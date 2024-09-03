غياب دي يونج الطويل يُثير القلق.. إصابة حساسة تهدد مسيرته مع برشلونة

في ظل الغيابات المتكررة والإصابات التي طالت صفوف برشلونة في الآونة الأخيرة، يبرز تأخر عودة النجم الهولندي فرينكي دي يونج كمصدر جديد للقلق بين جماهير الفريق الكتالوني.



اللاعب الذي يعاني من إصابة في الكاحل منذ أشهر، لم يستعد بعد لياقته الكاملة للعودة إلى الملاعب، ما يضع علامات استفهام حول موعد عودته وفعاليته في المرحلة المقبلة.

وتعرض دي يونج للإصابة قبل يورو 2024، ما أجبره على الغياب عن هولندا في البطولة وأثر على خطط برشلونة في بداية الموسم الحالي.



ورغم التوقعات بعودته في شهر سبتمبر الجاري، إلا أن مدرب منتخب هولندا، رونالد كومان، زاد من حدة المخاوف عندما أشار إلى أن دي يونج ما زال غير جاهز للمشاركة، واصفاً إصابته بأنها "حساسة جداً" وتحتاج إلى وقت إضافي للتعافي الكامل.

ودفع هذا التأخر برشلونة للتفكير ملياً في مستقبل اللاعب، خاصة أنه كان من بين الأسماء المرشحة للبيع خلال فترة الانتقالات الصيفية.



ومع بقاء موسمين في عقده مع النادي الكتالوني حتى صيف 2026، تظل التساؤلات مفتوحة حول قدرة دي يونج على استعادة مستواه المعهود، وتأثير ذلك على خطط برشلونة المستقبلية.

وفي ظل هذه الظروف، يغيب دي يونج عن قائمة منتخب هولندا خلال التوقف الدولي لشهر سبتمبر، حيث يستعد منتخب الطواحين لمواجهة منتخبي البوسنة والهرسك وألمانيا.



ويضيف غياب عبئاً إضافياً على كتيبة كومان، ويثير مزيداً من القلق بين مشجعي برشلونة الذين يأملون في رؤية نجمهم يعود إلى الميدان بكامل لياقته قريباً.