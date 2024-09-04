مستعمرون يهاجمون قصرة جنوب نابلس ويصيبون اثنين من المتضامين الأجانب

(MENAFN
- Palestine News Network
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نابلس / PNN - أصيب متضامنان أجنبيان، اليوم الأربعاء، جراء اعتداء مستعمرين عليهما في بلدة قصرة جنوب نابلس.
وقال الناشط ضد الاستيطان في بلدة قصرة، فؤاد حسن، إن مستعمرين من البؤرة الاستعمارية "يش كودش"، هاجموا عددا من المتضامين الأجانب، الأمر الذي أدى إلى إصابة اثنين بالحجارة في المنطقة الجنوبية الشرقية من البلدة.
وأشار إلى أن مواطنين ونشطاء تصدوا للمستعمرين الذين كانوا ينفذون أعمال تقطيع وتخريب في أراضي المواطنين.
يتبع....
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