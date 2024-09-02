راشد آل خليفة يلتقي بمساعد رئيس جمهورية أذربيجان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) التقى الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة، رئيس المجلس الوطني للفنون ورئيس مؤسسة راشد آل خليفة للفنون
بمساعد رئيس جمهورية أذربيجان والمدير التنفيذي لمؤسسة "حيدر عليف" أنار علي أكبروف، وذلك خلال زيارته لمركز "حيدر عليف" الثقافي في العاصمة الأذربيجانية باكو.
وخلال الزيارة، اطلع الشيخ راشد آل خليفة على أقسام المركز الذي افتتح عام ٢٠١٣، وهو من تصميم المعمارية العراقية الراحلة زها حديد، ونالت عنه جائزة متحف لندن للتصميم لعام ٢٠١٤.
ووصف الشيخ راشد آل خليفة المركز بأنخ "شاهد على الحركة الفنية والثقافية النابضة في جمهورية أذربيجان"، معربا عن تطلعه لأن يكون المركز منصة مهمة لتعزيز التعاون الفني والثقافي بين مملكة البحرين وأذربيجان.
وأشار إلى أن المركز الذي صُمِّم من قبل المعمارية الراحلة زها حديد، يُعد نموذجًا للتميز والابتكار في مجال الفنون والثقافة.
وكان الشيخ راشد آل خليفة قد أقام في مارس ٢٠٢٣ معرضه الفني "نور الصباح" في مركز "حيدر عليف" الثقافي، والذي قدّم رؤية مبتكرة لدمج عناصر الفنون البصرية والعمارة التقليدية والمعاصرة مع مكوّنات البيئة الطبيعية، وقد تم اقتناء أحد أعماله الفنية من قبل المركز.
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