عبدالله سلام: مدينة مصر تستهدف التحول إلى شركة إقليمية خلال 5 سنوات

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- Al-Borsa News) تستهدف شركة“مدينة مصر” التحول إلى شركة إقليمية على مدار السنوات الخمس المقبلة، فى ظل بدء الشركة دراسة السوق السعودى كوجهة للتوسع خارجيًا إلى جانب توسعاتها المحلية، وفقًا لما قاله عبدالله سلام الرئيس التنفيذى للشركة.
وأضاف سلام، فى حوار لـ”البورصة”، أن هناك توجها عاما لشركات التطوير العقارى المصرية للتوسع بالأسواق الخارجية خاصة أسواق الخليج، مما سينعكس بالنفع على الاقتصاد المصرى فيما يتعلق بتحويلات الأرباح من تلك الشركات بالعملة الأجنبية.
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وأكد سلام، أن دعم جهود تلك الشركات يحتاج إلى تضافر الجهود الحكومية مع شركات القطاع الخاص من أجل توفير عائدات من العملة الأجنبية.
وقال إن شركة“مدينة مصر” تبحث مجالات التعاون المشترك فى السوق السعودي، حيث عقدت لقاءات مع المسئولين بوزارة الإسكان السعودية ومستثمرين من القطاع الخاص.
وأوضح أن السوق السعودى ينظر إلى التجربة المصرية فى مجال التطوير العقارى نظرة إيجابية ويرغب فى الاستفادة من الخبرات المصرية التى تكونت على مدار عقود طويلة فى هذا المجال، فضلاً عن التقارب المجتمعى والثقافى بين البلدين الذى يمنح الأفضلية للشركات المصرية لنقل تلك التجربة داخل السعودية.
وأشار إلى أن“مدينة مصر” انتهت من تأسيس شركة لإدارة الأصول العقارية تحت مسمى“Doors” فى مصر إلى جانب إنشاء فرع للشركة فى السعودية ومن المقرر افتتاحه قريبًا كخطوة أولى للتوسع الإقليمى لشركة“مدينة مصر” والتواجد داخل السوق السعودى. إنشاء شركة متخصصة فى مجال الفنادق ضمن خطة التوسع بالنشاط الفندقى
وبالتزامن مع ذلك تعتزم شركة“مدينة مصر” التوسع فى السوق المحلي، حيث ترى أن القطاع السياحى من القطاعات الحيوية ضمن الخطة الاستراتيجية للشركة.
وكشف سلام، أن“مدينة مصر” فى مرحلة إنشاء شركة متخصصة فى مجال الفنادق ضمن خطتها للتوسع فى النشاط الفندقى، وتم تعيين بعض المستشارين، إلى جانب إنشاء فنادق بمشاريع الشركة الجارى تنفيذها.
وأوضح أن الشركة تنوى تعيين فريق إدارة قوى لتقديم أعلى مستوى من خدمات الضيافة، وتعمل حاليًا على الاطلاع على التجارب العالمية فى هذا الأمر.
وأكد حرص الشركة على عقد شراكات مع كبرى الشركات والموردين الذين يحملون نفس أهداف“مدينة مصر” الاستراتيجية، والمتمثلة فى تطبيق أحدث الوسائل والحلول التكنولوجية التى تواكب تطورات السوق العقارى فى مصر، لتلبية تطلعات العملاء والمساهمة فى تحقيق أهداف الدولة للتنمية العمرانية والمستدامة.
وأشار سلام إلى أن شركة“مدينة مصر” تسعى لمزيد من الشراكات المستقبلية خلال العام الجارى بما يتماشى مع رؤيتها التوسعية للعقود القادمة. “مدينة مصر” تدرس إنشاء فندقين فى“تاج سيتى” و”سراى”
وتطرق إلى أهم الشراكات الاستراتيجية التى تم توقيعها مؤخرًا لاسيما تطوير مشروع جديد فى مدينة هليوبوليس الجديدة، على مساحة 491 فدانا بهدف تلبية احتياجات السوق العقارى المتنامية وإنشاء مجتمعات متطورة ومستدامة.
وأشار إلى الشراكة مع ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية لتطوير مشروع عمرانى سكنى متكامل بنظام اقتسام الإيرادات بالمرحلة الرابعة بمحور الأمل بمدينة مستقبل سيتى على مساحة 238 فدانا.
ومن ضمن أحدث الشراكات مؤخرًا؛ هى الحصول على الموافقة المبدئية من شركة زهراء المعادى للاستثمار والتعمير لإسناد مشروع تطوير مشترك على مساحة 41.9 فدان فى مدينة هليوبوليس الجديدة.
وأضاف سلام:“نحن حاليًا فى مرحلة إعداد مسودة العقد النهائى للمشروع، وسوف يتم الإعلان عن التفاصيل قريبًا”. خطة لتنمية محفظة أراضى الشركة خلال الفترة المقبلة
وأوضح أن تلك الخطوات تتماشى مع الخطة الطموحة التى تتبناها الشركة لتنمية محفظة أراضيها من خلال إطلاق مشاريع ومراحل جديدة خلال الفترة المقبلة.
وتسعى الشركة لإطلاق حلول ومفاهيم مبتكرة لتذليل العقبات التى تواجه السوق العقارى لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والدفع بسوق التطوير العقارى إلى الأمام وآفاق المستقبل تماشيًا مع خطة الشركة الاستراتيجية.
وأكد أن الشركة تستهدف الحفاظ على كونها مطور عقارى يسعى للتوسع والابتكار من خلال تقديم منتجات وحلول جديدة من شأنها تطوير السوق العقارى المصرى من خلال ذراع الابتكار Madinet Masr Innovation Labs وهى وحدة متخصصة تقدم منصات رقمية وتسويقية، بهدف تغيير مفهوم طريقة شراء العقار وامتلاكه وبيعه، والبحث والتطوير عن طرق ومواد بناء مبتكرة من شأنها إخراج منتجات عقارية جديدة وعصرية ذات جودة عالية.
وأشار إلى أن الوحدة الجديدة استطاعت تقديم مجموعة من الحلول العقارية المبتكرة ومنها منصة“طوبة”لتسهيل عمليات الشراء والاستثمار فى العقار بأنظمة مختلفة، ومنصة“SAFE” وهى أول وأكبر منصة للملكية الجزئية فى مصر.
بالإضافة إلى أحدث حلولها العقارية وهى شهادة ضمان الصيانة الأولى من نوعها، شهادة“ثقة” كبديل مبتكر لوديعة الصيانة، فهى تغطى صيانة المناطق العامة والخدمات الأساسية فى التجمعات السكنية، وتضمن صيانة عالية الجودة للمشاريع العقارية، بما يحقق قيمة مضافة للمشروع وبالتالى الحفاظ على قيمة الوحدات فى المستقبل.
وسجلت شركة“مدينة مصر” إجمالى مبيعات تعاقدية بقيمة 20.9 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2024، وهو نمو سنوى بمعدل 294.0%، مقابل 5.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وقفزت أرباح“مدينة مصر”، خلال النصف الأول من عام 2024 بنسبة 149.4% على أساس سنوى، لتصل إلى نحو 1.5 مليار جنيه، كما زادت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجارى بنسبة 95.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، لتسجل 4.3 مليار جنيه.
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