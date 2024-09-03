في اليوم الـ333 من العدوان: شهداء وجرحى في قصف الاحتلال لعدة مناطق في قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة / PNN - استشهد وأصيب عدد من المواطنين بجروح، فجر اليوم الثلاثاء، جراء قصف
الاحتلال الإسرائيلي لعدة مناطق في قطاع غزة.
ففي مدينة خان يونس، استشهد مواطنان احداهما طفل من عائلة أبو شاب في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين شمال غرب المدينة، ونقلا إلى مستشفى ناصر في المدينة، كما تعرضت ذات المنطقة لقصف الاحتلال المروحي.
وقصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا في محيط مفرق الشهداء بمخيم البريج وسط القطاع، كما أطلقت آليات عسكرية إسرائيلية النار شرق المخيم،
وفي وسط قطاع غزة، أطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها اتجاه محيط تبة النويري وأرض أبو معلا غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، ومحيط شركة الكهرباء شمال المخيم.
ونسف جيش الاحتلال مبان سكنية جنوب حي الزيتون في مدينة غزة، كما استهدفت طائرات حربية إسرائيلية منزلًا لعائلة الجدبة واشتعلت النيران فيه دون إصابات بصفوف المواطنين في شارع النفق شرق المدينة.
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