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مصابون ومفقودون في قصف طائرات الاحتلال لخيام تؤوي نازحين في خان يونس

9/3/2024 1:09:34 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة /PNN / أصيب عدد من المواطنين الليلة، اثر قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لخيام تؤوي نازحين شمال غرب خان يونس.

وأفادت مصادر طبية، بإصابة عدد من المواطنين بجروح متفاوتة، إضافة إلى عدد من المفقودين إثر استهداف طيران الاحتلال لخيام معمل تؤوي نازحين شمال غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما قصفت طائرات جيش الاحتلال منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال النار في محيط أبراج الأسرى شمال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، إضافة إلى قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف بالمخيم.

واستهدفت طائرات إسرائيلية منزلا ما أدى لاندلاع النيران فيه بشارع النفق شرق مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها، برا وبحرا وجوا، على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40,786 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 94,224 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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