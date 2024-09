شركة تؤسس لصناديق استثمارية بين البرازيل والامارات

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – تمتلك شركة Securities العالمية للوساطة التجارية والتي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً لها، ولها فرعها في دبي في الإمارات العربية المتحدة، خططاً طموحة ً للاستثمار بين البرازيل والإمارات. ومن خلال ترأس التنفيذي البرازيلي سيلسو فيليو لقسم المشاريع الخاصة في الشركة، تخطط الشركة لتأسيس صندوق لكي يتمكن الإماراتيون من الاستثمار في قطاع الأعمال الزراعية البرازيلي، وصندوق آخر كي يتمكن البرازيليون من الاستثمار في قطاع العقارات الإماراتي.

وعلى الرغم من أن تعاقد Market Securities مع سيلسو لم تدعمه جنسيته البرازيلية، إلا أن وصول سيلسو إلى الشركة كان حجر الزاوية بالنسبة لـ Market Securities في التوجه نحو البرازيل حيث يتواجد منافسيها الرئيسيين. ووفقاً لسيلسو، فقبل انضمامه للشركة والذي تم منذ 6 أشهر، لم يكن هناك أعمال تتعلق بالبرازيل في الشركة، وإنما كان هناك إدراك وفهم لمدى أهمية هذا البلد.

ويؤكد سيلسو:“لقد كان هناك دائماً اهتمام بالبرازيل، فمن المستحيل تجاهل البرازيل، فاقتصاد البرازيل يساوي تقريباً اقتصاد الخليج العربي بأكمله” ويضيف سيلسو متحدثاً وموضحاً بأن الأمر لا يتعلق بفتح قاعدة وإنما بتطوير المنتجات المالية:“والآن سنخطو خطوتنا الأولى في البرازيل”.

ولتحقيق هذا الهدف، كانت الشركة قد انضمت مؤخراً لعضوية الغرفة التجارية العربية البرازيلية وبدأت بخلق استراتيجية تتعلق بالسوق البرازيلية. إن Market Securities هي شركة وساطة مالية بالجملة، أو بمعنى آخر فهي لا تعمل مباشرة في تجارة التجزئة المالية مع الافراد وإنما تلبي عملاء مؤسسيين كشركات الوساطة والبنوك. وتقوم الشركة حالياً بتأسيس صناديق للربط بين الإمارات العربية والبرازيل والتي سيتم تقديمها من قبل مؤسسات مالية أخرى إلى السوق.

تجدر الإشارة إلى إن المنتج الذي يشهد نمواً متقدماً، هو صندوق يُمَكِّن المستثمرون العرب من الاستثمار في قطاع الأعمال الزراعية البرازيلي. وسيتم الاحتفاظ بالصندوق، الذي تنظمه Market Securities في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع تخصيص أصوله في البرازيل لمشاريع زراعية مُصَدِرة إلى هذا البلد العربي. حيث ستعمل الشركة مع شركاء في البرازيل كاستشاريين أو شركات متخصصة في قطاع الأعمال الزراعية والتي ستساعد بدورها في تجميع مجموعة الاصول، ومع موزع مالي للصندوق في الإمارات العربية المتحدة.

ويشير سيلسو إلى أن المحادثات مع الشركاء المحتملين لتأسيس هذا الصندوق في مراحل متقدمة جداً. وعلى الرغم من أن التوجه إلى تأسيسه في الإمارات العربية المتحدة، لا يخفي التنفيذي بأن هذا الأمر سيتم في دول خليجية أخرى ويتوقع بأن هذا المنتج المالي سيجذب كذلك مستثمري المنطقة. ويؤكد سيلسو قائلاً:“عملياً كل المصارف و الشركات العائلية من الدول الخليجية الأخرى تتواجد في دبي”. تجدر الإشارة إلى أن المكاتب العائلية هي عبارة عن مكاتب تدير شؤون الأسر الثرية.

ويقول سيلسو متحدثاً عن اختيار مشاريع الاعمال الزراعية لإنشاء صندوق للمستثمرين العرب:” إن أكثر القطاعات التي نرى فيها فرص هو قطاع الأعمال الزراعية لأسباب جغرافية مناخية وأسباب جيوسياسية”. ويذكر سيلسو بأن البرازيل هي قوة في الأعمال الزراعية لظروف مناخية طبيعية وتنتج سلعاً لا يمكن انتاجها في منطقة الخليج. وفي نفس الوقت، تتمتع المنطقة بعلاقات جيدة مع البرازيل. يرى سيلسو بأن المستثمرين الإماراتيين لديهم اهتمام أقل في الاستثمار في البرازيل باعتبارها أطروحة مالية أكثر من كونها أطروحة تجارية للوصول التفضيلي إلى منتجاتها.

