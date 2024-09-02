نصار النصار لـ الأنباء جديدي ولد الأكابر مع محمد عاشور وأمونة وأمين مع شركة أبيز

محمد عاشور موهوب والجمهور يحبه ولهذا السبب أتعاون مع شقيقي الملحن محمد النصار

ياسر العيلة

الفنان والمخرج الموهوب نصار النصار، هو رحلة تمتلئ بالعمل والاجتهاد والشغف والمسؤولية قبل هذا وذاك في صناعة الحلم، ليس فقط حلمه الشخصي بل أحلام كثير من الشباب الذين يطمحون الى البحث عن فرصة، لذلك فهو دائما يراهن عليهم، ويؤمن بالأفكار الشبابية دائما.

النصار يجهز حاليا لأكثر من مشروع فني جديد، عن تلك الأعمال تحدث لـ «الأنباء» قائلا: لدي مسرحية «ولد الأكابر» مع محمد عاشور، إنتاج مشترك بين شركته ومركز «فروغي» للإنتاج الفني، ومن إخراجي، بالإضافة الى تصميمي لديكور المسرحية، وأحرص دائما على ان الديكور الذي أستخدمه في أعمالي يمكن عمل إعادة تدوير له بشكل ذكي، ويتم استغلاله مستقبلا في أكثر من عمل.

وأكمل: تضم المسرحية بجانب محمد عاشور نخبة من النجوم، منهم الفنان القدير جمال الردهان وهبة الدري وفيصل السعد وصالح الدرع والفنان البحريني الشاب أبوصالح، بالإضافة الى الفنانة الشابة جلنار من مشاهير «التيك توك»، وأنا أشارك فيها بدور صغير ضيف شرف، حيث أقدم شخصية المحقق، مضيفا: العمل كوميدي، أحداثه فيها جريمة وانتقام، ويناقش مشاكل الشباب بشكل عام من خلال 4 أشخاص، 3 مخططين للجريمة، والرابع هو الولد الذي يعيش في بيت «ولد الأكابر».

وأردف: الجمهور حاليا غير متقبل لمشاهدة عمل مسرحي يخلو من الكوميديا، وإن كانت هناك محاولات من عدد من الزملاء لتأهيل الجمهور مستقبلا بأنهم من الممكن أن يشاهدوا عرضا مسرحيا رومانسيا أو تراجيديا أو غنائيا بالكامل، وأنا من خلال «الأنباء» أشكر كل زملائي المنتجين والمخرجين الذين حاولوا في هذا الاتجاه، منهم على سبيل المثال خالد المظفر وعبدالعزيز صفر وأيضا الفنانين محمد الحملي وعبدالعزيز النصار.

وتابع: موسيقى المسرحية تنفيذ شقيقي الملحن محمد النصار الذي اعتمد عليه ليس لكونه أخي وإنما لأنه متفاهم معي، ولو تلاحظ في كل أعمالي أتعاون مع فريق متفاهم ومتناغم، وإذا عدنا إلى الوراء قبل 10 سنوات فكل «عيالي» الذين عملوا معي لهم أسماؤهم الآن ويشتغلون في كل مكان، وسعيد بنجاحهم، منهم على سبيل المثال فاضل وعبدالله النصار وعلي البلوشي، فدائما اعتمد عليهم ويشاركونني في رؤية أعمالي، والآن لدي فريق جديد مثل أحمد الرشود وسليمان الحويس، مصور ومصمم إضاءة، وبين الفترة والأخرى أضم عناصر جديدة لهذا الفريق.

وعن التعاون المتكرر بينه وبين النجم محمد عاشور، رد: قدمت كمخرج مع عاشور العديد من الأعمال، منها مسرحية «إعلان صفحة 7» من تأليفي، أيضا مسرحية «كمبوشة»، ومسرحية أطفال بعنوان «الوشاح السحري»، وعملت معه كممثل في مسرحية «وحش الفردوس» مع علي البلوشي، مؤكدا ان محمد عاشور عندما يركز في العمل يبدع ويقدم شغل حلو.

أما عن تقييمه لتجربة عاشور مع النجم د.طارق العلي في مسرحية «البيت المقلوب»، فقال: تجربة جميلة وشاهدت الجمهور متفاعلا معه بشكل كبير، وما شاء الله هو فنان موهوب والجمهور يحبه.

وردا على اتهام البعض له بـ «الكسل» في خطواته الفنية، وانه مخرج ناجح فقط بالأعمال المسرحية الأكاديمية التي تقدم في المهرجانات، قال: هذا الاتهام ليس في محله، فبالنسبة للمسرح الجماهيري أنا قدمت أكثر من 10 أعمال للأطفال، منها أعمال حققت نجاحا جيدا جدا، مثل «ليلى وذيب صمعا ومصارع الثيران»، ولمسرح الكبار «صفحة سبعة»، وكمنتج قدمت مسرحية «الأمانة العامة»، ربما لم تحقق المردود المادي المتوقع وانما نجحت كمستوى فني وحازت إشادة النقاد.

وحول تفضيله إخراج الأعمال التي يقوم بكتابتها، أجاب: أفضل أن أعمل على الفكرة، مع المحافظة على المضمون الذي يريد المؤلف سواء كنت أنا أو غيري إيصاله للجمهور.

وعن أخباره الجديدة الأخرى، قال نصار النصار: لدي مشروع مسلسل كرتوني كبير بعنوان «أمونة وأمين» من 60 حلقة، إنتاج شركة «أبيز برودكشنز» للإنتاج الفني للشيخة أبرار الخالد الصباح وشركتي «جالبوت» للإنتاج الفني، بوجود فريق محترف في رسم «الانيميشن» من خارج الكويت بطريقة 2D، وقام بعمل الموسيقى الخاصة بالعمل الملحن محمد النصار، والأصوات للطفلين مريم وبدر النصار، وأشارك فيها ومعنا د.نوف الفرحان ود.مروة الكندري وسعاد الحسيني ومساعد خالد ومنال الجارالله، وعدد من الفنانين ضيوف شرف، إشراف عام للمخرج نعمان حسين، لافتا إلى أن العمل يتحدث عن مغامرات الأطفال واستكشافهم لمحيطهم بطريقة علمية تربوية شائقة.