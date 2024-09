الجزائر تنضم لبنك التنمية الجديد – بنك البريكس

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) الجزائر العاصمة – أعلنت وزارة المالية الجزائرية يوم السبت 31 آب/أغسطس عن انضمام الجزائر البلد العربي الافريقي إلى بنك التنمية الجديد NDB المعروف باسم بنك مجموعة البريكس، إشارة إلى كتلة الدول الناشئة التي تحمل نفس الاسم والتي يرتبط بها البنك.

وكان مجلس محافظي بنك التنمية الجديد برئاسة الرئيسة البرازيلية السابقة ديلما روسيف قد وافق على انضمام الجزائر إلى البنك يوم السبت خلال الاجتماع السنوي التاسع للمجلس في مدينة كابو في جنوب افريقيا. حيث إن الجزائر عضو في المجموعة إلى جانب كل من البرازيل والصين وروسيا والهند وأعضاء جدد آخرين.

وجاء في بيان الوزارة الجزائرية إنه من خلال الانضمام إلى هذه المؤسسة التنموية الهامة، الذراع المالية لمجموعة بريكس، تتخذ الجزائر خطوة مهمة في عملية اندماجها في النظام المالي العالمي. وسيوفر القرار للبلاد، أكبر مصدر للغاز الطبيعي في أفريقيا آفاقاً جديدة للموافقة على تنميتها الاقتصادية وتعزيزها على المدى المتوسط والطويل.

ما هي مهمة بنك التنمية الجديد NDB؟

أنشأت مجموعة البريكس بنك التنمية الجديد NDB في العام 2015 كبنك للتنمية بديل لصندوق النقد الدولي وللبنك الدولي. وتكمن المهمة الرئيسية لبنك البريكس في تجميع الموارد بهدف تمويل المشاريع في الأسواق الناشئة والبلدان النامية.

