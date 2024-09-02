شولتس يدعو لتشكيل حكومة بدون البديل من أجل ألمانيا بعد فوزه التاريخي في انتخابات محلية

شولتس يدعو لتشكيل حكومة بدون البديل من أجل ألمانيا بعد فوزه التاريخي في انتخابات محلية
التاريخ
9/2/2024 9:22:13 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa)
حض المستشار الألماني أولاف شولتس الأحزاب الرئيسية للوقوف في وجه «حزب البديل من أجل ألمانيا» اليميني، بعدما حقق الحزب مكاسب تاريخية في انتخابات
محلية نظمت في مقاطعتين في الشرق.
وقال شولتس على «فيسبوك» إن هناك «دعوة الآن لجميع الأحزاب الديموقراطية لتشكيل حكومات مستقرة من دون يمينيين» في مقاطعتي تورينغن وساكسونيا، واصفا النتائج بأنها «مقلقة».
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