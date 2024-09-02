Embraer البرازيلية تشارك في معرض في مصر

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – تشارك الشركة البرازيلية لصناعة الطائرات Embraer هذا الاسبوع في مصر الدولي للطيران والفضاء المقام في مطار العلمين. حيث يقام هذا المعرض في الفترة الممتدة من يوم الثلاثاء 3 أيلول/سبتمبر إلى يوم الخميس 5 أيلول/سبتمبر. وكانت الشركة قد أكدت في منشور لها على مواقع التواصل الاجتماعية، مشاركتها في المعرض بفريق قطاع الدفاع والأمن التابع لها.

تجدر الإشارة إلى إن هذا الحدث بنسخته الأولى يركز على استكشاف الفضاء والاتصالات عبر الأقمار الصناعية والتطبيقات المدنية والعسكرية للتكنولوجيا الفضائية. وكانت الشركة قد أكدت على مواقع مشاركتها في هذا الحدث بمعدات دفاعية دون تحديد أنواعها.

الجدير بالذكر أن الشركة كانت تتفاوض على بيع طائرة KC-390 للاستخدام العسكري ونقل القوات والاستخدام الطبي من بين استخدامات أخرى، كما أن لديها أيضا عملاء في إفريقيا لطائرات التدريب والهجوم A-29 Super Tucano وتقوم بتطوير أنظمة لقطاع الدفاع.

Embraer

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