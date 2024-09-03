مشروع الحلال وشركات برازيلية في معرض في ماليزيا

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – شهد عدد الشركات البرازيلية التي ستشارك في ميهاس لهذا العام ارتفاعاً، حيث يعتبر المعرض الأكبر عالميا للأغذية والمشروبات الحلال. يجمع هذا المعرض الذي يقام في العاصمة الماليزية كوالالمبور المنتجين العالميين لمنتجات الحلال المصنعة وفقاً للشريعة الاسلامية، وكبار المشترين والمستوردين.

إن مشروع الحلال في البرازيل هو عبارة عن شراكة بين الغرفة التجارية العربية البرازيلية والوكالة البرازيلية لترويج الصادرات والاستثمارات ApexBrasil، بهدف الترويج والتسويق لمنتجات المواد الغذائية والمشروبات الحلال المصنعة في البرازيل. وتجدر الإشارة إلى أن المنتجات الحلال هي المنتجات التي يتبع في صناعتها شروط معينة وفقاً للشريعة الاسلامية. كما تجدر الإشارة إلى أن البرازيل هي أكبر المنتجين العالميين للبروتين الحلال وتمتلك شركات للمواد الغذائية المصنعة والمصادق عليها بأنها تصنع الأغذية الحلال.

جناح مشروع الحلال خلال معرض ميهاس في العام 2023. إن الشركات التي شاركت في نسخة المعرض من العام 2023 تنتج حالياً البروتين الحيواني والحلويات ومشتقات الذرة.

تبلغ مساحة الجناح البرازيلي في معرض ميهاس ما يقارب 70 متراً مربعاً، حيث يقع في مركز الجناح الدولي للمعرض. وتشارك في المعرض من خلال مشروع الحلال الشركات التي تنتج البروتين الحيواني مثل BRF وseara و Jaguafrangos وشركة Milhão التي تنتج مشتقات الذرة للغذاء البشري والحيواني، وشركة DaColônia للحلويات، وشركة WMS التجارية للأغذية.

ووفقاً لمديرة المشاريع الدولية في الغرفة التجارية العربية البرازيلية فرناندا دانتاس، فإن الوكالة البرازيلية لترويج الصادرات والاستثمارات ApexBrasil ستنظم لقاءات بين مصدرين ومستوردين خلال المعرض. إضافة إلى ذلك ستقيم السفارة البرازيلية في كوالالمبور في اليوم الأول من المعرض كوكتيل أعمال تجمع فيه رجال الأعمال البرازيليين والماليزيين على نفس النمط الذي أقامته العام الماضي.

الجدير بالذكر بأن الأمين العام ونائب الرئيس للعلاقات الدولية في الغرفة التجارية العربية البرازيلية محمد مراد سيشارك في هذا المعرض، يرافقه المنسق التجاري في مكتب الغرفة التجارية العربية البرازيلية

في دبي نوري دويدري . كما سيشارك هذا الحدث ممثلون عن الوكالة البرازيلية لترويج الصادرات والاستثمارات ApexBrasil.

تقول دانتاس:” كنا قد فتحنا في العام 2023 أبواباً في هذا المعرض، عندما بدأنا بتعزيز الوعي لدى الشركات البرازيلية حول سوق الحلال، حيث شارك حينها في المعرض ثلاث شركات برازيلية. أما هذا العام فقد تضاعف عدد الشركات البرازيلية المشاركة، ويجدر بنا الاستثمار بهذه المشاركة”. متحدثة عن قطاع الأغذية قالت دانتاس:“إن السوق الماليزية سوق واعدة وهي بوابة دخول إلى السوق الحلال وهي مستورد كبير للمنتجات الحلال، إلا أنها تشتري القليل من البرازيل”

تؤكد دانتاس بان المنتجات البرازيلية لديها فرص كبيرة في تلك السوق وتشير على سبيل المثال إلى الاسايي والكوبواكو والمكسرات والشوكولاتة البرازيلية. كما تؤكد كذلك بأن معرض ميهاس عبارة عن منصة عرض كبرى تتجاوز السوق الماليزية لأنه يستقبل مشترين من أماكن مختلفة حول العالم على رأسها الصين ودول جنوب شرق أسيا.

التبادل التجاري بين البرازيل والدول الإسلامية وماليزيا.

وفقاً لبيانات وزارة التنمية والصناعة والتجارة والخدمات البرازيلية، فإن البرازيل في العام 2023 قد صدرت منتجات بقيمة إجمالية وقدرها 38.8 مليار دولار أمريكي إلى الدول الإسلامية التي جاءت مجتمعة بعد الصين كثاني الوجهات الرئيسية العالمية للصادرات البرازيلية. من جهة أخرى استوردت البرازيل من هذه الدول منتجات بقيمة إجمالية وقدرها 17.9 مليار دولار أمريكي بفائض إيجابي وقدره 20.8 مليار دولار أمريكي. أما في العام 2022، كانت البرازيل قد صدرت ما قيمته 39.1 مليار دولار من المنتجات البرازيلية واستوردت ما قيمته 23.2 مليار دولار من هذه الدول. وخلال العام الجاري 2024، بلغ إجمالي الصادرات البرازيلية 26.5 مليار دولار حتى تموز/ يوليو. أما الواردات فبلغت إجمالي وقدره 10.8 مليار دولار.

علاوة على ذلك، تضمنت قائمة المنتجات الرئيسية التي صدرتها البرازيل إلى الدول الإسلامية في العام 2023، السكر وخام والصويا ولحوم الدواجن والذرة. أم المنتجات الرئيسية التي استوردتها البرازيل في العام 2023 فتضمنت النفط ومشتقاته والأسمدة.

من ناحية أخرى كانت الدول الرئيسية المستوردة للمنتجات البرازيلية ضمن قائمة الدول الإسلامية في العام المنصرم، كل من إندونيسيا وماليزيا والسعودية والإمارات العربية والجزائر. أما الدول الرئيسية المصدرة الى البرازيل فكانت كل من السعودية والجزائر وماليزيا وأندونيسية والمغرب والإمارات.

وبالحديث عن ماليزيا، صدرت البرازيل إلى ماليزيا في العام 2023 منتجات بقيمة إجمالية وقدرها 4.06 مليار دولار واستوردت منها منتجات بقيمة إجمالية وقدرها 1.46 مليار دولار في نفس العام، بفائض تجاري إيجابي وقدره 2.59 مليار دولار أمريكي. وتضمنت قائمة المنتجات البرازيلية الرئيسية التي تم تصديرها إلى ماليزيا كل من خام الحديد والنفط الخام والسكر والذرة. أما المنتجات الرئيسية التي استوردتها البرازيل من ماليزيا فتضمنت الرقائق الدقيقة – microchips وإطارات المركبات والاجهزة الهاتفية.

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