فوز صعب لإسبانيا.. وآخر كاسح لألمانيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
بوجوتا - (د ب أ): بدأ منتخب إسبانيا حملة الدفاع عن لقب كأس العالم للسيدات تحت 20 عاما بفوز صعب على الولايات المتحدة بهدف دون رد، فجر أمس الإثنين، ضمن منافسات المجموعة الثالثة في البطولة المقامة حاليا بكولومبيا. وسجلت اللاعبة أولايا إنريكي هدف إسبانيا
الوحيد بعد مرور ثماني دقائق مستفيدة من
تمريرة زميلتها لوسيا كورالس.
وفي لقاء آخر بنفس المجموعة فازت باراجواي بهدفين دون رد على منتخب المغرب الذي يشارك في مونديال الشابات لأول مرة في تاريخه.
وسجلت اللاعبة فاطمة أسكوتا هدفي باراجواي في الدقيقتين 37 و57، لتمنح بلادها الانتصار الثاني في تاريخ مشاركتها بمونديال السيدات تحت 20 عاما.
وفي منافسات المجموعة الرابعة حقق منتخب ألمانيا فوزا كاسحا على فنزويلا بنتيجة 5/2.
تقدم منتخب ألمانيا بهدفين للاعبتين ماري شتاينر ولورين بندر في الدقيقتين 15 و38، وقلص المنتخب الفنزويلي الفارق بهدف عكسي للاعبة الألمانية ريبيكا آدمشيك بالخطأ في مرمى فريقها بالدقيقة 43. وعزز المنتخب الألماني تفوقه بالهدفين الثالث والرابع في الشوط الأول، سجلهما صوفي ناتيجال ولورين بندر في الدقيقتين 44 والسادسة من الوقت بدل الضائع.
وفي الشوط الثاني اختتمت كورا زيكاي خماسية الألمان في الدقيقة 56، بينما أحرزت فلوريانجيل أبوستول هدفا ثانيا لفنزويلا في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.
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