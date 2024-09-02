روسيا تخفض إنتاج النفط إلى المستوى المنصوص عليه في اتفاق أوبك+

MENAFN - Al-Borsa News) قال نائب رئيس الوزراء الروسي“ألكسندر نوفاك” الإثنين، إن بلاده خفضت إنتاج النفط إلى المستوى المطلوب بموجب اتفاق“أوبك+” بحلول نهاية أغسطس، وفقًا لما نقلته وكالة“إنترفاكس”.

ذكرت منظمة“أوبك” في أواخر يوليو، أن روسيا تجاوزت حصة الإنتاج المتفق عليها بنحو 480 ألف برميل يوميًا، خلال الفترة من يناير إلى يونيو، فيما تعهدت موسكو بتعويض الجزء الأكبر من فائض الإنتاج العام المقبل.

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ورغم انخفاض إنتاج روسيا في يوليو على أساس شهري، فإنه تجاوز المستهدف بنحو 67 ألف برميل يوميًا، لكن وزارة الطاقة في البلاد أكدت مررًا التزامها بالوصول إلى الحد المنصوص عليه في اتفاق المنتجين.

ومن المقرر أن تعوض روسيا 40 ألف برميل يوميًا من الإنتاج الفائض خلال شهري أكتوبر ونوفمبر هذا العام، فيما ستعوض زيادة الإمدادات المتبقية خلال الفترة من مارس إلى سبتمبر 2025، بحسب“رويترز”.

وذكر“نوفاك” في وقت سابق، أن روسيا ستعوض عن تجاوز حصص إنتاج النفط المحددة من قبل“أوبك+”، مؤكدًا أنه لا خلاف بين روسيا والتحالف.

ووفقًا للاتفاق، تبلغ حصة روسيا من إمدادات النفط – بما في ذلك التخفيضات الطوعية – 8.98 مليون برميل يوميًا للفترة من يونيو إلى سبتمبر.

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