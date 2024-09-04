الرئيس التركي: متمسكون بزيادة التجارة مع مصر إلى 15 مليار دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن التجارة والاقتصاد تشكلان البعد الأقوى للتعاون الثنائي بين مصر وتركيا
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وأضاف – خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسي – أن السنوات العشر الماضية أصبحت بلاده من بين أكبر خمسة شركاء تجاريين لمصر، مؤكدًا إصرار بلاده على زيادة حجم التجارة مع مصر إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
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وأشار الرئيس التركي، إلى أنه خلال لقائه مع الرئيس السيسي في القاهرة، تم الاتفاق على إعادة هيكلة مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، والذي تم عقد الاجتماع الأول له اليوم.
ولفت إلى أنه من خلال الإعلان المشترك تم التأكيد على الإرادة في تعزيز التعاون في جميع المجالات بما في ذلك الصناعة والتجارة والدفاع والصحة والبيئة والطاقة خاصة الغاز الطبيعي والطاقة النووية.
وقال أردوغان، إن رجال الأعمال الأتراك يساهمون بشكل كبير في الاقتصاد المصري، حيث تقترب استثماراتهم من 3 مليارات دولار، معربًا عن تشجيعه لرواد الأعمال الأتراك على زيادة استثماراتهم، وترحيبه بالمستثمرين المصريين في تركيا.
المصدر:
MENAFN04092024000202011048ID1108637048
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