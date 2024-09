البرازيل: نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.3%

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – وفقاً للمعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء (IBGE ) المسؤول عن المؤشر الرسمي، فقد حقق الناتج المحلي الاجمالي البرازيلي نمواً بنسبة 3.3% في الربع الثاني من العام 2024 بالمقارنة مع نفس الفترة من لعام 2023، وبنسبة 1.4% بالمقارنة بين الربع الأول من هذا العام والربع الاول من العام الماضي.

كذلك بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، فقد شهد قطاع الخدمات نمواً بنسبة 3.5%، وقطاع الصناعة بنسبة 3.9%، بينما شهد قطاع الزراعة انخفاضاً بنسبة 2.9%. أما بالنسبة للأشهر الثلاث الأول من العام الجاري فقد حقق قطاع الخدمات نمواً بنسبة 1%، والصناعة 1.8%، أما قطاع الزراعة فقد انخفض بنسبة 2.3%. حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في القيم الحالية، 2.9 تريليون دولار أمريكي في الربع الثاني من هذا العام.

قالت منسقة الحسابات الوطنية في المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء ريبيكا باليس:” مع نهاية الدور المتقدم للزراعة، برزت الصناعة خلال هذا الربع من السنة وخاصة في الكهرباء والغاز والماء والصرف الصحي ونشاطات إدارة النفايات والبناء”

الناتج المحلي الإجمالي: عوامل إيجابية

كما حققت كل من ظروف سوق العمل وانخفاض الفوائد وتوفر الائتمان والاستثمارات (مع نمو الواردات والإنتاج الوطني للسلع الرأسمالية) وأداء قطاع البناء وتطوير البرمجيات من بين عوامل أخرى أداء جيداً في الاقتصاد البرازيلي. أم قطاع الزراعي فكان للظروف الجوية السيئة تأثيرها على انتاج الصويا والذرة، على الرغم من النتائج الجيدة التي حققها القطاع الزراعي في محاصيل القهوة والقطن.

نما الناتج المحلي الإجمالي التراكمي في الأرباع الأربعة المنتهية في مارس 2024 بنسبة 2.5٪ مقارنة مع نفس الفترة من العام 2023. حيث كان هناك نمواً في الصناعة بنسبة (2.6٪) والخدمات بنسبة (2.6٪) مع استقرار في الزراعة.

أرشيف/ الاتحاد الوطني للصناعات CNI

