الأول له اليوم.

ولفت إلى أنه من خلال الإعلان المشترك تم التأكيد على الإرادة في تعزيز التعاون في جميع المجالات بما في ذلك الصناعة والتجارة والدفاع والصحة والبيئة والطاقة خاصة الغاز الطبيعي والطاقة النووية.

وقال أردوغان، إن رجال الأعمال الأتراك يساهمون بشكل كبير في الاقتصاد المصري، حيث تقترب استثماراتهم من 3 مليارات دولار، معربًا عن تشجيعه لرواد الأعمال الأتراك على زيادة استثماراتهم، وترحيبه بالمستثمرين المصريين في تركيا.

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