شركة تؤسس لصناديق استثمارية بين البرازيل والامارات

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – تمتلك شركة Securities العالمية للوساطة التجارية والتي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً لها، ولها فرعها في دبي في الإمارات العربية المتحدة، خططاً طموحة ً للاستثمار بين البرازيل والإمارات. ومن خلال ترأس التنفيذي البرازيلي سيلسو فيليو لقسم المشاريع الخاصة في الشركة، تخطط الشركة لتأسيس صندوق لكي يتمكن الإماراتيون من الاستثمار في قطاع الأعمال الزراعية البرازيلي، وصندوق آخر كي يتمكن البرازيليون من الاستثمار في قطاع العقارات الإماراتي.

وعلى الرغم من أن تعاقد Market Securities مع سيلسو لم تدعمه جنسيته البرازيلية، إلا أن وصول سيلسو إلى الشركة كان حجر الزاوية بالنسبة لـ Market Securities في التوجه نحو البرازيل حيث يتواجد منافسيها الرئيسيين. ووفقاً لسيلسو، فقبل انضمامه للشركة والذي تم منذ 6 أشهر، لم يكن هناك أعمال تتعلق بالبرازيل في الشركة، وإنما كان هناك إدراك وفهم لمدى أهمية هذا البلد.

ويؤكد سيلسو:“لقد كان هناك دائماً اهتمام بالبرازيل، فمن المستحيل تجاهل البرازيل، فاقتصاد البرازيل يساوي تقريباً اقتصاد الخليج العربي بأكمله” ويضيف سيلسو متحدثاً وموضحاً بأن الأمر لا يتعلق بفتح قاعدة وإنما بتطوير المنتجات المالية:“والآن سنخطو خطوتنا الأولى في البرازيل”.

ولتحقيق هذا الهدف، كانت الشركة قد انضمت مؤخراً لعضوية الغرفة التجارية العربية البرازيلية وبدأت بخلق استراتيجية تتعلق بالسوق البرازيلية. إن Market Securities هي شركة وساطة مالية بالجملة، أو بمعنى آخر فهي لا تعمل مباشرة في تجارة التجزئة المالية مع الافراد وإنما تلبي عملاء مؤسسيين كشركات الوساطة والبنوك. وتقوم الشركة حالياً بتأسيس صناديق للربط بين الإمارات العربية والبرازيل والتي سيتم تقديمها من قبل مؤسسات مالية أخرى إلى السوق.

تجدر الإشارة إلى إن المنتج الذي يشهد نمواً متقدماً، هو صندوق يُمَكِّن المستثمرون العرب من الاستثمار في قطاع الأعمال الزراعية البرازيلي. وسيتم الاحتفاظ بالصندوق، الذي تنظمه Market Securities في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع تخصيص أصوله في البرازيل لمشاريع زراعية مُصَدِرة إلى هذا البلد العربي. حيث ستعمل الشركة مع شركاء في البرازيل كاستشاريين أو شركات متخصصة في قطاع الأعمال الزراعية والتي ستساعد بدورها في تجميع مجموعة الاصول، ومع موزع مالي للصندوق في الإمارات العربية المتحدة.

ويشير سيلسو إلى أن المحادثات مع الشركاء المحتملين لتأسيس هذا الصندوق في مراحل متقدمة جداً. وعلى الرغم من أن التوجه إلى تأسيسه في الإمارات العربية المتحدة، لا يخفي التنفيذي بأن هذا الأمر سيتم في دول خليجية أخرى ويتوقع بأن هذا المنتج المالي سيجذب كذلك مستثمري المنطقة. ويؤكد سيلسو قائلاً:“عملياً كل المصارف و الشركات العائلية من الدول الخليجية الأخرى تتواجد في دبي”. تجدر الإشارة إلى أن المكاتب العائلية هي عبارة عن مكاتب تدير شؤون الأسر الثرية.

ويقول سيلسو متحدثاً عن اختيار مشاريع الاعمال الزراعية لإنشاء صندوق للمستثمرين العرب:” إن أكثر القطاعات التي نرى فيها فرص هو قطاع الأعمال الزراعية لأسباب جغرافية مناخية وأسباب جيوسياسية”. ويذكر سيلسو بأن البرازيل هي قوة في الأعمال الزراعية لظروف مناخية طبيعية وتنتج سلعاً لا يمكن انتاجها في منطقة الخليج. وفي نفس الوقت، تتمتع المنطقة بعلاقات جيدة مع البرازيل. يرى سيلسو بأن المستثمرين الإماراتيين لديهم اهتمام أقل في الاستثمار في البرازيل باعتبارها أطروحة مالية أكثر من كونها أطروحة تجارية للوصول التفضيلي إلى منتجاتها.

