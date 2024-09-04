طلبة الدراسات العليا بالجامعة الاهلية ينجحون بجمع ١٣٠٠ حقيبة مدرسية قبيل العام الدراسي شاهد فيديو PNN

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم /PNN / نجح طلبة الدراسات العليا
تخصص الريادة المجتمعية وريادة الأعمال في جامعة
فلسطين الأهلية بجمع ١٣٠٠ حقيبة مدرسية ضمن مجموعة ايادي مبادرة تحت عنوان“ارسم بسمة” بالتزامن مع بدء العام الدراسي حيث جرت المبادرة بإشراف الأستاذ محمود صلاحات مشرف مساق الريادة المجتمعية في الدراسات العليا في الجامعة محمود صلاحات
يطلقون مبادرة
أرسم بسمة من خلال جمع 1300 حقيبة مدرسية بالتعاون مع رجال أعمال فلسطينين ومؤسسات محلية في محافظتي بيت لحم والخليل.
وقامت المجموعة بتوزيع الحقائب على العديد من المناطق المستهدفة من الاحتلال في محافظتي بيت لحم والخليل بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتنمية الاجتماعية.
وخلال مراسم اطلاق توزيع الحقائب بعد انتهاء الطلبة من جمع الحقائب أكد رئيس الجامعة الاهلية د. عماد الزير
ان هذه المبادرة هي الأولى مجتمعيا التي يقوم بها طلاب الدراسات العليا
على مستوى الوطن، وتخدم الصالح العام
تستهدف المناطق والقرى البعيدة والمحاصرة من قبل المستوطنين والاحتلال، وسيتم التعامل مع كافة شرائح المجتمع، مبينا أن
القائمون على المبادرة تمكنوا بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم التين ستشرفان على توزيع 1300 حقيبة ،تم جمعها على مدى أيام من أجل سد جزء من الحاجة المجتمعية في ظل الظروف الراهنة وما يعانيه الاهالي والمجتمع من جراء الحرب على غزة
والحصار وما ترتب عليها من سوء الاوضاع الاقتصادية.
كما شكر
الدكتور
الزير
كل الجهود المبذولة
والمتبرعين لانجاح هذه المبادرة
لانها جهود ليست هينة وفي ظروف غير عادية معربا عن امنياته ان يكون هناك المزيد من المبادرات المجتمعية المساندة في مختلف الظروف وفي كل الاوقات، لأن الجامعات هي جسم متكامل يهدف لدمج الطلبة بالمجتمع والمساعدة في تلبية الحاجات الإنسانية والوقوف والصمود في ظل هذه الظروف التي يعانيها أبناء شعبنا ، كما تمنى أن نرى مبادرات اخرى بين طلبة مساقات جامعية اخرى.
واوضح الطالب صالح صبح منسق مبادرة ايادي مجتمعية في الجامعة الأهلية
أن الطلبة نجحوا في جمع 1300 حقيبة مدرسية من خلال التواصل مع رجال أعمال ملحيين مواطنيين وجمعيات، لدعم صمود أبناء شعبنا في ظل الظروف الراهنة وما يتعرض له أبناء شعبنا منذ الحرب على غزة في ال 7 من اكتوبر.
وأكد صبح على أن الحملة تمت بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم في محافظتي بيت لحم والخليل، حيث سيتم توزيع الحقائب على طلبة المدارس في التجمعات المحاصرة من المستوطنات
وخاصة تجمع كيسان المحاصر بالمستوطنين وكذلك أبناء العمال في أراضي 48 والمواطنين ، كما سيتم توزيع هذه الحقائب على جميع التجمعات الجغرافية في المحافظات وكافة شرائح المجتمع.
من ناحيته ثمن الأستاذ محمود صلاحات المدرس في مساق الريادة المجتمعية بالجامعة الأهلية ومشرف
مساق الريادة
،جهود الجامعة إدارة وعاملين وطلبة على هذه المبادرة وإنجاحها في ظل هذه الظروف.
ورأى الصلاحات أن هذه المبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى طلبة الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية ،وتمنى أن يكون هناك مبادرات اخرى تدعم وتساند أبناء شعبنا في كل الاوقات والظروف، وأكد على أهمية التنسيق مع الوزارات والمؤسسات المجتمعية المحلية لإنجاح مبادرة ارسم بسمة .
من جانبها أشادت الطالبة في مساق الريادة عليا القاضي والعضوة في مجموعة أيادي مبادرة
والتي تعمل مهندسة بناء في مديرية التربية والتعليم في بيت لحم ، بمبادرة ارسم بسمة، ومدى فخر مديرية التربية والتعليم ومساندة الطلبة والقائمين على هذه المبادرة في ظل الظروف الراهنة والحرب التي تشنها اسرائيل على أبناء شعبنا في قطاع غزة والتضيق على أبناء الضفة
أما الطالبة شروق عودة
الطالبة
في مساق الريادة المجتمعية وعضو في مجموعة ايادي مبادرة،
فرأت أن نجاح هذه الحملة جاء بتظافر الجهود من إدارة الجامعة والطلبة وكذلك المؤسسات المحلية المعنية، وتمنت أن يكون هناك مبادرات أخرى تغطي الحاجات المجتمعية في كل الظروفو الأوقات.
من جهته رأى أحمد هوارين العضو في ايادي مبادرة
أن هذه المبادرة تأتي كخطوة لاسناد المواطن الفلسطيني في ظل هذه الأوضاع، خاصة وأن الحملة تتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد والحاجة لصمود ابناء شعبنا في نضاله ضد الاحتلال، وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي طالت جميع فئات وشرائح المجتمع ،وتمنى أن يكون هناك حملات مجتمعية مساندة أخرى في كل الاوقات والظروف.
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