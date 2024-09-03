عبدالله سلام: مدينة مصر تستهدف التحول إلى شركة إقليمية خلال 5 سنوات

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف شركة“مدينة مصر” التحول إلى شركة إقليمية على مدار السنوات الخمس المقبلة، فى ظل بدء الشركة دراسة السوق السعودى كوجهة للتوسع خارجيًا إلى جانب توسعاتها المحلية، وفقًا لما قاله عبدالله سلام الرئيس التنفيذى للشركة.

وأضاف سلام، فى حوار لـ”البورصة”، أن هناك توجها عاما لشركات التطوير العقارى المصرية للتوسع بالأسواق الخارجية خاصة أسواق الخليج، مما سينعكس بالنفع على الاقتصاد المصرى فيما يتعلق بتحويلات الأرباح من تلك الشركات بالعملة الأجنبية.

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وأكد سلام، أن دعم جهود تلك الشركات يحتاج إلى تضافر الجهود الحكومية مع شركات القطاع الخاص من أجل توفير عائدات من العملة الأجنبية.

وقال إن شركة“مدينة مصر” تبحث مجالات التعاون المشترك فى السوق السعودي، حيث عقدت لقاءات مع المسئولين بوزارة الإسكان السعودية ومستثمرين من القطاع الخاص.

وأوضح أن السوق السعودى ينظر إلى التجربة المصرية فى مجال التطوير العقارى نظرة إيجابية ويرغب فى الاستفادة من الخبرات المصرية التى تكونت على مدار عقود طويلة فى هذا المجال، فضلاً عن التقارب المجتمعى والثقافى بين البلدين الذى يمنح الأفضلية للشركات المصرية لنقل تلك التجربة داخل السعودية.

وأشار إلى أن“مدينة مصر” انتهت من تأسيس شركة لإدارة الأصول العقارية تحت مسمى“Doors” فى مصر إلى جانب إنشاء فرع للشركة فى السعودية ومن المقرر افتتاحه قريبًا كخطوة أولى للتوسع الإقليمى لشركة“مدينة مصر” والتواجد داخل السوق السعودى.

وبالتزامن مع ذلك تعتزم شركة“مدينة مصر” التوسع فى السوق المحلي، حيث ترى أن القطاع السياحى من القطاعات الحيوية ضمن الخطة الاستراتيجية للشركة.

وكشف سلام، أن“مدينة مصر” فى مرحلة إنشاء شركة متخصصة فى مجال الفنادق ضمن خطتها للتوسع فى النشاط الفندقى، وتم تعيين بعض المستشارين، إلى جانب إنشاء فنادق بمشاريع الشركة الجارى تنفيذها.

وأوضح أن الشركة تنوى تعيين فريق إدارة قوى لتقديم أعلى مستوى من خدمات الضيافة، وتعمل حاليًا على الاطلاع على التجارب العالمية فى هذا الأمر.

وأكد حرص الشركة على عقد شراكات مع كبرى الشركات والموردين الذين يحملون نفس أهداف“مدينة مصر” الاستراتيجية، والمتمثلة فى تطبيق أحدث الوسائل والحلول التكنولوجية التى تواكب تطورات السوق العقارى فى مصر، لتلبية تطلعات العملاء والمساهمة فى تحقيق أهداف الدولة للتنمية العمرانية والمستدامة.

وأشار سلام إلى أن شركة“مدينة مصر” تسعى لمزيد من الشراكات المستقبلية خلال العام الجارى بما يتماشى مع رؤيتها التوسعية للعقود القادمة.

وتطرق إلى أهم الشراكات الاستراتيجية التى تم توقيعها مؤخرًا لاسيما تطوير مشروع جديد فى مدينة هليوبوليس الجديدة، على مساحة 491 فدانا بهدف تلبية احتياجات السوق العقارى المتنامية وإنشاء مجتمعات متطورة ومستدامة.

وأشار إلى الشراكة مع ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية لتطوير مشروع عمرانى سكنى متكامل بنظام اقتسام الإيرادات بالمرحلة الرابعة بمحور الأمل بمدينة مستقبل سيتى على مساحة 238 فدانا.

ومن ضمن أحدث الشراكات مؤخرًا؛ هى الحصول على الموافقة المبدئية من شركة زهراء المعادى للاستثمار والتعمير لإسناد مشروع تطوير مشترك على مساحة 41.9 فدان فى مدينة هليوبوليس الجديدة.

وأضاف سلام:“نحن حاليًا فى مرحلة إعداد مسودة العقد النهائى للمشروع، وسوف يتم الإعلان عن التفاصيل قريبًا”.

وأوضح أن تلك الخطوات تتماشى مع الخطة الطموحة التى تتبناها الشركة لتنمية محفظة أراضيها من خلال إطلاق مشاريع ومراحل جديدة خلال الفترة المقبلة.

وتسعى الشركة لإطلاق حلول ومفاهيم مبتكرة لتذليل العقبات التى تواجه السوق العقارى لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والدفع بسوق التطوير العقارى إلى الأمام وآفاق المستقبل تماشيًا مع خطة الشركة الاستراتيجية.

وأكد أن الشركة تستهدف الحفاظ على كونها مطور عقارى يسعى للتوسع والابتكار من خلال تقديم منتجات وحلول جديدة من شأنها تطوير السوق العقارى المصرى من خلال ذراع الابتكار Madinet Masr Innovation Labs وهى وحدة متخصصة تقدم منصات رقمية وتسويقية، بهدف تغيير مفهوم طريقة شراء العقار وامتلاكه وبيعه، والبحث والتطوير عن طرق ومواد بناء مبتكرة من شأنها إخراج منتجات عقارية جديدة وعصرية ذات جودة عالية.

وأشار إلى أن الوحدة الجديدة استطاعت تقديم مجموعة من الحلول العقارية المبتكرة ومنها منصة“طوبة”لتسهيل عمليات الشراء والاستثمار فى العقار بأنظمة مختلفة، ومنصة“SAFE” وهى أول وأكبر منصة للملكية الجزئية فى مصر.

بالإضافة إلى أحدث حلولها العقارية وهى شهادة ضمان الصيانة الأولى من نوعها، شهادة“ثقة” كبديل مبتكر لوديعة الصيانة، فهى تغطى صيانة المناطق العامة والخدمات الأساسية فى التجمعات السكنية، وتضمن صيانة عالية الجودة للمشاريع العقارية، بما يحقق قيمة مضافة للمشروع وبالتالى الحفاظ على قيمة الوحدات فى المستقبل.

وسجلت شركة“مدينة مصر” إجمالى مبيعات تعاقدية بقيمة 20.9 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2024، وهو نمو سنوى بمعدل 294.0%، مقابل 5.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وقفزت أرباح“مدينة مصر”، خلال النصف الأول من عام 2024 بنسبة 149.4% على أساس سنوى، لتصل إلى نحو 1.5 مليار جنيه، كما زادت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجارى بنسبة 95.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، لتسجل 4.3 مليار جنيه.