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سوفكس العقبة.. تعزيز لمكانة الأردن بالدفاع والأمن والصناعات العسكرية

9/2/2024 3:31:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الرواشدة العقبة- تتجه الأنظار، اليوم، إلى مدينة العقبة؛ حيث ينطلق معرض "سوفكس" بنسخته الـ14، برعاية جلالة الملك عبد الله الثاني، وبمشاركة 73 دولة و300 شركة عالمية متخصصة في الصناعات الدفاعية والأمنية.
ويرسم المعرض مستقبلا واعدا للمملكة كوجهة عالمية رائدة في الدفاع والأمن والصناعات العسكرية، إضافة إلى تبادل الخبرات التصنيعية والاستفادة من أحدث التقنيات في مجال بحث وتطوير الصناعات الدفاعية، بالإضافة إلى دوره المهم في تعزيز أطر التعاون الدولي في مجال العمليات الخاصة والأمن الوطني.
وقال خبراء عسكريون ومدنيون "إن المعرض بنسخته الـ14، وللمرة الثانية على التوالي الذي يقام في مدينة العقبة بمقره الدائم الجديد في مركز العقبة الدولي للمعارض والمؤتمرات، يقدم منصة مثالية لعرض معدات وتقنيات جديدة مستقبلية ومبتكرة من أجل تقديم حلول سريعة وحاسمة وفعالة لمساعدة متخذي القرار والقوات المسلحة في العمليات الخاصة الدولية والأمن الداخلي والقوات المسلحة في الحفاظ على الأمن والسلامة في بلدانهم ومناطقهم وحول العالم".
ووفق الرئيس التنفيذي لشركة صقر للطائرات المسيرة يوسف عمورة، فإن "المعرض يعد الأكبر من نوعه على مستوى العالم، ويعزز مكانة الأردن بوصفها وجهة عالمية رائدة في الدفاع والأمن والصناعات العسكرية بحضور كبار المسؤولين العسكريين والمدنيين من مختلف دول وجيوش العالم، مما يعكس حرص جلالته على الوصول إلى مصاف الريادة العالمية في قطاع الصناعات العسكرية الدفاعية والأمنية بأشكالها كافة".
وأشار إلى أن "تطور التكنولوجيا له أثر إيجابي كبير على مسار الحروب، لا سيما باستخدام الطائرات المسيرة وتوظيف الذكاء الاصطناعي في عملية تحليل البيانات الضخمة من ساحة المعركة وسرعة اتخاذ القرار".
وأكد عمورة "أن من يتخذ القرار السريع المبني على المعلومات الصحيحة، وليس المبعثرة، ويوظف التكنولوجيا، هو من يكسب الحرب".
وقال مدير عام مجلس الإمارات للشركات الدفاعية أنس ناصر العتيبة "إن مشاركة الجناح الوطني لدولة الإمارات في معرض سوفكس 2024، تعكس التزام الإمارات بالابتكار من خلال عرض التقنيات الوطنية المتقدمة".
وأكد العتيبة "أن مشاركة الإمارات في سوفكس لا تقتصر على عرض وتسويق المنتجات الدفاعية فحسب، بل تتعداها إلى بناء شراكات إستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية في القطاع الدفاعي، كما تتطلع الشركات الوطنية إلى تبادل الخبرات والمعرفة وتوطيد العلاقات فيما بينها، إلى جانب أن المعرض يمثل فرصة استراتيجية لعرض القدرات التكنولوجية الإماراتية أمام نخبة من الخبراء والمتخصصين في القطاع".
أما الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة المهندس حسين الصفدي، فأكد، من جهته "أن الشركة انتهت من بناء مركز العقبة الدولي للمعارض والمؤتمرات وفق أحدث المواصفات العالمية، وتم تنفيذه خلال فترة قياسية، حيث سيسهم في تنظيم واستضافة المعارض والمؤتمرات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة خلال الفترة المقبلة ليكون رافدا ومحركا سياحيا وتنمويا للمنطقة برمتها".
وبين الصفدي "أن انطلاقة المركز الدولي ستكون بإقامة معرض سوفكس 2024، وأن شركة تطوير العقبة؛ الذراع التطويرية لسلطة منطقة العقبة الخاصة، تواصل تنفيذ الخطط والمشاريع الريادية الثاقبة التي أسست لها الرؤية الملكية السامية لجعل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أحد أهم المراكز العالمية والإقليمية في الاستثمار المتعدد الأنواع، وذلك من خلال التركيز على نوعية المشاريع وقيمتها المضافة في استقطاب فئات وشرائح جديدة ومختلفة من السياح والزوار، خصوصا مرتادي المعارض الدولية العالمية ومراكز الأعمال على مستوى الشرق الأوسط والمواقع السياحية المميزة القادرة على جذب فئات السياح والزوار كافة من مختلف دول العالم، وذلك ضمن إستراتيجية واضحة المعالم والأهداف تستند إلى التوجيهات الملكية السامية ومتابعة سمو ولي العهد لملف العقبة".
وأوضح الصفدي "أن شركة تطوير العقبة تعمل ضمن إستراتيجية سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة للتفاوض مع عدد من الفعاليات والمعارض الإقليمية والعالمية لاستضافتها في مركز العقبة الدولي للمعارض خلال الفترة المقبلة، إذ يتميز المركز بتصميمه الحديث ومرافقه العصرية ليضمن تلبية جميع احتياجات الفعاليات والمعارض التجارية التي تخدم مجموعة واسعة من الصناعات والقطاعات، حيث تبلغ مساحة المركز 170 ألف متر مربع، بتكلفة إجمالية تبلغ 24 مليون دينار، وصمم ليكون وجهة إستراتيجية لقطاع سياحة المؤتمرات والاجتماعات والمعارض".
كما أكد الصفدي "أن إقامة مركز العقبة الدولي للمعارض في بيئة استثمارية جاذبة، تتمثل في حزمة من الحوافز الاستثمارية المميزة، كالإعفاءات الجمركية والتخفيضات على ضريبة الدخل، ستسهم بشكل مباشر في تعزيز قطاعات السياحة والسفر والفنادق والمطاعم والتجارة والصناعة، مما سيخلق فرص عمل جديدة ويجعل العقبة وجهة عالمية وإقليمية للفعاليات التجارية".
يشار إلى أن معرض ومؤتمر العمليات الخاصة "سوفكس" تأسس العام 1996 بتوجيهات ملكية سامية، ويعد الأكبر من نوعه على مستوى العالم، ويحظى بمكانة عالية بين المعارض الدفاعية المتخصصة. ويتضمن جلسات نقاشية وندوات شاملة يتحدث فيها كبار المسؤولين العسكريين والمدنيين من مختلف دول وجيوش العالم، لمناقشة الحلول الأمنية المبتكرة وتبادل الخبرات في مجال العمليات الخاصة والصناعات الدفاعية بين الدول المشاركة.

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