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فوز صعب لإسبانيا.. وآخر كاسح لألمانيا

9/2/2024 7:22:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بوجوتا‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬بدأ‭ ‬منتخب‭ ‬إسبانيا‭ ‬حملة‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬لقب‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للسيدات‭ ‬تحت‭ ‬20‭ ‬عاما‭ ‬بفوز‭ ‬صعب‭ ‬على‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بهدف‭ ‬دون‭ ‬رد،‭ ‬فجر‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬المقامة‭ ‬حاليا‭ ‬بكولومبيا‭. ‬وسجلت‭ ‬اللاعبة‭ ‬أولايا‭ ‬إنريكي‭ ‬هدف‭ ‬إسبانيا
الوحيد‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬ثماني‭ ‬دقائق‭ ‬مستفيدة‭ ‬من
تمريرة‭ ‬زميلتها‭ ‬لوسيا‭ ‬كورالس‭.‬

وفي‭ ‬لقاء‭ ‬آخر‭ ‬بنفس‭ ‬المجموعة‭ ‬فازت‭ ‬باراجواي‭ ‬بهدفين‭ ‬دون‭ ‬رد‭ ‬على‭ ‬منتخب‭ ‬المغرب‭ ‬الذي‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬الشابات‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭.‬

وسجلت‭ ‬اللاعبة‭ ‬فاطمة‭ ‬أسكوتا‭ ‬هدفي‭ ‬باراجواي‭ ‬في‭ ‬الدقيقتين‭ ‬37‭ ‬و57،‭ ‬لتمنح‭ ‬بلادها‭ ‬الانتصار‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬مشاركتها‭ ‬بمونديال‭ ‬السيدات‭ ‬تحت‭ ‬20‭ ‬عاما‭.‬

وفي‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الرابعة‭ ‬حقق‭ ‬منتخب‭ ‬ألمانيا‭ ‬فوزا‭ ‬كاسحا‭ ‬على‭ ‬فنزويلا‭ ‬بنتيجة‭ ‬5‭/‬2‭.‬

تقدم‭ ‬منتخب‭ ‬ألمانيا‭ ‬بهدفين‭ ‬للاعبتين‭ ‬ماري‭ ‬شتاينر‭ ‬ولورين‭ ‬بندر‭ ‬في‭ ‬الدقيقتين‭ ‬15‭ ‬و38،‭ ‬وقلص‭ ‬المنتخب‭ ‬الفنزويلي‭ ‬الفارق‭ ‬بهدف‭ ‬عكسي‭ ‬للاعبة‭ ‬الألمانية‭ ‬ريبيكا‭ ‬آدمشيك‭ ‬بالخطأ‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬فريقها‭ ‬بالدقيقة‭ ‬43‭. ‬وعزز‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬تفوقه‭ ‬بالهدفين‭ ‬الثالث‭ ‬والرابع‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول،‭ ‬سجلهما‭ ‬صوفي‭ ‬ناتيجال‭ ‬ولورين‭ ‬بندر‭ ‬في‭ ‬الدقيقتين‭ ‬44‭ ‬والسادسة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭.‬

وفي‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬اختتمت‭ ‬كورا‭ ‬زيكاي‭ ‬خماسية‭ ‬الألمان‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬56،‭ ‬بينما‭ ‬أحرزت‭ ‬فلوريانجيل‭ ‬أبوستول‭ ‬هدفا‭ ‬ثانيا‭ ‬لفنزويلا‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭.‬

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