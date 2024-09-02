إعدادات الخصوصية للتطبيقات تنتهك بيانات المستخدمين

(MENAFN
- Al Watan)
تبدو إعدادات الخصوصية الافتراضية في تطبيقات الهاتف المحمول الشائعة وكأنها ميزة إضافية، حيث تسمح لك باستخدام إعداد واحد للتحكم في مستوى الخصوصية - من يمكنه رؤية الإجراءات التي تتخذها - عبر جميع وظائف التطبيق. لكن إعدادات الخصوصية الافتراضية تشكل أيضًا خطرًا محتملًا على خصوصيتك.
كشف جوزيف ك. نوانكا، أستاذ مشارك في نظم المعلومات والتحليلات في جامعة
ميامي، أن إعدادات الخصوصية في العديد من التطبيقات يمكن أن تجعل المستخدمين النهائيين أكثر عرضة لكشف البيانات بالرغم من تقديمها على أنها تتيح الخصوصية. تأتي هذه التطبيقات عمدًا بإعدادات خصوصية افتراضية معقدة تجعل معلومات المستخدم أكثر عمومية من كونها خاصة.
غالبًا ما يجهل المستخدمون الخطوات الإضافية اللازمة للحصول على أفضل إعدادات الخصوصية. قد يتطلب فهم سياسة الخصوصية المعقدة للتطبيق فحص التفاصيل الدقيقة لسياسة كل تطبيق.
على سبيل المثال، تتطلب إعدادات الخصوصية في Venmo من المستخدم اختيار ما إذا كان سيشارك المعاملات أو قوائم الأصدقاء مع الجمهور أو الأصدقاء فقط أو الاحتفاظ بها خاصة. ومع ذلك، يحتاج المستخدمون إلى تعيين إعدادات الخصوصية الافتراضية والمعاملات السابقة وقائمة الأصدقاء بشكل منفصل. لا تغطي إعدادات الخصوصية الافتراضية جميع وظائف التطبيق. أيضًا، عند إنشاء حساب Venmo، تكون جميع معاملاتك عامة افتراضيًا، مما يعرض أنشطتك المالية على الفور لأي شخص عبر الإنترنت.
ليس فقط Venmo
أضاف جوزيف: ((لكن تطبيق Venmo ليس الوحيد الذي يقوم بهذا. فقد أصدرت شركة Apple تطبيقًا يسمى Journal في أواخر ديسمبر 2023. ويساعد Journal مستخدمي iPhone على كتابة مذكرات يومية حول أفكارهم ومشاعرهم. ويمكن أن تتضمن مذكرات اليوميات هذه صورًا ومقاطع فيديو ومدنًا زرتها وأنشطة شخصية أخرى. ويستخدم التطبيق أيضًا ميزة الذكاء الاصطناعي على الجهاز لتقديم اقتراحات مخصصة حول الموضوعات ذات الصلة بالمستخدم. اكتشف المستخدمون مؤخرًا أنه تحت إعدادات الخصوصية المعقدة لتطبيق Journal كان هناك خيار ((قابل للاكتشاف من قبل الآخرين)) والذي أثار مخاوف خطيرة تتعلق بالخصوصية. وفقًا لشركة Apple، تسمح هذه الميزة لأجهزة iPhone الأخرى الموجودة في جهات اتصالك والتي تحتوي على Journal باكتشاف متى تكون قريبًا. والغرض من ذلك هو المساعدة في تحديد أولوية مطالبات Journal للمستخدمين الآخرين من خلال تضمينك. ولكن جهات الاتصال على هواتفك لا تقتصر على المعارف المقربين الذين تنتظر بفارغ الصبر اكتشافهم وقد اكتشفوك. بل تتضمن جهات الاتصال على هاتفك أرقامًا عشوائية مثل سباك استخدمته مرة واحدة لصيانة منزلك، أو سمسار عقارات تم التوصية به لكنك لم تستخدمه قط، وما إلى ذلك. وكما هو الحال مع التطبيقات الأخرى، فإن القلق هو أن ميزة ((قابلة للاكتشاف من قبل الآخرين)) هي الإعداد الافتراضي للمستخدمين الجدد بغض النظر عما إذا كنت قمت بتشغيل اقتراحات التدوين أم لا)).
كيفية حماية خصوصيتك
وأكد أن الخطوة الأساسية لتحقيق الخصوصية في عالم الاتصالات الرقمية الشاملة هي أن تتولى مسؤولية بياناتك وخصوصيتك. ومع استمرار تطبيقات الهاتف المحمول في الوصول إلى معلومات حساسة عن المستخدمين، فمن المهم أن ندرك أن مزودي التطبيقات ومالكيها لا يكون لديهم الحوافز لتوفير ممارسات ضبط الخصوصية الأكثر صرامة. والواقع أن الفشل في إدارة أذونات التطبيق وإعدادات الخصوصية بشكل فعال يمكن أن يزيد من خطر تعرض بياناتك لأطراف ثالثة، بما في ذلك الأشخاص ذوي النوايا الخبيثة. علاوة على ذلك، في كثير من الأحيان، يواجه المستخدمون صعوبة في فصل محتويات تطبيقاتهم عن محتويات أجهزتهم، وفي بعض الحالات، يفترضون أن الحماية على مستوى الجهاز كافية للتخفيف من خطر استخدام تطبيق جوال يتمتع بحماية ضعيفة لأمن البيانات. ولكن هذا ليس هو الحال. تتمثل إحدى القواعد الأساسية في التحقق من إعدادات الخصوصية الافتراضية لكل تطبيق بعد تنزيله. إن تقييد الوصول بدلًا من منحه يعد أفضل ممارسة للحفاظ على الخصوصية. يميل مستخدمو التطبيقات إلى افتراض خاطئ مفاده أن تقييد الوصول قد يقلل من ميزات التطبيق وجودة الخدمة. ونتيجة لذلك، عندما يواجه الأشخاص قرارًا بمنح الوصول أو تقييده، يميلون إلى منح الوصول، وفي كثير من الحالات، يستمرون في استخدام الإعدادات الافتراضية.
Journal
هو تطبيق يوميات شخصي تم تطويره بواسطة شركة Apple Inc، لأجهزة iPhone.
تم الكشف عنه لأول مرة خلال مؤتمر المطورين العالمي 2023 قبل إصداره رسميًا في 11 ديسمبر 2023، جنبًا إلى جنب مع iOS 17.2.
يشجع التطبيق المستخدمين على إنشاء إدخالات يومية يمكنهم من خلالها تسجيل أفكارهم وأنشطتهم والتفكير فيها.
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