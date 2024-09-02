الجزائر تنضم لبنك التنمية الجديد – بنك البريكس

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) الجزائر العاصمة – أعلنت وزارة المالية الجزائرية يوم السبت 31 آب/أغسطس عن انضمام الجزائر البلد العربي الافريقي إلى بنك التنمية الجديد NDB المعروف باسم بنك مجموعة البريكس، إشارة إلى كتلة الدول الناشئة التي تحمل نفس الاسم والتي يرتبط بها البنك.

وكان مجلس محافظي بنك التنمية الجديد برئاسة الرئيسة البرازيلية السابقة ديلما روسيف قد وافق على انضمام الجزائر إلى البنك يوم السبت خلال الاجتماع السنوي التاسع للمجلس في مدينة كابو في جنوب افريقيا. حيث إن الجزائر عضو في المجموعة إلى جانب كل من البرازيل والصين وروسيا والهند وأعضاء جدد آخرين.

وجاء في بيان الوزارة الجزائرية إنه من خلال الانضمام إلى هذه المؤسسة التنموية الهامة، الذراع المالية لمجموعة بريكس، تتخذ الجزائر خطوة مهمة في عملية اندماجها في النظام المالي العالمي. وسيوفر القرار للبلاد، أكبر مصدر للغاز الطبيعي في أفريقيا آفاقاً جديدة للموافقة على تنميتها الاقتصادية وتعزيزها على المدى المتوسط والطويل.

ما هي مهمة بنك التنمية الجديد NDB؟

ما هي مهمة بنك التنمية الجديد NDB؟

أنشأت مجموعة البريكس بنك التنمية الجديد NDB في العام 2015 كبنك للتنمية بديل لصندوق النقد الدولي وللبنك الدولي. وتكمن المهمة الرئيسية لبنك البريكس في تجميع الموارد بهدف تمويل المشاريع في الأسواق الناشئة والبلدان النامية.

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بنك التنمية الجديد

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