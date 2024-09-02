مجموعة يوسف بن أحمد كانو راعيا بلاتينيا لبطولة البحرين الدولية لسباق الخيل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

وقع‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬اتفاقية‭ ‬رعاية‭ ‬بلاتينية‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬كانو‭ ‬لبطولة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬لسباق‭ ‬الخيل‭ ‬للموسم‭ ‬القادم‭ ‬2024‭-‬2025‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أكد‭ ‬يوسف‭ ‬أسامة‭ ‬بوحجي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لنادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬لإنجاح‭ ‬البطولات‭ ‬الدولية،‭ ‬كما‭ ‬أشاد‭ ‬بالاهتمام‭ ‬والدعم‭ ‬الذي‭ ‬تقدمه‭ ‬مجموعة‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬كانو‭ ‬لرياضة‭ ‬سباق‭ ‬الخيل‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬نبيل‭ ‬خالد‭ ‬كانو‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬كانو‭ ‬للمشاريع‭ ‬الاستثمارية‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بدعم‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬لسباق‭ ‬الخيل،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالنجاح‭ ‬البارز‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬البطولة‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الأصعدة،‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬المكانة‭ ‬المرموقة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬خارطة‭ ‬رياضة‭ ‬سباق‭ ‬الخيل‭ ‬الدولية‭.‬