قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقتحم طولكرم برفقة جرافات عسكرية

(MENAFN
- Palestine News Network
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طولكرم / PNN - أعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، اقتحام مدينة مدينة طولكرم.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة برفقة جرافات عسكرية، وتمركزت في عدة أحياء منها، وعلى مدخل مخيم طولكرم.
وأشارت إلى أن جرافات الاحتلال شرعت في عمليات تجريف وتخريب للبنية التحتية وممتلكات المواطنين في مدخل المخيم.
وكان الطفل محمد كنعان استشهد فجر اليوم، بعد إصابته برصاص قناصة الاحتلال في الرأس، أثناء تواجده مع والده في أحد أحياء مخيم طولكرم، فيما أصيب والده برصاص الاحتلال في الخاصرة، وتم نقلهما الى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي.
وتواصل قوات الاحتلال اقتحام مخيم طولكرم وسط تشديد الحصار عليه، ونشر القناصة في محيطه على البنايات العالية الكاشفة له، في الوقت الذي لم تفارق طائرات الاستطلاع تحليقها في سماء المدينة ومخيماتها على ارتفاع منخفض.
كما اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية عزبة الجراد شرق مدينة طولكرم، وداهمت أحد المنازل بعد محاصرته وسط اطلاق القنابل الصوتية، يعود للمواطن أشرف أبو سبيل، وقامت بتفتيشه، واخضاع كل من يتواجد فيه للاستجواب والتحقيق، دون ان يبلغ عن اعتقالات.
وأسفر العدوان الإسرائيلي، على الضفة الغربية منذ الاربعاء الماضي وحتى اللحظة، عن استشهاد 31 مواطنا، بينهم 18 في محافظة جنين، و6 في طولكرم، و4 في طوباس، 3 في الخليل، ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023 إلى 683
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