“ليف جولف” تكشف عن موسم 2025 ببطولات عالمية في آسيا وأستراليا والشرق الأوسط

MENAFN - Asdaf News) أعلنت“ليف جولف” اليوم عن إطلاق موسمها الثالث للدوري الذي يبدأ في فبراير 2025، مع سلسلة من الجولات المميزة في أسواق عالمية بارزة تمتد عبر آسيا، أستراليا، والشرق الأوسط.

ويمكن للجماهير التسجيل مجانًا في LIV X للحصول على وصول حصري للتذاكر، بما في ذلك المعلومات المسبقة عن مبيعات الضيافة والتذاكر العامة لأحداث“ليف جولف”، التي ستجمع بين منافسات الفرق والفردي، بالإضافة إلى عروض موسيقية حية وأنشطة ترفيهية متنوعة.

وفي تعليق له، قال غريغ نورمان، المفوض والمدير التنفيذي في“ليف جولف”:“بينما نستعد لعام 2025، تتأهب ليف جولف لإطلاق أكثر مواسمها طموحًا حتى الآن فمنذ انطلاقتنا الأولى في عام 2022، نظمنا 34 بطولة في تسع دول عبر أربع قارات.

وأضاف:” نحن دوري عالمي ببصمة دولية، ونتطلع بحماس إلى بدء الموسم المقبل بأربع فعاليات دولية متميزة، تقدم مزيجًا فريدًا من الجولف الممتاز، والترفيه، والثقافة للجماهير حول العالم.”

ويفتتح الموسم جولات موسم 2025 في الرياض خلال الفترة من 6 إلى 8 فبراير، حيث يشهد الظهور الأول للدوري في العاصمة السعودية وستجمع الجولة مجموعة من نجوم“ليف جولف” في نادي الرياض للجولف، الذي استضاف في السابق فعاليات بارزة مثل سلسلة أرامكو للفرق، وبطولة السعودية المفتوحة المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، وبطولة السعودية الدولية المقدمة من سوفت بنك.

وبعد الرياض، ستنتقل البطولة إلى أديليد في أستراليا، حيث تعود إلى نادي“ذا غرانج” للجولف من 14 إلى 16 فبراير. هذا النادي، الذي فاز بجائزة أفضل حدث جولف عالمي في جوائز الجولف العالمية، بعد أن استضاف أكثر من 94,000 مشجع في أبريل الماضي، مما جعله معيارًا جديدًا لعشاق“ليف جولف”.

كما شهد الحدث السابق عودة الحفرة المائية الشهيرة في الحفرة رقم 12، وأداءً متميزًا من بطل الفردي بريندان ستيل، بالإضافة إلى أول منافسة فريقية في تاريخ الدوري، والتي فاز بها فريق Ripper GC بقيادة الكابتن كام سميث أمام الجمهور المحلي.

وفي الفترة من 7 إلى 9 مارس، ستنتقل البطولة إلى هونغ كونغ، حيث ستقام الجولة في نادي هونغ كونغ للجولف للمرة الثانية على التوالي ويعتبر النادي موطنًا سنويًا لأرقى أحداث الجولف في المنطقة، وسيقدم تحديًا كبيرًا للعديد من نجوم الرياضة، بما في ذلك حامل لقب الفردي المدافع أبراهام أنسر وأبطال الفرق Crushers GC بقيادة الكابتن برايسون ديشامبو.

وتستأنف البطولة جولاتها في نادي سنتوسا للجولف في سنغافورة خلال الفترة من 14 إلى 16 مارس. وسط المناظر الطبيعية الخلابة ، وسيحاول بطل الفردي بروكس كويبكا وفريق Ripper GC الدفاع عن ألقابهما في ملعب سيرابونج، الذي تم التصويت عليه مؤخرًا كأفضل ملعب جولف في العالم، وحقق التميز ويعتبر على نطاق واسع أحد أكثر أندية الجولف استدامة في العالم.

وستنطلق مبيعات تذاكر أحداث 2025 للجمهور في التواريخ التالية:

بطولة الرياض – 23 أكتوبر (تذاكر الضيافة وتصاريح الدخول) .

بطولة أديلايد – 3 أكتوبر (تذاكر الضيافة)، 24 أكتوبر (تصاريح الدخول) .

بطولة هونغ كونغ – 9 أكتوبر (تذاكر الضيافة)، 30 أكتوبر (تصاريح الدخول) .

بطولة سنغافورة – 17 أكتوبر (تذاكر الضيافة)، 6 نوفمبر (تصاريح الدخول)

وللمزيد من المعلومات حول أحداث 2025 والتذاكر، يمكنكم زيارة LIVGolf. وسيتم الكشف قريبًا عن مزيد من التفاصيل حول الجدول العالمي المتبقي المكون من 14 بطولة لدوري“ليف جولف”.

الجدير بالذكر أن الموسم العادي لبطولة“ليف جولف” لعام 2024 سينتهي الأسبوع المقبل في إلينوي مع بطولة“ليف جولف شيكاغو”، التي ستقام من 13 إلى 15 سبتمبر في نادي بولينجبروك للجولف، قبل أن تنتقل الفرق الثلاثة عشر إلى تكساس لبطولة الفرق الختامية لعام 2024، التي ستقام من 20 إلى 22 سبتمبر في نادي ماريدو للجولف.

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