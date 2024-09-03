((الحكومة الإلكترونية)) تبحث مع ممثلي النقد إطلاق صفحة البيانات القومية الموجزة للمملكة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتأتي‭ ‬زيارة‭ ‬الوفد‭ ‬الحالية‭ ‬والرسمية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬التي‭ ‬تستمر‭ ‬حتى‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭ ‬بهدف‭ ‬إطلاق‭ ‬صفحة‭ ‬البيانات‭ ‬القومية‭ ‬الموجزة‭ ‬للمملكة‭ ‬‮«‬ National ‭ ‬ Summary ‭ ‬ Data ‭ ‬ Page ‭ ‬ –NSDP ‮»‬‭ . ‬حيث‭ ‬تشمل‭ ‬الزيارة‭ ‬اجتماعات‭ ‬فنية‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬والهيئات‭ ‬الحكومية‭ ‬المعنية‭ ‬باحتساب‭ ‬ونشر‭ ‬البيانات‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والديموغرافية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬استعرض‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬القائد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬الأهمية‭ ‬التي‭ ‬يمثلها‭ ‬التوجه‭ ‬لإطلاق‭ ‬صفحة‭ ‬البيانات‭ ‬القومية‭ ‬الموجزة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والذي‭ ‬يعكس‭ ‬التزام‭ ‬المملكة‭ ‬بتحقيق‭ ‬متطلبات‭ ‬النظام‭ ‬العام‭ ‬المعزز‭ ‬لنشر‭ ‬البيانات‭ ‬التابع‭ ‬لصندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ (‬ e ‭-‬ GDDS ‭) ‬وحرصها‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الشفافية‭ ‬عبر‭ ‬توفير‭ ‬جملة‭ ‬المعلومات‭ ‬والمؤشرات‭ ‬والبيانات‭ ‬الإحصائية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالمملكة‭ ‬والتي‭ ‬تشمل‭ ‬الحسابات‭ ‬القومية‭ ‬وأسعار‭ ‬الفائدة،‭ ‬والعمليات‭ ‬الحكومية،‭ ‬ومؤشرات‭ ‬القطاع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والمصرفي،‭ ‬لتمكين‭ ‬المنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬والمستثمرين‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إليها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الصفحة‭ ‬الموجزة‭.‬

ونظمت‭ ‬الهيئة‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬زيارة‭ ‬ممثلي‭ ‬الصندوق‭ ‬الدولي‭ ‬اجتماعات‭ ‬عمل‭ ‬مكثفة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬يومين‭ ‬لفريق‭ ‬الإحصاء‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬الإحصاءات‭ ‬السكانية‭ ‬والديموغرافية‭ ‬وفريق‭ ‬الإحصاءات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والمعني‭ ‬بتحديث‭ ‬صفحة‭ ‬البيانات‭ ‬القومية‭ ‬الموجزة‭ ‬للمملكة،‭ ‬حيث‭ ‬ستتضمن‭ ‬الاجتماعات‭ ‬تدريب‭ ‬الفنيين‭ ‬والمعنيين‭ ‬باحتساب‭ ‬المؤشرات‭ ‬ورفعها‭ ‬بحسب‭ ‬معايير‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬نشرها‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬أحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬في‭ ‬تبادل‭ ‬المعلومات‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬نظام‭ ‬تبادل‭ ‬البيانات‭ ‬الإحصائية‭ ‬والوصفية‭ ‬ SDMX ‮»‬‭ ‬وضمان‭ ‬تحديثها‭ ‬بصورة‭ ‬دورية‭ ‬بما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الجهود‭ ‬الرامية‭ ‬للارتقاء‭ ‬بمعايير‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬لنشر‭ ‬البيانات‭ .‬

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