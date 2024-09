Embraer البرازيلية تشارك في معرض في مصر

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – تشارك الشركة البرازيلية لصناعة الطائرات Embraer هذا الاسبوع في مصر الدولي للطيران والفضاء المقام في مطار العلمين. حيث يقام هذا المعرض في الفترة الممتدة من يوم الثلاثاء 3 أيلول/سبتمبر إلى يوم الخميس 5 أيلول/سبتمبر. وكانت الشركة قد أكدت في منشور لها على مواقع التواصل الاجتماعية، مشاركتها في المعرض بفريق قطاع الدفاع والأمن التابع لها.

تجدر الإشارة إلى إن هذا الحدث بنسخته الأولى يركز على استكشاف الفضاء والاتصالات عبر الأقمار الصناعية والتطبيقات المدنية والعسكرية للتكنولوجيا الفضائية. وكانت الشركة قد أكدت على مواقع مشاركتها في هذا الحدث بمعدات دفاعية دون تحديد أنواعها.

الجدير بالذكر أن الشركة كانت تتفاوض على بيع طائرة KC-390 للاستخدام العسكري ونقل القوات والاستخدام الطبي من بين استخدامات أخرى، كما أن لديها أيضا عملاء في إفريقيا لطائرات التدريب والهجوم A-29 Super Tucano وتقوم بتطوير أنظمة لقطاع الدفاع.

