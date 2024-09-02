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إعدادات الخصوصية للتطبيقات تنتهك بيانات المستخدمين

9/2/2024 3:20:32 PM
(MENAFN- Al Watan) تبدو إعدادات الخصوصية الافتراضية في تطبيقات الهاتف المحمول الشائعة وكأنها ميزة إضافية، حيث تسمح لك باستخدام إعداد واحد للتحكم في مستوى الخصوصية - من يمكنه رؤية الإجراءات التي تتخذها - عبر جميع وظائف التطبيق. لكن إعدادات الخصوصية الافتراضية تشكل أيضًا خطرًا محتملًا على خصوصيتك.
كشف جوزيف ك. نوانكا، أستاذ مشارك في نظم المعلومات والتحليلات في جامعة ميامي، أن إعدادات الخصوصية في العديد من التطبيقات يمكن أن تجعل المستخدمين النهائيين أكثر عرضة لكشف البيانات بالرغم من تقديمها على أنها تتيح الخصوصية. تأتي هذه التطبيقات عمدًا بإعدادات خصوصية افتراضية معقدة تجعل معلومات المستخدم أكثر عمومية من كونها خاصة.
غالبًا ما يجهل المستخدمون الخطوات الإضافية اللازمة للحصول على أفضل إعدادات الخصوصية. قد يتطلب فهم سياسة الخصوصية المعقدة للتطبيق فحص التفاصيل الدقيقة لسياسة كل تطبيق.
على سبيل المثال، تتطلب إعدادات الخصوصية في Venmo من المستخدم اختيار ما إذا كان سيشارك المعاملات أو قوائم الأصدقاء مع الجمهور أو الأصدقاء فقط أو الاحتفاظ بها خاصة. ومع ذلك، يحتاج المستخدمون إلى تعيين إعدادات الخصوصية الافتراضية والمعاملات السابقة وقائمة الأصدقاء بشكل منفصل. لا تغطي إعدادات الخصوصية الافتراضية جميع وظائف التطبيق. أيضًا، عند إنشاء حساب Venmo، تكون جميع معاملاتك عامة افتراضيًا، مما يعرض أنشطتك المالية على الفور لأي شخص عبر الإنترنت.
ليس فقط Venmo
أضاف جوزيف: ((لكن تطبيق Venmo ليس الوحيد الذي يقوم بهذا. فقد أصدرت شركة Apple تطبيقًا يسمى Journal في أواخر ديسمبر 2023. ويساعد Journal مستخدمي iPhone على كتابة مذكرات يومية حول أفكارهم ومشاعرهم. ويمكن أن تتضمن مذكرات اليوميات هذه صورًا ومقاطع فيديو ومدنًا زرتها وأنشطة شخصية أخرى. ويستخدم التطبيق أيضًا ميزة الذكاء الاصطناعي على الجهاز لتقديم اقتراحات مخصصة حول الموضوعات ذات الصلة بالمستخدم. اكتشف المستخدمون مؤخرًا أنه تحت إعدادات الخصوصية المعقدة لتطبيق Journal كان هناك خيار ((قابل للاكتشاف من قبل الآخرين)) والذي أثار مخاوف خطيرة تتعلق بالخصوصية. وفقًا لشركة Apple، تسمح هذه الميزة لأجهزة iPhone الأخرى الموجودة في جهات اتصالك والتي تحتوي على Journal باكتشاف متى تكون قريبًا. والغرض من ذلك هو المساعدة في تحديد أولوية مطالبات Journal للمستخدمين الآخرين من خلال تضمينك. ولكن جهات الاتصال على هواتفك لا تقتصر على المعارف المقربين الذين تنتظر بفارغ الصبر اكتشافهم وقد اكتشفوك. بل تتضمن جهات الاتصال على هاتفك أرقامًا عشوائية مثل سباك استخدمته مرة واحدة لصيانة منزلك، أو سمسار عقارات تم التوصية به لكنك لم تستخدمه قط، وما إلى ذلك. وكما هو الحال مع التطبيقات الأخرى، فإن القلق هو أن ميزة ((قابلة للاكتشاف من قبل الآخرين)) هي الإعداد الافتراضي للمستخدمين الجدد بغض النظر عما إذا كنت قمت بتشغيل اقتراحات التدوين أم لا)).
كيفية حماية خصوصيتك
وأكد أن الخطوة الأساسية لتحقيق الخصوصية في عالم الاتصالات الرقمية الشاملة هي أن تتولى مسؤولية بياناتك وخصوصيتك. ومع استمرار تطبيقات الهاتف المحمول في الوصول إلى معلومات حساسة عن المستخدمين، فمن المهم أن ندرك أن مزودي التطبيقات ومالكيها لا يكون لديهم الحوافز لتوفير ممارسات ضبط الخصوصية الأكثر صرامة. والواقع أن الفشل في إدارة أذونات التطبيق وإعدادات الخصوصية بشكل فعال يمكن أن يزيد من خطر تعرض بياناتك لأطراف ثالثة، بما في ذلك الأشخاص ذوي النوايا الخبيثة. علاوة على ذلك، في كثير من الأحيان، يواجه المستخدمون صعوبة في فصل محتويات تطبيقاتهم عن محتويات أجهزتهم، وفي بعض الحالات، يفترضون أن الحماية على مستوى الجهاز كافية للتخفيف من خطر استخدام تطبيق جوال يتمتع بحماية ضعيفة لأمن البيانات. ولكن هذا ليس هو الحال. تتمثل إحدى القواعد الأساسية في التحقق من إعدادات الخصوصية الافتراضية لكل تطبيق بعد تنزيله. إن تقييد الوصول بدلًا من منحه يعد أفضل ممارسة للحفاظ على الخصوصية. يميل مستخدمو التطبيقات إلى افتراض خاطئ مفاده أن تقييد الوصول قد يقلل من ميزات التطبيق وجودة الخدمة. ونتيجة لذلك، عندما يواجه الأشخاص قرارًا بمنح الوصول أو تقييده، يميلون إلى منح الوصول، وفي كثير من الحالات، يستمرون في استخدام الإعدادات الافتراضية.
Journal
هو تطبيق يوميات شخصي تم تطويره بواسطة شركة Apple Inc، لأجهزة iPhone.
تم الكشف عنه لأول مرة خلال مؤتمر المطورين العالمي 2023 قبل إصداره رسميًا في 11 ديسمبر 2023، جنبًا إلى جنب مع iOS 17.2.
يشجع التطبيق المستخدمين على إنشاء إدخالات يومية يمكنهم من خلالها تسجيل أفكارهم وأنشطتهم والتفكير فيها.

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