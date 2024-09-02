روسيا تخفض إنتاج النفط إلى المستوى المنصوص عليه في اتفاق أوبك+

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال نائب رئيس الوزراء الروسي“ألكسندر نوفاك” الإثنين، إن بلاده خفضت إنتاج النفط إلى المستوى المطلوب بموجب اتفاق“أوبك+” بحلول نهاية أغسطس، وفقًا لما نقلته وكالة“إنترفاكس”.
ذكرت منظمة“أوبك” في أواخر يوليو، أن روسيا تجاوزت حصة الإنتاج المتفق عليها بنحو 480 ألف برميل يوميًا، خلال الفترة من يناير إلى يونيو، فيما تعهدت موسكو بتعويض الجزء الأكبر من فائض الإنتاج العام المقبل.
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ورغم انخفاض إنتاج روسيا في يوليو على أساس شهري، فإنه تجاوز المستهدف بنحو 67 ألف برميل يوميًا، لكن وزارة الطاقة في البلاد أكدت مررًا التزامها بالوصول إلى الحد المنصوص عليه في اتفاق المنتجين.
ومن المقرر أن تعوض روسيا 40 ألف برميل يوميًا من الإنتاج الفائض خلال شهري أكتوبر ونوفمبر هذا العام، فيما ستعوض زيادة الإمدادات المتبقية خلال الفترة من مارس إلى سبتمبر 2025، بحسب“رويترز”.
وذكر“نوفاك” في وقت سابق، أن روسيا ستعوض عن تجاوز حصص إنتاج النفط المحددة من قبل“أوبك+”، مؤكدًا أنه لا خلاف بين روسيا والتحالف.
ووفقًا للاتفاق، تبلغ حصة روسيا من إمدادات النفط – بما في ذلك التخفيضات الطوعية – 8.98 مليون برميل يوميًا للفترة من يونيو إلى سبتمبر.
المصدر:
MENAFN02092024000202011048ID1108627761
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