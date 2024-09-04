طلبة الدراسات العليا بالجامعة الاهلية ينجحون بجمع ١٣٠٠ حقيبة مدرسية قبيل العام الدراسي شاهد فيديو PNN

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم /PNN / نجح طلبة الدراسات العلياتخصص الريادة المجتمعية وريادة الأعمال في فلسطين الأهلية بجمع ١٣٠٠ حقيبة مدرسية ضمن مجموعة ايادي مبادرة تحت عنوان“ارسم بسمة” بالتزامن مع بدء العام الدراسي حيث جرت المبادرة بإشراف الأستاذ محمود صلاحات مشرف مساق الريادة المجتمعية في الدراسات العليا في الجامعة محمود صلاحاتيطلقون مبادرةأرسم بسمة من خلال جمع 1300 حقيبة مدرسية بالتعاون مع رجال أعمال فلسطينين ومؤسسات محلية في محافظتي بيت لحم والخليل.

وقامت المجموعة بتوزيع الحقائب على العديد من المناطق المستهدفة من الاحتلال في محافظتي بيت لحم والخليل بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتنمية الاجتماعية.

وخلال مراسم اطلاق توزيع الحقائب بعد انتهاء الطلبة من جمع الحقائب أكد رئيس الجامعة الاهلية د. عماد الزير

ان هذه المبادرة هي الأولى مجتمعيا التي يقوم بها طلاب الدراسات العليا

على مستوى الوطن، وتخدم الصالح العام

تستهدف المناطق والقرى البعيدة والمحاصرة من قبل المستوطنين والاحتلال، وسيتم التعامل مع كافة شرائح المجتمع، مبينا أن

القائمون على المبادرة تمكنوا بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم التين ستشرفان على توزيع 1300 حقيبة ،تم جمعها على مدى أيام من أجل سد جزء من الحاجة المجتمعية في ظل الظروف الراهنة وما يعانيه الاهالي والمجتمع من جراء الحرب على غزة

والحصار وما ترتب عليها من سوء الاوضاع الاقتصادية.



كما شكر

الدكتور

الزير

كل الجهود المبذولة

والمتبرعين لانجاح هذه المبادرة

لانها جهود ليست هينة وفي ظروف غير عادية معربا عن امنياته ان يكون هناك المزيد من المبادرات المجتمعية المساندة في مختلف الظروف وفي كل الاوقات، لأن الجامعات هي جسم متكامل يهدف لدمج الطلبة بالمجتمع والمساعدة في تلبية الحاجات الإنسانية والوقوف والصمود في ظل هذه الظروف التي يعانيها أبناء شعبنا ، كما تمنى أن نرى مبادرات اخرى بين طلبة مساقات جامعية اخرى.



واوضح الطالب صالح صبح منسق مبادرة ايادي مجتمعية في الجامعة الأهلية

أن الطلبة نجحوا في جمع 1300 حقيبة مدرسية من خلال التواصل مع رجال أعمال ملحيين مواطنيين وجمعيات، لدعم صمود أبناء شعبنا في ظل الظروف الراهنة وما يتعرض له أبناء شعبنا منذ الحرب على غزة في ال 7 من اكتوبر.



وأكد صبح على أن الحملة تمت بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم في محافظتي بيت لحم والخليل، حيث سيتم توزيع الحقائب على طلبة المدارس في التجمعات المحاصرة من المستوطنات

وخاصة تجمع كيسان المحاصر بالمستوطنين وكذلك أبناء العمال في أراضي 48 والمواطنين ، كما سيتم توزيع هذه الحقائب على جميع التجمعات الجغرافية في المحافظات وكافة شرائح المجتمع.

من ناحيته ثمن الأستاذ محمود صلاحات المدرس في مساق الريادة المجتمعية بالجامعة الأهلية ومشرف

مساق الريادة

،جهود الجامعة إدارة وعاملين وطلبة على هذه المبادرة وإنجاحها في ظل هذه الظروف.



ورأى الصلاحات أن هذه المبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى طلبة الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية ،وتمنى أن يكون هناك مبادرات اخرى تدعم وتساند أبناء شعبنا في كل الاوقات والظروف، وأكد على أهمية التنسيق مع الوزارات والمؤسسات المجتمعية المحلية لإنجاح مبادرة ارسم بسمة .



من جانبها أشادت الطالبة في مساق الريادة عليا القاضي والعضوة في مجموعة أيادي مبادرة

والتي تعمل مهندسة بناء في مديرية التربية والتعليم في بيت لحم ، بمبادرة ارسم بسمة، ومدى فخر مديرية التربية والتعليم ومساندة الطلبة والقائمين على هذه المبادرة في ظل الظروف الراهنة والحرب التي تشنها اسرائيل على أبناء شعبنا في قطاع غزة والتضيق على أبناء الضفة



أما الطالبة شروق عودة

الطالبة

في مساق الريادة المجتمعية وعضو في مجموعة ايادي مبادرة،

فرأت أن نجاح هذه الحملة جاء بتظافر الجهود من إدارة الجامعة والطلبة وكذلك المؤسسات المحلية المعنية، وتمنت أن يكون هناك مبادرات أخرى تغطي الحاجات المجتمعية في كل الظروفو الأوقات.



من جهته رأى أحمد هوارين العضو في ايادي مبادرة

أن هذه المبادرة تأتي كخطوة لاسناد المواطن الفلسطيني في ظل هذه الأوضاع، خاصة وأن الحملة تتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد والحاجة لصمود ابناء شعبنا في نضاله ضد الاحتلال، وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي طالت جميع فئات وشرائح المجتمع ،وتمنى أن يكون هناك حملات مجتمعية مساندة أخرى في كل الاوقات والظروف.