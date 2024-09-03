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الجفاف في اليونان يعيد إظهار قرية غمرتها المياه قبل عقود

9/3/2024 7:18:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاودت مبانٍ مهجورة في قرية كاليو الغارقة وسط اليونان الظهور أخيرا، بعد انخفاض مستوى بحيرة تشكل خزان المياه الرئيسي لأثينا، بسبب موجة جفاف تطول البلاد منذ فترة.
وتظهر بحيرة مورنوس الاصطناعية، الواقعة على بعد 200 كيلومتر غرب العاصمة، انخفاضا بنسبة 30% في احتياطياتها في الأشهر الأخيرة مقارنة بالعام الماضي، وفق بيانات هيئة «إيداب» المسؤولة عن قطاع المياه في منطقة أتيكا التي تتبع لها أثينا.
ويثير الانحباس الكبير في المتساقطات قلقا حادا لدى مختلف الجهات في اليونان، وصولا إلى رأس الدولة.
وفي القرية، يلاحظ السكان المحليون أن «منسوب بحيرة مورنوس انخفض بمقدار 40 مترا»، على ما يقول لوكالة فرانس برس يورغوس يوسيفيديس، وهو متقاعد يعيش على مرتفعات قرية كاليو القديمة.
وعلى غرار غالبية السكان، اضطر هذا الرجل الستيني إلى مغادرة منزله في نهاية سبعينيات القرن العشرين أثناء بناء سد مورنوس. وقد تمت «التضحية» بما يقرب من 80 منزلا في كاليو، فضلا عن الكنيسة والمدرسة الابتدائية، لضمان إمدادات المياه في أثينا.

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