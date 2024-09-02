Monday, 02 September 2024 09:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شولتس يدعو لتشكيل حكومة بدون البديل من أجل ألمانيا بعد فوزه التاريخي في انتخابات محلية

9/2/2024 9:22:13 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) حض المستشار الألماني أولاف شولتس الأحزاب الرئيسية للوقوف في وجه «حزب البديل من أجل ألمانيا» اليميني، بعدما حقق الحزب مكاسب تاريخية في انتخابات محلية نظمت في مقاطعتين في الشرق.

وقال شولتس على «فيسبوك» إن هناك «دعوة الآن لجميع الأحزاب الديموقراطية لتشكيل حكومات مستقرة من دون يمينيين» في مقاطعتي تورينغن وساكسونيا، واصفا النتائج بأنها «مقلقة».

MENAFN02092024000130011022ID1108626890

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث