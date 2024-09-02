سوفكس العقبة.. تعزيز لمكانة الأردن بالدفاع والأمن والصناعات العسكرية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أحمد الرواشدة
العقبة- تتجه الأنظار، اليوم، إلى مدينة العقبة؛ حيث ينطلق معرض
"سوفكس" بنسخته الـ14، برعاية جلالة الملك عبد الله الثاني، وبمشاركة 73 دولة و300 شركة عالمية متخصصة في الصناعات الدفاعية والأمنية.
ويرسم المعرض مستقبلا واعدا للمملكة كوجهة عالمية رائدة في الدفاع والأمن والصناعات العسكرية، إضافة إلى تبادل الخبرات التصنيعية والاستفادة من أحدث التقنيات في مجال بحث وتطوير الصناعات الدفاعية، بالإضافة إلى دوره المهم في تعزيز أطر التعاون الدولي في مجال العمليات الخاصة والأمن الوطني.
وقال خبراء عسكريون ومدنيون "إن المعرض بنسخته الـ14، وللمرة الثانية على التوالي الذي يقام في مدينة العقبة بمقره الدائم الجديد في مركز العقبة الدولي للمعارض والمؤتمرات، يقدم منصة مثالية لعرض معدات وتقنيات جديدة مستقبلية ومبتكرة من أجل تقديم حلول سريعة وحاسمة وفعالة لمساعدة متخذي القرار والقوات المسلحة في العمليات الخاصة الدولية والأمن الداخلي والقوات المسلحة في الحفاظ على الأمن والسلامة في بلدانهم ومناطقهم وحول العالم".
ووفق الرئيس التنفيذي لشركة صقر للطائرات المسيرة يوسف عمورة، فإن "المعرض يعد الأكبر من نوعه على مستوى العالم، ويعزز مكانة الأردن بوصفها وجهة عالمية رائدة في الدفاع والأمن والصناعات العسكرية بحضور كبار المسؤولين العسكريين والمدنيين من مختلف دول وجيوش العالم، مما يعكس حرص جلالته على الوصول إلى مصاف الريادة العالمية في قطاع الصناعات العسكرية الدفاعية والأمنية بأشكالها كافة".
وأشار إلى أن "تطور التكنولوجيا له أثر إيجابي كبير على مسار الحروب، لا سيما باستخدام الطائرات المسيرة وتوظيف الذكاء الاصطناعي في عملية تحليل البيانات الضخمة من ساحة المعركة وسرعة اتخاذ القرار".
وأكد عمورة "أن من يتخذ القرار السريع المبني على المعلومات الصحيحة، وليس المبعثرة، ويوظف التكنولوجيا، هو من يكسب الحرب".
وقال مدير عام مجلس الإمارات للشركات الدفاعية أنس ناصر العتيبة "إن مشاركة الجناح الوطني لدولة الإمارات في معرض سوفكس 2024، تعكس التزام الإمارات بالابتكار من خلال عرض التقنيات الوطنية المتقدمة".
وأكد العتيبة "أن مشاركة الإمارات في سوفكس لا تقتصر على عرض وتسويق المنتجات الدفاعية فحسب، بل تتعداها إلى بناء شراكات إستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية في القطاع الدفاعي، كما تتطلع الشركات الوطنية إلى تبادل الخبرات والمعرفة وتوطيد العلاقات فيما بينها، إلى جانب أن المعرض يمثل فرصة استراتيجية لعرض القدرات التكنولوجية الإماراتية أمام نخبة من الخبراء والمتخصصين في القطاع".
أما الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة المهندس حسين الصفدي، فأكد، من جهته "أن الشركة انتهت من بناء مركز العقبة الدولي للمعارض والمؤتمرات وفق أحدث المواصفات العالمية، وتم تنفيذه خلال فترة قياسية، حيث سيسهم في تنظيم واستضافة المعارض والمؤتمرات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة خلال الفترة المقبلة ليكون رافدا ومحركا سياحيا وتنمويا للمنطقة برمتها".
وبين الصفدي "أن انطلاقة المركز الدولي ستكون بإقامة معرض سوفكس 2024، وأن شركة تطوير العقبة؛ الذراع التطويرية لسلطة منطقة العقبة الخاصة، تواصل تنفيذ الخطط والمشاريع الريادية الثاقبة التي أسست لها الرؤية الملكية السامية لجعل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أحد أهم المراكز العالمية والإقليمية في الاستثمار المتعدد الأنواع، وذلك من خلال التركيز على نوعية المشاريع وقيمتها المضافة في استقطاب فئات وشرائح جديدة ومختلفة من السياح والزوار، خصوصا مرتادي المعارض الدولية العالمية ومراكز الأعمال على مستوى الشرق الأوسط والمواقع السياحية المميزة القادرة على جذب فئات السياح والزوار كافة من مختلف دول العالم، وذلك ضمن إستراتيجية واضحة المعالم والأهداف تستند إلى التوجيهات الملكية السامية ومتابعة سمو ولي العهد لملف العقبة".
وأوضح الصفدي "أن شركة تطوير العقبة تعمل ضمن إستراتيجية سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة للتفاوض مع عدد من الفعاليات والمعارض الإقليمية والعالمية لاستضافتها في مركز العقبة الدولي للمعارض خلال الفترة المقبلة، إذ يتميز المركز بتصميمه الحديث ومرافقه العصرية ليضمن تلبية جميع احتياجات الفعاليات والمعارض التجارية التي تخدم مجموعة واسعة من الصناعات والقطاعات، حيث تبلغ مساحة المركز 170 ألف متر مربع، بتكلفة إجمالية تبلغ 24 مليون دينار، وصمم ليكون وجهة إستراتيجية لقطاع سياحة المؤتمرات والاجتماعات والمعارض".
كما أكد الصفدي "أن إقامة مركز العقبة الدولي للمعارض في بيئة استثمارية جاذبة، تتمثل في حزمة من الحوافز الاستثمارية المميزة، كالإعفاءات الجمركية والتخفيضات على ضريبة الدخل، ستسهم بشكل مباشر في تعزيز قطاعات السياحة والسفر والفنادق والمطاعم والتجارة والصناعة، مما سيخلق فرص عمل جديدة ويجعل العقبة وجهة عالمية وإقليمية للفعاليات التجارية".
يشار إلى أن معرض ومؤتمر العمليات الخاصة "سوفكس" تأسس العام 1996 بتوجيهات ملكية سامية، ويعد الأكبر من نوعه على مستوى العالم، ويحظى بمكانة عالية بين المعارض الدفاعية المتخصصة. ويتضمن جلسات نقاشية وندوات شاملة يتحدث فيها كبار المسؤولين العسكريين والمدنيين من مختلف دول وجيوش العالم، لمناقشة الحلول الأمنية المبتكرة وتبادل الخبرات في مجال العمليات الخاصة والصناعات الدفاعية بين الدول المشاركة.
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