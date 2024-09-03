((الحكومة الإلكترونية)) تبحث مع ممثلي النقد إطلاق صفحة البيانات القومية الموجزة للمملكة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وفداً من ممثلي صندوق النقد الدولي بحضور دعاء سلطان نائب الرئيس التنفيذي للإحصاء والسجل السكاني بالهيئة، ودانة عماد حمزة الوكيل المساعد للتنمية المستدامة بوزارة التنمية المستدامة وعدد من المديرين والمعنيين بقطاع الإحصاء والسجل السكاني بالهيئة وممثلين عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
وتأتي زيارة الوفد الحالية والرسمية لمملكة البحرين التي تستمر حتى الخامس من الشهر الجاري بهدف إطلاق صفحة البيانات القومية الموجزة للمملكة « National Summary Data Page –NSDP » . حيث تشمل الزيارة اجتماعات فنية مع عدد من الجهات والهيئات الحكومية المعنية باحتساب ونشر البيانات المالية والاقتصادية والديموغرافية في المملكة.
وخلال الاجتماع استعرض محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية الأهمية التي يمثلها التوجه لإطلاق صفحة البيانات القومية الموجزة لمملكة البحرين، والذي يعكس التزام المملكة بتحقيق متطلبات النظام العام المعزز لنشر البيانات التابع لصندوق النقد الدولي ( e - GDDS ) وحرصها على تعزيز الشفافية عبر توفير جملة المعلومات والمؤشرات والبيانات الإحصائية المتعلقة بالمملكة والتي تشمل الحسابات القومية وأسعار الفائدة، والعمليات الحكومية، ومؤشرات القطاع الاقتصادي والمصرفي، لتمكين المنظمات الدولية والمستثمرين من الوصول إليها من خلال الصفحة الموجزة.
ونظمت الهيئة على هامش زيارة ممثلي الصندوق الدولي اجتماعات عمل مكثفة على مدار يومين لفريق الإحصاء في كل من إدارة الإحصاءات السكانية والديموغرافية وفريق الإحصاءات الاقتصادية والمعني بتحديث صفحة البيانات القومية الموجزة للمملكة، حيث ستتضمن الاجتماعات تدريب الفنيين والمعنيين باحتساب المؤشرات ورفعها بحسب معايير صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى نشرها عبر تطبيق أحدث التقنيات في تبادل المعلومات مثل «نظام تبادل البيانات الإحصائية والوصفية SDMX » وضمان تحديثها بصورة دورية بما من شأنه أن يسهم في دعم الجهود الرامية للارتقاء بمعايير صندوق النقد الدولي لنشر البيانات .
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