من جهة أخرى، تنوي Market Securities إنشاء صندوق لكي يتمكن البرازيليون من الاستثمار في القطاع العقاري للإمارات العربية المتحدة. حيث يؤكد سيلسو متحدثاً عن دبي:” عندما تنظر هنا إلى القطاعات الأكثر استحواذاً على الاستثمارات أجنبية، ستجد بأن القطاع العقاري هو القطاع الرئيسي. لهذا السبب أراه قطاعاً جيداً لعرضه على البرازيليين”.

في هذه الحالة، سيتم تنظيم الصندوق أيضاً من قبل Market Securities ، حيث ستكون أصوله في الإمارات وسيتم عرضه على البرازيليين في البرازيل. كما سيعمل الوسيط مع شركاء في البرازيل كبنك أو مدير مالي، وفي الإمارات العربية المتحدة مع إحدى الشركات المحلية الرئيسية المتخصصة في العقارات والتي ستدير الأصول أيضاً.

يجب على العقارات أن تكون سكنية ولوجستية، يقول سيلسو بهذا الخصوص:“إني أدرس هذه السوق عن كثب، وإن القطاع السكني هو القطاع الرائد”. ووفقاً له، إنه بلد سياحي للغاية، ولدى الإمارات الكثير من المنازل الثانية، والمنازل الثانية هي منازل الأجانب الذين لا يعيشون دائما في البلاد. ويؤكد قائلاً: ((إنه قطاع جيد وقوي للغاية، جيد جداً لإنتاج الدخل”. يجب أن يكون للخدمات اللوجستية أصول مثل المستودعات ومراكز التوزيع والبنية التحتية للموانئ. يرى سيلسو أن الخدمات المصرفية الخاصة والمكاتب العائلية في البرازيل كمستثمرين محتملين في هذا القطاع.

أُسِسَتْ شركة Market Securities منذ 16 عاماً، وعلى الرغم من انطلاقها من العاصمة البريطانية لندن، فإنها متواجدة في دبي منذ 10 سنوات من خلال إحدى فروعها في مركز دبي الدولي المالي (DIFC) الذي تديره هيئة دبي للخدمات المالية (DFSA). كما يوجد لدى الشركة 300 موظف موزعين في كل من نيويورك ولندن وجينيف وباريس وهونج كونغ ودبي ومشاركة لرأس مال عربي.

تحقق هذه المؤسسة المالية 1.1 ترليون دولار أمريكي سنوياً، ومن ضمن عملائها مصارف أوروبية وأمريكية، وأكبر المحافظ الوقائية وأكثرها تطوراً، وكبار مالكي الأصول في أوروبا والشرق الأوسط. وكوسيط بالجملة، توجد ضمن عملياتها الرئيسية تنفيذ الأوامر الكبرى في سوق الأوراق المالية.

وبالتالي فإن مهمة قطاع المشاريع الجديدة التي يترأسه سيلسو تكمن في تطوير فرص أخرى للشركة في السوق المالية.

كان سيلسو وهو برازيلي من ولاية ميناس جيرايس قد انتقل إلى الإمارات العربية المتحدة في نهاية العام الماضي، حيث تمت دعوته هناك للعمل في شركة Market Securities. وضمن نطاق اختصاصه على سبيل المثال، فتح مكاتب للشركة في منطقة الخليج.

حاصل على بكالوريوس في الحقوق من جامعة ساو باولو وماجستير في الحقوق، وماجستير في العلوم المالية من المعهد الأوروبي لإدارة الشركات. كان سيلسو قبل انتقاله إلى الإمارات العربية المتحدة قد عمل في مؤسسات مالية في البرازيل مثل Itaú BBA وبورصة B3 و Citigroup و Credit Suisse.

إن الامن والأمان الذي تتمتع به الإمارات العربية المتحدة قد رجحا الكفة في اختيار سيلسو للعيش في هذه البلاد، إضافة إلى الفرص المتوفرة للأجانب وعدم وجود الضرائب على الافراد. إنه يرى بأن هذا الحضور الأجنبي الكبير (حيث إن 88% من سكان البلاد هم من الأجانب) يولد وينشر الكثير من التسامح في البلاد.

