نصار النصار لـ الأنباء جديدي ولد الأكابر مع محمد عاشور وأمونة وأمين مع شركة أبيز

(MENAFN
- Al-Anbaa)
محمد عاشور موهوب والجمهور يحبه ولهذا السبب أتعاون مع شقيقي الملحن محمد النصار
ياسر العيلة
الفنان والمخرج الموهوب نصار النصار، هو رحلة تمتلئ بالعمل والاجتهاد والشغف والمسؤولية قبل هذا وذاك في صناعة الحلم، ليس فقط حلمه الشخصي بل أحلام كثير من الشباب الذين يطمحون الى البحث عن فرصة، لذلك فهو دائما يراهن عليهم، ويؤمن بالأفكار الشبابية دائما.
النصار يجهز حاليا لأكثر من مشروع فني جديد، عن تلك الأعمال تحدث لـ «الأنباء» قائلا: لدي مسرحية «ولد الأكابر» مع الفنان محمد عاشور، إنتاج مشترك بين شركته ومركز «فروغي» للإنتاج الفني، ومن إخراجي، بالإضافة الى تصميمي لديكور المسرحية، وأحرص دائما على ان الديكور الذي أستخدمه في أعمالي يمكن عمل إعادة تدوير له بشكل ذكي، ويتم استغلاله مستقبلا في أكثر من عمل.
وأكمل: تضم المسرحية بجانب محمد عاشور نخبة من النجوم، منهم الفنان القدير جمال الردهان وهبة الدري وفيصل السعد وصالح الدرع والفنان البحريني الشاب أبوصالح، بالإضافة الى الفنانة الشابة جلنار من مشاهير «التيك توك»، وأنا أشارك فيها بدور صغير ضيف شرف، حيث أقدم شخصية المحقق، مضيفا: العمل كوميدي، أحداثه فيها جريمة وانتقام، ويناقش مشاكل الشباب بشكل عام من خلال 4 أشخاص، 3 مخططين للجريمة، والرابع هو الولد الذي يعيش في بيت «ولد الأكابر».
وأردف: الجمهور حاليا غير متقبل لمشاهدة عمل مسرحي يخلو من الكوميديا، وإن كانت هناك محاولات من عدد من الزملاء لتأهيل الجمهور مستقبلا بأنهم من الممكن أن يشاهدوا عرضا مسرحيا رومانسيا أو تراجيديا أو غنائيا بالكامل، وأنا من خلال «الأنباء» أشكر كل زملائي المنتجين والمخرجين الذين حاولوا في هذا الاتجاه، منهم على سبيل المثال خالد المظفر وعبدالعزيز صفر وأيضا الفنانين محمد الحملي وعبدالعزيز النصار.
وتابع: موسيقى المسرحية تنفيذ شقيقي الملحن محمد النصار الذي اعتمد عليه ليس لكونه أخي وإنما لأنه متفاهم معي، ولو تلاحظ في كل أعمالي أتعاون مع فريق متفاهم ومتناغم، وإذا عدنا إلى الوراء قبل 10 سنوات فكل «عيالي» الذين عملوا معي لهم أسماؤهم الآن ويشتغلون في كل مكان، وسعيد بنجاحهم، منهم على سبيل المثال فاضل وعبدالله النصار وعلي البلوشي، فدائما اعتمد عليهم ويشاركونني في رؤية أعمالي، والآن لدي فريق جديد مثل أحمد الرشود وسليمان الحويس، مصور ومصمم إضاءة، وبين الفترة والأخرى أضم عناصر جديدة لهذا الفريق.
وعن التعاون المتكرر بينه وبين النجم محمد عاشور، رد: قدمت كمخرج مع عاشور العديد من الأعمال، منها مسرحية «إعلان صفحة 7» من تأليفي، أيضا مسرحية «كمبوشة»، ومسرحية أطفال بعنوان «الوشاح السحري»، وعملت معه كممثل في مسرحية «وحش الفردوس» مع علي البلوشي، مؤكدا ان محمد عاشور عندما يركز في العمل يبدع ويقدم شغل حلو.
أما عن تقييمه لتجربة عاشور مع النجم د.طارق العلي في مسرحية «البيت المقلوب»، فقال: تجربة جميلة وشاهدت الجمهور متفاعلا معه بشكل كبير، وما شاء الله هو فنان موهوب والجمهور يحبه.
وردا على اتهام البعض له بـ «الكسل» في خطواته الفنية، وانه مخرج ناجح فقط بالأعمال المسرحية الأكاديمية التي تقدم في المهرجانات، قال: هذا الاتهام ليس في محله، فبالنسبة للمسرح الجماهيري أنا قدمت أكثر من 10 أعمال للأطفال، منها أعمال حققت نجاحا جيدا جدا، مثل «ليلى وذيب صمعا ومصارع الثيران»، ولمسرح الكبار «صفحة سبعة»، وكمنتج قدمت مسرحية «الأمانة العامة»، ربما لم تحقق المردود المادي المتوقع وانما نجحت كمستوى فني وحازت إشادة النقاد.
وحول تفضيله إخراج الأعمال التي يقوم بكتابتها، أجاب: أفضل أن أعمل على الفكرة، مع المحافظة على المضمون الذي يريد المؤلف سواء كنت أنا أو غيري إيصاله للجمهور.
وعن أخباره الجديدة الأخرى، قال نصار النصار: لدي مشروع مسلسل كرتوني كبير بعنوان «أمونة وأمين» من 60 حلقة، إنتاج شركة «أبيز برودكشنز» للإنتاج الفني للشيخة أبرار الخالد الصباح وشركتي «جالبوت» للإنتاج الفني، بوجود فريق محترف في رسم «الانيميشن» من خارج الكويت بطريقة 2D، وقام بعمل الموسيقى الخاصة بالعمل الملحن محمد النصار، والأصوات للطفلين مريم وبدر النصار، وأشارك فيها ومعنا د.نوف الفرحان ود.مروة الكندري وسعاد الحسيني ومساعد خالد ومنال الجارالله، وعدد من الفنانين ضيوف شرف، إشراف عام للمخرج نعمان حسين، لافتا إلى أن العمل يتحدث عن مغامرات الأطفال واستكشافهم لمحيطهم بطريقة علمية تربوية شائقة.
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