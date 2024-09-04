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مستعمرون يهاجمون قصرة جنوب نابلس ويصيبون اثنين من المتضامين الأجانب

9/4/2024 5:14:45 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس / PNN - أصيب متضامنان أجنبيان، اليوم الأربعاء، جراء اعتداء مستعمرين عليهما في بلدة قصرة جنوب نابلس.

وقال الناشط ضد الاستيطان في بلدة قصرة، فؤاد حسن، إن مستعمرين من البؤرة الاستعمارية "يش كودش"، هاجموا عددا من المتضامين الأجانب، الأمر الذي أدى إلى إصابة اثنين بالحجارة في المنطقة الجنوبية الشرقية من البلدة.

وأشار إلى أن مواطنين ونشطاء تصدوا للمستعمرين الذين كانوا ينفذون أعمال تقطيع وتخريب في أراضي المواطنين.

يتبع....

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