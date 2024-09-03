طيران الخليج: إلغاء رحلة من الدار الـبـيـضـاء وتـوفـيـر إقـامـة فندقية للمسافرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬قامت‭ ‬الشركة‭ ‬بتوفير‭ ‬إقامة‭ ‬فندقية‭ ‬لجميع‭ ‬الركاب‭ ‬المتأثرين‭ ‬بالإلغاء،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬جدولة‭ ‬الرحلة،‭ ‬وذلك‭ ‬وفقا‭ ‬للإجراءات‭ ‬المعتادة‭ ‬التي‭ ‬تتخذها‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الحالات‭.‬

‭ ‬وأكدت‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬مجددًا‭ ‬التزامها‭ ‬الدائم‭ ‬بتوفير‭ ‬كافة‭ ‬الخدمات‭ ‬بأعلى‭ ‬معايير‭ ‬السلامة‭ ‬والجودة،‭ ‬وتعتذر‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬إزعاج‭ ‬تسبب‭ ‬فيه‭ ‬هذا‭ ‬الإلغاء‭.‬

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