صندوق للاستثمار في العقارات

من جهة أخرى، تنوي Market Securities إنشاء صندوق لكي يتمكن البرازيليون من الاستثمار في القطاع العقاري للإمارات العربية المتحدة. حيث يؤكد سيلسو متحدثاً عن دبي:” عندما تنظر هنا إلى القطاعات الأكثر استحواذاً على الاستثمارات أجنبية، ستجد بأن القطاع العقاري هو القطاع الرئيسي. لهذا السبب أراه قطاعاً جيداً لعرضه على البرازيليين”.

في هذه الحالة، سيتم تنظيم الصندوق أيضاً من قبل Market Securities ، حيث ستكون أصوله في الإمارات وسيتم عرضه على البرازيليين في البرازيل. كما سيعمل الوسيط مع شركاء في البرازيل كبنك أو مدير مالي، وفي الإمارات العربية المتحدة مع إحدى الشركات المحلية الرئيسية المتخصصة في العقارات والتي ستدير الأصول أيضاً.

يجب على العقارات أن تكون سكنية ولوجستية، يقول سيلسو بهذا الخصوص:“إني أدرس هذه السوق عن كثب، وإن القطاع السكني هو القطاع الرائد”. ووفقاً له، إنه بلد سياحي للغاية، ولدى الإمارات الكثير من المنازل الثانية، والمنازل الثانية هي منازل الأجانب الذين لا يعيشون دائما في البلاد. ويؤكد قائلاً: ((إنه قطاع جيد وقوي للغاية، جيد جداً لإنتاج الدخل”. يجب أن يكون للخدمات اللوجستية أصول مثل المستودعات ومراكز التوزيع والبنية التحتية للموانئ. يرى سيلسو أن الخدمات المصرفية الخاصة والمكاتب العائلية في البرازيل كمستثمرين محتملين في هذا القطاع.

شركة Market Secutiries

أُسِسَتْ شركة Market Securities منذ 16 عاماً، وعلى الرغم من انطلاقها من العاصمة البريطانية لندن، فإنها متواجدة في دبي منذ 10 سنوات من خلال إحدى فروعها في مركز دبي الدولي المالي (DIFC) الذي تديره هيئة دبي للخدمات المالية (DFSA). كما يوجد لدى الشركة 300 موظف موزعين في كل من نيويورك ولندن وجينيف وباريس وهونج كونغ ودبي ومشاركة لرأس مال عربي.

تحقق هذه المؤسسة المالية 1.1 ترليون دولار أمريكي سنوياً، ومن ضمن عملائها مصارف أوروبية وأمريكية، وأكبر المحافظ الوقائية وأكثرها تطوراً، وكبار مالكي الأصول في أوروبا والشرق الأوسط. وكوسيط بالجملة، توجد ضمن عملياتها الرئيسية تنفيذ الأوامر الكبرى في سوق الأوراق المالية.

وبالتالي فإن مهمة قطاع المشاريع الجديدة التي يترأسه سيلسو تكمن في تطوير فرص أخرى للشركة في السوق المالية.

كان سيلسو وهو برازيلي من ولاية ميناس جيرايس قد انتقل إلى الإمارات العربية المتحدة في نهاية العام الماضي، حيث تمت دعوته هناك للعمل في شركة Market Securities. وضمن نطاق اختصاصه على سبيل المثال، فتح مكاتب للشركة في منطقة الخليج.

سيلسو فيليو

حاصل على بكالوريوس في الحقوق من جامعة ساو باولو وماجستير في الحقوق، وماجستير في العلوم المالية من المعهد الأوروبي لإدارة الشركات. كان سيلسو قبل انتقاله إلى الإمارات العربية المتحدة قد عمل في مؤسسات مالية في البرازيل مثل Itaú BBA وبورصة B3 و Citigroup و Credit Suisse.

إن الامن والأمان الذي تتمتع به الإمارات العربية المتحدة قد رجحا الكفة في اختيار سيلسو للعيش في هذه البلاد، إضافة إلى الفرص المتوفرة للأجانب وعدم وجود الضرائب على الافراد. إنه يرى بأن هذا الحضور الأجنبي الكبير (حيث إن 88% من سكان البلاد هم من الأجانب) يولد وينشر الكثير من التسامح في البلاد.

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