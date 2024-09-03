46.4% من صكوك عقارات الدولة المخصصة للزراعة بالرياض

(MENAFN
- Al Watan)
بلغ عدد الصكوك الصادرة لقرارات التخصيص باسم عقارات
الدولة لصالح وزارة البيئة والمياه والزراعة 237 صكًا، واستحوذت منطقة الرياض على حوالي نصف تلك الصكوك وبنسبة 46.4% من الصكوك والبالغ عددها 110 صكوك زراعية، تلتها منطقة القصيم بعدد 31 صكًا، وسجلت منطقة حائل 30 صكًا، بينما بلغت في منطقة عسير 18 صكًا، ومنطقة الجوف 11 صكًا، ومنطقة مكة المكرمة 11 صكًا، ومنطقة الباحة 10 صكوك، والمنطقة الشرقية 6 صكوك، بينما سجلت كل من منطقة تبوك، ومنطقة جازان، ومنطقة نجران 3 صكوك لكل منهم، وسجلت منطقة المدينة المنورة 1 صك، ومنطقة الحدود الشمالية لم تسجل أي صك؛ جاء ذلك حسب تقرير لوزارة البيئة والمياه والزراعة لعام 2023. ـــــــــــــــــ الأراضي المؤجرة
بلغ عدد المشاريع المقامة على الأراضي المؤجرة 50 مشروعًا؛ حيث تصدرت منطقة عسير في عدد الأراضي المؤجرة، وبلغ عددها 32 أرضًا ونوع المشاريع: 30 مشروع دواجن، و2 مشروع مسلخ دواجن، تلتها منطقة الرياض بـ6 أراضٍ مؤجرة ونوع المشروع: مسلخ لحوم حمراء - دواجن رومي، حمام لاحم - أمهات دواجن لاحم، 2 مشروع دواجن لاحم، أما منطقة نجران فبلغ عدد الأراضي المؤجرة 6 أراضٍ ونوع المشروع: 5 مشاريع دواجن، و1 مسلخ، ومنطقة الجوف عدد الأراضي المؤجرة 2 أرض ونوع المشروع: أمهات دواجن ودواجن لاحم، ومنطقة مكة المكرمة عدد الأراضي المؤجرة 1 أرض، نوع المشروع: استزراع سمكي، ومنطقة المدينة المنورة 1 أرض مؤجرة نوع المشروع: دواجن، ومنطقة حائل عدد الأراضي المؤجرة 1 أرض ونوع المشروع: أمهات دواجن، ومنطقة تبوك عدد الأراضي المؤجرة 1 أرض نوع المشروع: جدات دواجن.
ـــــــــــــــــ المخططات المعدلة
سجل عدد المخططات المعتمدة في المناطق 544 مخططًا، في المقابل كان عدد المخططات المعدلة 71 مخططًا؛ حيث تصدرت منطقة القصيم في عدد المخططات المعتمدة بلغ عددها 115 مخططًا والمخططات المعدلة 9 مخططات، ومنطقة المدينة المنورة بلغ عدد المخططات المعتمدة 80 مخططًا والمعتدلة 7 مخططات، ومنطقة عسير عدد المخططات المعتمدة 71 مخططًا والمعدلة 6 مخططات، ومنطقة الرياض المخططات المعتمدة 48 مخططًا والمعدلة 9 مخططات، ومنطقة الشرقية عدد المخططات المعتمدة 48 مخططًا والمعدلة 5 مخططات، كما بلغت المخططات المعتمدة في منطقة الجوف 40 مخططًا والمعدلة 7 مخططات، ومنطقة مكة المكرمة عدد المخططات المعتمدة 39 مخططًا والمعدلة 7 مخططات، ومنطقة الباحة عدد المخططات المعتمدة 31 مخططًا والمعدلة 0، ومنطقة حائل المخططات المعتمدة 27 مخططًا والمعدلة 10 مخططات، وجازان عدد المخططات المعتمدة 27 والمعدلة 6، ومنطقة نجران عدد المخططات المعتمدة 1 مخطط والمعدلة 4.
عدد الصكوك الصادرة باسم عقارات الدولة لصالح وزارة البيئة والمياه والزراعة= 237 صكًا
الرياض = 110
القصيم= 31
حائل= 30
عسير= 18
الجوف= 11
مكة المكرمة= 11
الباحة= 10
المنطقة الشرقية= 6
تبوك= 3
جازان = 3
نجران= 3
المدينة المنورة= 1
الحدود الشمالية= 0
عدد المشاريع المقامة على الأراضي المؤجرة= 50
عسير = 32
الرياض= 6
نجران= 6
الجوف= 2
مكة المكرمة= 1
المدينة المنورة= 1
حائل = 1
تبوك= 1
عدد المخططات المعتمدة في المناطق= 544
القصيم = 115
المدينة المنورة = 80
عسير= 71
الرياض= 48
المنطقة الشرقية = 48
الجوف= 40
مكة المكرمة = 39
الباحة= 31
حائل= 27
جازان= 27
نجران= 1
MENAFN03092024000089011017ID1108633600
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