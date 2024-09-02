راشد آل خليفة يلتقي بمساعد رئيس جمهورية أذربيجان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) التقى الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة، رئيس المجلس الوطني للفنون ورئيس مؤسسة راشد آل خليفة للفنونبمساعد رئيس جمهورية أذربيجان والمدير التنفيذي لمؤسسة "حيدر عليف" أنار علي أكبروف، وذلك خلال زيارته لمركز "حيدر عليف" الثقافي في العاصمة الأذربيجانية باكو.

وخلال الزيارة، اطلع الشيخ راشد آل خليفة على أقسام المركز الذي افتتح عام ٢٠١٣، وهو من تصميم المعمارية العراقية الراحلة زها حديد، ونالت عنه جائزة متحف لندن للتصميم لعام ٢٠١٤.

ووصف الشيخ راشد آل خليفة المركز بأنخ "شاهد على الحركة الفنية والثقافية النابضة في جمهورية أذربيجان"، معربا عن تطلعه لأن يكون المركز منصة مهمة لتعزيز التعاون الفني والثقافي بين مملكة البحرين وأذربيجان.

وأشار إلى أن المركز الذي صُمِّم من قبل المعمارية الراحلة زها حديد، يُعد نموذجًا للتميز والابتكار في مجال الفنون والثقافة.

وكان الشيخ راشد آل خليفة قد أقام في مارس ٢٠٢٣ معرضه الفني "نور الصباح" في مركز "حيدر عليف" الثقافي، والذي قدّم رؤية مبتكرة لدمج عناصر الفنون البصرية والعمارة التقليدية والمعاصرة مع مكوّنات البيئة الطبيعية، وقد تم اقتناء أحد أعماله الفنية من قبل المركز.