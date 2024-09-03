في اليوم الـ333 من العدوان: شهداء وجرحى في قصف الاحتلال لعدة مناطق في قطاع غزة

MENAFN - Palestine News ) غزة / PNN - استشهد وأصيب عدد من المواطنين بجروح، فجر اليوم الثلاثاء، جراء الاحتلال الإسرائيلي لعدة مناطق في قطاع غزة.

ففي مدينة خان يونس، استشهد مواطنان احداهما طفل من عائلة أبو شاب في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين شمال غرب المدينة، ونقلا إلى ناصر في المدينة، كما تعرضت ذات المنطقة لقصف الاحتلال المروحي.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا في محيط مفرق الشهداء بمخيم البريج وسط القطاع، كما أطلقت آليات عسكرية إسرائيلية النار شرق المخيم،

وفي وسط قطاع غزة، أطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها اتجاه محيط تبة النويري وأرض أبو معلا غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، ومحيط شركة الكهرباء شمال المخيم.

ونسف جيش الاحتلال مبان سكنية جنوب حي الزيتون في مدينة غزة، كما استهدفت طائرات حربية إسرائيلية منزلًا لعائلة الجدبة واشتعلت النيران فيه دون إصابات بصفوف المواطنين في شارع النفق شرق المدينة.