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البرازيل: نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.3%

9/3/2024 2:32:37 PM
(MENAFN- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – وفقاً للمعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء (IBGE ) المسؤول عن المؤشر الرسمي، فقد حقق الناتج المحلي الاجمالي البرازيلي نمواً بنسبة 3.3% في الربع الثاني من العام 2024 بالمقارنة مع نفس الفترة من لعام 2023، وبنسبة 1.4% بالمقارنة بين الربع الأول من هذا العام والربع الاول من العام الماضي.

كذلك بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، فقد شهد قطاع الخدمات نمواً بنسبة 3.5%، وقطاع الصناعة بنسبة 3.9%، بينما شهد قطاع الزراعة انخفاضاً بنسبة 2.9%. أما بالنسبة للأشهر الثلاث الأول من العام الجاري فقد حقق قطاع الخدمات نمواً بنسبة 1%، والصناعة 1.8%، أما قطاع الزراعة فقد انخفض بنسبة 2.3%. حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في القيم الحالية، 2.9 تريليون دولار أمريكي في الربع الثاني من هذا العام.

قالت منسقة الحسابات الوطنية في المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء ريبيكا باليس:” مع نهاية الدور المتقدم للزراعة، برزت الصناعة خلال هذا الربع من السنة وخاصة في الكهرباء والغاز والماء والصرف الصحي ونشاطات إدارة النفايات والبناء”

الناتج المحلي الإجمالي: عوامل إيجابية

كما حققت كل من ظروف سوق العمل وانخفاض الفوائد وتوفر الائتمان والاستثمارات (مع نمو الواردات والإنتاج الوطني للسلع الرأسمالية) وأداء قطاع البناء وتطوير البرمجيات من بين عوامل أخرى أداء جيداً في الاقتصاد البرازيلي. أم قطاع الزراعي فكان للظروف الجوية السيئة تأثيرها على انتاج الصويا والذرة، على الرغم من النتائج الجيدة التي حققها القطاع الزراعي في محاصيل القهوة والقطن.

نما الناتج المحلي الإجمالي التراكمي في الأرباع الأربعة المنتهية في مارس 2024 بنسبة 2.5٪ مقارنة مع نفس الفترة من العام 2023. حيث كان هناك نمواً في الصناعة بنسبة (2.6٪) والخدمات بنسبة (2.6٪) مع استقرار في الزراعة.

أرشيف/ الاتحاد الوطني للصناعات CNI

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