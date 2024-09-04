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الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيرة أطلقت من العراق

9/4/2024 5:14:44 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل / PNN - زعم الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، اعتراض طائرة مسيرة قبل اختراقها الأجواء، مشيرا إلى أنها أُطلقت من العراق.

وقالت إذاعة الجيش:“اعترض الجيش الإسرائيلي طائرة بدون طيار كانت في طريقها إلى إسرائيل من العراق”.

وأضافت:“لم تخترق الطائرة المسيرة أراضي إسرائيل”، وفق تعبيرها.

وفجر الأربعاء، أعلنت“المقاومة الإسلامية في العراق”، استهدافها ميناء حيفا شمال إسرائيل بواسطة الطيران المسير.

وقالت في بيان على منصة تلغرام إن ذلك يأتي“ردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب (إسرائيل) بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ”.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت تل أبيب أكثر من مرة، اعتراض“أهداف مشبوهة” أطلقت من العراق باتجاه إسرائيل، فيما قالت الجماعات العراقية إن ذلك يأتي في إطار“مساندة غزة”.

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