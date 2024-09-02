مجموعة يوسف بن أحمد كانو راعيا بلاتينيا لبطولة البحرين الدولية لسباق الخيل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
وقع نادي راشد للفروسية وسباق الخيل اتفاقية رعاية بلاتينية مع مجموعة يوسف بن أحمد كانو لبطولة البحرين الدولية لسباق الخيل للموسم القادم 2024-2025.
وبهذه المناسبة أكد يوسف أسامة بوحجي الرئيس التنفيذي لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل أهمية هذه الاتفاقية التي تسهم في دعم الجهود المبذولة لإنجاح البطولات الدولية، كما أشاد بالاهتمام والدعم الذي تقدمه مجموعة يوسف بن أحمد كانو لرياضة سباق الخيل.
من جانبه، أعرب نبيل خالد كانو رئيس مجلس إدارة شركة كانو للمشاريع الاستثمارية عن اعتزازه بدعم بطولة البحرين الدولية لسباق الخيل، مشيداً بالنجاح البارز الذي حققته البطولة على مختلف الأصعدة، ما يسهم في تعزيز المكانة المرموقة لمملكة البحرين على خارطة رياضة سباق الخيل الدولية.
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