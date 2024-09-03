طيران الخليج: إلغاء رحلة من الدار الـبـيـضـاء وتـوفـيـر إقـامـة فندقية للمسافرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
فيما يتعلق بما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول الرحلة رقم GF20 التي كان من المقرر مغادرتها من مدينة الدار البيضاء في المملكة المغربية باتجاه مملكة البحرين أفادت شركة طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، بأنها في إطار حرصها الدائم على سلامة مسافريها وطاقمها قررت إلغاء الرحلة.
وقد قامت الشركة بتوفير إقامة فندقية لجميع الركاب المتأثرين بالإلغاء، كما أن الشركة تعمل على إعادة جدولة الرحلة، وذلك وفقا للإجراءات المعتادة التي تتخذها الشركة في مثل هذه الحالات.
وأكدت شركة طيران الخليج مجددًا التزامها الدائم بتوفير كافة الخدمات بأعلى معايير السلامة والجودة، وتعتذر عن أي إزعاج تسبب فيه هذا الإلغاء.
كلمات دالة
MENAFN03092024000055011008ID1108633314
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.