وينسلاند يدين قتل الاحتلال أكثر من 40 ألف مواطن في غزة ويدعو لوقف إطلاق النار

(MENAFN
- Palestine News Network
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نيويورك / PNN- أدان المنسق الأممي الخاص لعملية السلام بالشرق الأوسط تور وينسلاند، اليوم الثلاثاء، قتل قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 40 ألف مواطن فلسطيني في العدوان على قطاع غزة، ودعا إلى وقف إطلاق النار.
جاء ذلك في بيان عقب زيارته لقطاع غزة وفي ظل "المأساة الإنسانية التي تشهدها المنطقة" منذ بدأت إسرائيل حربها على القطاع في 7 تشرين الأول/ اكتوبر الماضي.
وقال وينسلاند إن "حجم الدمار هائل، وإن الاحتياجات الإنسانية كبيرة ومتزايدة، وما زال المدنيون يتحملون وطأة الصراع".
وأضاف: "أدين بشكل قاطع العدد المروع للقتلى المدنيين في غزة".
وذكر أنه زار مركز التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة، موضحا أن "عودة ظهور المرض تشكل تهديدا جديدا للأطفال في قطاع غزة".
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