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46.4% من صكوك عقارات الدولة المخصصة للزراعة بالرياض

9/3/2024 11:49:34 PM
(MENAFN- Al Watan) بلغ عدد الصكوك الصادرة لقرارات التخصيص باسم عقارات الدولة لصالح وزارة البيئة والمياه والزراعة 237 صكًا، واستحوذت منطقة الرياض على حوالي نصف تلك الصكوك وبنسبة 46.4% من الصكوك والبالغ عددها 110 صكوك زراعية، تلتها منطقة القصيم بعدد 31 صكًا، وسجلت منطقة حائل 30 صكًا، بينما بلغت في منطقة عسير 18 صكًا، ومنطقة الجوف 11 صكًا، ومنطقة مكة المكرمة 11 صكًا، ومنطقة الباحة 10 صكوك، والمنطقة الشرقية 6 صكوك، بينما سجلت كل من منطقة تبوك، ومنطقة جازان، ومنطقة نجران 3 صكوك لكل منهم، وسجلت منطقة المدينة المنورة 1 صك، ومنطقة الحدود الشمالية لم تسجل أي صك؛ جاء ذلك حسب تقرير لوزارة البيئة والمياه والزراعة لعام 2023.
ـــــــــــــــــ الأراضي المؤجرة
بلغ عدد المشاريع المقامة على الأراضي المؤجرة 50 مشروعًا؛ حيث تصدرت منطقة عسير في عدد الأراضي المؤجرة، وبلغ عددها 32 أرضًا ونوع المشاريع: 30 مشروع دواجن، و2 مشروع مسلخ دواجن، تلتها منطقة الرياض بـ6 أراضٍ مؤجرة ونوع المشروع: مسلخ لحوم حمراء - دواجن رومي، حمام لاحم - أمهات دواجن لاحم، 2 مشروع دواجن لاحم، أما منطقة نجران فبلغ عدد الأراضي المؤجرة 6 أراضٍ ونوع المشروع: 5 مشاريع دواجن، و1 مسلخ، ومنطقة الجوف عدد الأراضي المؤجرة 2 أرض ونوع المشروع: أمهات دواجن ودواجن لاحم، ومنطقة مكة المكرمة عدد الأراضي المؤجرة 1 أرض، نوع المشروع: استزراع سمكي، ومنطقة المدينة المنورة 1 أرض مؤجرة نوع المشروع: دواجن، ومنطقة حائل عدد الأراضي المؤجرة 1 أرض ونوع المشروع: أمهات دواجن، ومنطقة تبوك عدد الأراضي المؤجرة 1 أرض نوع المشروع: جدات دواجن.
ـــــــــــــــــ المخططات المعدلة
سجل عدد المخططات المعتمدة في المناطق 544 مخططًا، في المقابل كان عدد المخططات المعدلة 71 مخططًا؛ حيث تصدرت منطقة القصيم في عدد المخططات المعتمدة بلغ عددها 115 مخططًا والمخططات المعدلة 9 مخططات، ومنطقة المدينة المنورة بلغ عدد المخططات المعتمدة 80 مخططًا والمعتدلة 7 مخططات، ومنطقة عسير عدد المخططات المعتمدة 71 مخططًا والمعدلة 6 مخططات، ومنطقة الرياض المخططات المعتمدة 48 مخططًا والمعدلة 9 مخططات، ومنطقة الشرقية عدد المخططات المعتمدة 48 مخططًا والمعدلة 5 مخططات، كما بلغت المخططات المعتمدة في منطقة الجوف 40 مخططًا والمعدلة 7 مخططات، ومنطقة مكة المكرمة عدد المخططات المعتمدة 39 مخططًا والمعدلة 7 مخططات، ومنطقة الباحة عدد المخططات المعتمدة 31 مخططًا والمعدلة 0، ومنطقة حائل المخططات المعتمدة 27 مخططًا والمعدلة 10 مخططات، وجازان عدد المخططات المعتمدة 27 والمعدلة 6، ومنطقة نجران عدد المخططات المعتمدة 1 مخطط والمعدلة 4.
عدد الصكوك الصادرة باسم عقارات الدولة لصالح وزارة البيئة والمياه والزراعة= 237 صكًا
الرياض = 110
القصيم= 31
حائل= 30
عسير= 18
الجوف= 11
مكة المكرمة= 11
الباحة= 10
المنطقة الشرقية= 6
تبوك= 3
جازان = 3
نجران= 3
المدينة المنورة= 1
الحدود الشمالية= 0
عدد المشاريع المقامة على الأراضي المؤجرة= 50
عسير = 32
الرياض= 6
نجران= 6
الجوف= 2
مكة المكرمة= 1
المدينة المنورة= 1
حائل = 1
تبوك= 1
عدد المخططات المعتمدة في المناطق= 544
القصيم = 115
المدينة المنورة = 80
عسير= 71
الرياض= 48
المنطقة الشرقية = 48
الجوف= 40
مكة المكرمة = 39
الباحة= 31
حائل= 27
جازان= 27
نجران= 1

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