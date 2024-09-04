السينمات الأميركية تستعد لعرض فيلم يهاجمه ترامب قبل الانتخابات الرئاسية

MENAFN - Amman Net) يستعد صنّاع "ذي أبرنتيس" (The Apprentice) المستوحى من سيرة الرئيس الأميركي السابق والمرشح الرئاسي دونالد ترامب، لطرح الفيلم في دور العرض بالولايات المتحدة يوم 21 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وتعتزم شركة "برياركليف إنترتينمنت" –التي تتولى توزيع الفيلم- إصداره قبل نحو 3 أسابيع من موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، رغم تهديدات وفريق حملته بمقاضاة صناع الفيلم والسعي وراء منع صدوره.

لكن صناع العمل تمكنوا من تجاوز بعض العقبات التي واجهتهم، إذ حصلت شركة "ريتش سبيريت" المشاركة في صناعة الفيلم على حصة شركة "كينماتيكس" التي يمتلكها الملياردير دان سنايدر -المتبرع الأشهر في حملة ترامب- بعدما حاول الأخير منع عرض الفيلم لرفضه "طريقة تناول مسيرة الرئيس السابق للولايات المتحدة".

وقد أثار فيلم "ذي أبرنتيس"، الذي كتبه غابرييل شيرمان، جدلا واسعا في أثناء عرضه في مهرجان كان السينمائي قبل أشهر قليلة، وهدد ترامب وقتها باتخاذ إجراءات قانونية بشأن ما وصفها بـ"الأكاذيب المثيرة" في بعض المشاهد، ومنها ما جمعه بزوجته الأولى إيفانا.

وتحدث ستيفن تشيونغ -المتحدث الرسمي باسم ترامب- عن احتمال رفع دعوى قضائية، مضيفا أن "هذه القمامة هي خيال محض يثير الأكاذيب".

من جانبهم، رد صانعو "ذي أبرنتيس" بالقول إن العمل ينقل "صورة عادلة ومتوازنة" للرئيس السابق، الذي يسعى للعودة إلى البيت الأبيض في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني 2024.





ويظهر ترامب في أحد مشاهد الفيلم وهو يعتدي على زوجته الأولى إيفانا، التي تزوجها عام 1977 وانفصلا عام 1992.

وكانت إيفانا اتهمت الرئيس السابق بالاعتداء عليها في أثناء طلاقهما، لكنها تراجعت عن هذا الاتهام بعد 25 عاما، في بيان أصدرته سنة 2015 وأوضحت فيه أن الأمر خطأ تماما، قبل أن ترحل في يوليو/تموز 2022.

ويلقي المخرج الإيراني علي عباسي من خلال "ذي أبرنتيس" نظرة عميقة على دونالد ترامب الذي يجسد شخصيته في العمل سيباستيان ستان، وقد لفت الانتباه إليه في أثناء عرض الفيلم في مهرجان "كان"، بسبب التشابه الكبير مع ترامب، بينما يجسد جيريمي سترونغ شخصية روي كوهين مستشار ترامب ومحاميه السابق، وتلعب البلغارية ماريا باكالوفا شخصية زوجته الأولى إيفانا.

وتدور أحداث "ذي أبرنتيس" حول صعود نجم رجل الأعمال الشهير في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، وعلاقته بالمحامي ومستشاره الأسبق روي كوهين، والتحالف بينهما قبل نصف قرن.