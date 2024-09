مشروع الحلال وشركات برازيلية في معرض في ماليزيا

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – شهد عدد الشركات البرازيلية التي ستشارك في ميهاس لهذا العام ارتفاعاً، حيث يعتبر المعرض الأكبر عالميا للأغذية والمشروبات الحلال. يجمع هذا المعرض الذي يقام في العاصمة الماليزية كوالالمبور المنتجين العالميين لمنتجات الحلال المصنعة وفقاً للشريعة الاسلامية، وكبار المشترين والمستوردين.

إن مشروع الحلال في البرازيل هو عبارة عن شراكة بين الغرفة التجارية العربية البرازيلية والوكالة البرازيلية لترويج الصادرات والاستثمارات ApexBrasil، بهدف الترويج والتسويق لمنتجات المواد الغذائية والمشروبات الحلال المصنعة في البرازيل. وتجدر الإشارة إلى أن المنتجات الحلال هي المنتجات التي يتبع في صناعتها شروط معينة وفقاً للشريعة الاسلامية. كما تجدر الإشارة إلى أن البرازيل هي أكبر المنتجين العالميين للبروتين الحلال وتمتلك شركات للمواد الغذائية المصنعة والمصادق عليها بأنها تصنع الأغذية الحلال.

جناح مشروع الحلال خلال معرض ميهاس في العام 2023. إن الشركات التي شاركت في نسخة المعرض من العام 2023 تنتج حالياً البروتين الحيواني والحلويات ومشتقات الذرة.

تبلغ مساحة الجناح البرازيلي في معرض ميهاس ما يقارب 70 متراً مربعاً، حيث يقع في مركز الجناح الدولي للمعرض. وتشارك في المعرض من خلال مشروع الحلال الشركات التي تنتج البروتين الحيواني مثل BRF وseara و Jaguafrangos وشركة Milhão التي تنتج مشتقات الذرة للغذاء البشري والحيواني، وشركة DaColônia للحلويات، وشركة WMS التجارية للأغذية.

ووفقاً لمديرة المشاريع الدولية في الغرفة التجارية العربية البرازيلية فرناندا دانتاس، فإن الوكالة البرازيلية لترويج الصادرات والاستثمارات ApexBrasil ستنظم لقاءات بين مصدرين ومستوردين خلال المعرض. إضافة إلى ذلك ستقيم السفارة البرازيلية في كوالالمبور في اليوم الأول من المعرض كوكتيل أعمال تجمع فيه رجال الأعمال البرازيليين والماليزيين على نفس النمط الذي أقامته العام الماضي.

الجدير بالذكر بأن الأمين العام ونائب الرئيس للعلاقات الدولية في الغرفة التجارية العربية البرازيلية محمد مراد سيشارك في هذا المعرض، يرافقه المنسق التجاري في مكتب الغرفة التجارية العربية البرازيلية

في دبي نوري دويدري . كما سيشارك هذا الحدث ممثلون عن الوكالة البرازيلية لترويج الصادرات والاستثمارات ApexBrasil.

تقول دانتاس:” كنا قد فتحنا في العام 2023 أبواباً في هذا المعرض، عندما بدأنا بتعزيز الوعي لدى الشركات البرازيلية حول سوق الحلال، حيث شارك حينها في المعرض ثلاث شركات برازيلية. أما هذا العام فقد تضاعف عدد الشركات البرازيلية المشاركة، ويجدر بنا الاستثمار بهذه المشاركة”. متحدثة عن قطاع الأغذية قالت دانتاس:“إن السوق الماليزية سوق واعدة وهي بوابة دخول إلى السوق الحلال وهي مستورد كبير للمنتجات الحلال، إلا أنها تشتري القليل من البرازيل”

تؤكد دانتاس بان المنتجات البرازيلية لديها فرص كبيرة في تلك السوق وتشير على سبيل المثال إلى الاسايي والكوبواكو والمكسرات والشوكولاتة البرازيلية. كما تؤكد كذلك بأن معرض ميهاس عبارة عن منصة عرض كبرى تتجاوز السوق الماليزية لأنه يستقبل مشترين من أماكن مختلفة حول العالم على رأسها الصين ودول جنوب شرق أسيا.

التبادل التجاري بين البرازيل والدول الإسلامية وماليزيا.

وفقاً لبيانات وزارة التنمية والصناعة والتجارة والخدمات البرازيلية، فإن البرازيل في العام 2023 قد صدرت منتجات بقيمة إجمالية وقدرها 38.8 مليار دولار أمريكي إلى الدول الإسلامية التي جاءت مجتمعة بعد الصين كثاني الوجهات الرئيسية العالمية للصادرات البرازيلية. من جهة أخرى استوردت البرازيل من هذه الدول منتجات بقيمة إجمالية وقدرها 17.9 مليار دولار أمريكي بفائض إيجابي وقدره 20.8 مليار دولار أمريكي. أما في العام 2022، كانت البرازيل قد صدرت ما قيمته 39.1 مليار دولار من المنتجات البرازيلية واستوردت ما قيمته 23.2 مليار دولار من هذه الدول. وخلال العام الجاري 2024، بلغ إجمالي الصادرات البرازيلية 26.5 مليار دولار حتى تموز/ يوليو. أما الواردات فبلغت إجمالي وقدره 10.8 مليار دولار.

علاوة على ذلك، تضمنت قائمة المنتجات الرئيسية التي صدرتها البرازيل إلى الدول الإسلامية في العام 2023، السكر وخام والصويا ولحوم الدواجن والذرة. أم المنتجات الرئيسية التي استوردتها البرازيل في العام 2023 فتضمنت النفط ومشتقاته والأسمدة.

من ناحية أخرى كانت الدول الرئيسية المستوردة للمنتجات البرازيلية ضمن قائمة الدول الإسلامية في العام المنصرم، كل من إندونيسيا وماليزيا والسعودية والإمارات العربية والجزائر. أما الدول الرئيسية المصدرة الى البرازيل فكانت كل من السعودية والجزائر وماليزيا وأندونيسية والمغرب والإمارات.

وبالحديث عن ماليزيا، صدرت البرازيل إلى ماليزيا في العام 2023 منتجات بقيمة إجمالية وقدرها 4.06 مليار دولار واستوردت منها منتجات بقيمة إجمالية وقدرها 1.46 مليار دولار في نفس العام، بفائض تجاري إيجابي وقدره 2.59 مليار دولار أمريكي. وتضمنت قائمة المنتجات البرازيلية الرئيسية التي تم تصديرها إلى ماليزيا كل من خام الحديد والنفط الخام والسكر والذرة. أما المنتجات الرئيسية التي استوردتها البرازيل من ماليزيا فتضمنت الرقائق الدقيقة – microchips وإطارات المركبات والاجهزة الهاتفية.

دانتاس/ الغرفة التجارية العربية البرازيلية

