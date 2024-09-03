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قرينة عاهل البلاد تصدر قرارا بشأن مبادرة ((امتياز)) لرائدة الأعمال البحرينية الشابة

9/3/2024 7:20:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صدر‭ ‬عن‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬ابراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬9‭) ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬بتعديل‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬10‭) ‬لسنة‭ ‬2011‭ ‬بشأن‭ ‬إطلاق‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬امتياز‮»‬‭ ‬لرائدة‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينية‭ ‬الشابة‭. ‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬نص‭ ‬القرار‭ ‬بأنه‭ ‬بعد‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬الأمر‭ ‬الأميري‭ ‬رقم‭ (‬44‭) ‬لسنة‭ ‬2001‭ ‬بإنشاء‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬وتعديلاته،‭ ‬وعلى‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬2‭) ‬لسنة‭ ‬2011‭ ‬بإنشاء‭ ‬اللجنة‭ ‬التحضيرية‭ ‬لدراسة‭ ‬وضع‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬الشابة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال،‭ ‬وعلى‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬10‭) ‬لسنة‭ ‬2011‭ ‬بشأن‭ ‬إطلاق‭ ‬مبادرة‭ ‬امتياز‭ ‬الشرف‭ ‬لرائدة‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينية‭ ‬الشابة،‭ ‬وبناء‭ ‬على‭ ‬عرض‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬فقد‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬الأولى‭ ‬تعديل‭ ‬اسم‭ ‬المبادرة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬مبادرة‭ ‬امتياز‭ ‬لرائدة‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينية‭ ‬الشابة‮»‬،‭ ‬ويشار‭ ‬إليها‭ ‬في‭ ‬القرار‭ ‬بعبارة‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬امتياز‮»‬‭.‬

ونصت‭ ‬المادة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يمنح‭ ‬‮«‬الامتياز‮»‬‭ ‬ ‭ ‬كل‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬ ‭ ‬لرائدة‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينية‭ ‬الشابة‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬والتي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬الريادة‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬إحدى‭ ‬المؤسسات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الخاصة‭ ‬والتميز‭ ‬في‭ ‬النهوض‭ ‬بمسؤوليتها‭ ‬الاجتماعية‭ ‬نحو‭ ‬المجتمع،‭ ‬فيما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬نص‭ ‬المادة‭ ‬الثالثة‭ ‬أن‭ ‬الامتياز‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬ما‭ ‬يلي‭: ‬

1‭. ‬تكريم‭ ‬الشابة‭ ‬المتميزة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭.‬

2‭.
‬تشجيع‭ ‬وإبراز‭ ‬الطاقات‭ ‬والكفاءات‭ ‬المتميزة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭. ‬

3‭. ‬نشر‭ ‬ثقافة‭ ‬الروح‭ ‬الريادية‭ ‬بين‭ ‬الشابات‭ ‬وتشجيعهن‭ ‬على‭ ‬المبادرة‭ ‬والإبداع‭.‬

4‭. ‬زيادة‭ ‬عدد‭ ‬الكفاءات‭ ‬الشابات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تبني‭ ‬ودعم‭ ‬كفاءات‭ ‬جديدة‭.‬

5‭.
‬تفعيل‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬ومؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭.‬

6‭. ‬تعزيز‭ ‬التمكين‭ ‬الاقتصادي‭ ‬للمرأة‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬أهداف‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬للنهوض‭ ‬بالمرأة‭ ‬البحرينية‭.‬

7‭. ‬إبراز‭ ‬التجارب‭ ‬الناجحة‭ ‬لرائدات‭ ‬الأعمال‭ ‬الشابات‭.‬

8‭. ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬القطاعات‭ ‬الاستثمارية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الجديدة‭ ‬بالمملكة‭.‬

ونصت‭ ‬المادة‭ ‬الرابعة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تشكل‭ ‬لجنة‭ ‬تسمى‭ ‬لجنة‭ ‬‮«‬الامتياز‮»‬‭ ‬تضم‭ ‬في‭ ‬عضويتها‭ ‬عدد‭ (‬6‭) ‬شخصيات‭ ‬من‭ ‬ذوات‭ ‬الخبرة‭ ‬والاختصاص‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال،‭ ‬وتنتهي‭ ‬العضوية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬اللجنة‭ ‬مع‭ ‬نهاية‭ ‬كل‭ ‬دورة‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬وتختص‭ ‬هذه‭ ‬اللجنة‭ ‬بحسب‭ ‬نص‭ ‬المادة‭ ‬الخامسة‭ ‬باقتراح‭ ‬الشروط‭ ‬والمعايير‭ ‬وآلية‭ ‬منح‭ ‬الامتياز،‭ ‬وتقييم‭ ‬نتائج‭ ‬طلبات‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬نيل‭ ‬الامتياز،‭ ‬واقتراح‭ ‬المرشحات‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬الامتياز،‭ ‬وتحديد‭ ‬مميزات‭ ‬وشكل‭ ‬الامتياز‭. ‬

فيما‭ ‬نصت‭ ‬المادة‭ ‬السادسة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬ترفع‭ ‬لجنة‭ ‬‮«‬الامتياز‮»‬‭ ‬توصياتها‭ ‬إلى‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لاعتمادها‭ ‬من‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬لإصدار‭ ‬القرار‭ ‬النهائي‭ ‬بذلك،‭ ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬السابعة‭ ‬بأنه‭ ‬على‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬القرار،‭ ‬ويعمل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدوره،‭ ‬وينشر‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬

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