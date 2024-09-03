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وينسلاند يدين قتل الاحتلال أكثر من 40 ألف مواطن في غزة ويدعو لوقف إطلاق النار

9/3/2024 6:10:19 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نيويورك / PNN- أدان المنسق الأممي الخاص لعملية السلام بالشرق الأوسط تور وينسلاند، اليوم الثلاثاء، قتل قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 40 ألف مواطن فلسطيني في العدوان على قطاع غزة، ودعا إلى وقف إطلاق النار.

جاء ذلك في بيان عقب زيارته لقطاع غزة وفي ظل "المأساة الإنسانية التي تشهدها المنطقة" منذ بدأت إسرائيل حربها على القطاع في 7 تشرين الأول/ اكتوبر الماضي.

وقال وينسلاند إن "حجم الدمار هائل، وإن الاحتياجات الإنسانية كبيرة ومتزايدة، وما زال المدنيون يتحملون وطأة الصراع".

وأضاف: "أدين بشكل قاطع العدد المروع للقتلى المدنيين في غزة".

وذكر أنه زار مركز التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة، موضحا أن "عودة ظهور المرض تشكل تهديدا جديدا للأطفال في قطاع غزة".

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