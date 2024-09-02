أمنكس تستعرض حلولها المبتكرة خلال مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3

(MENAFN
- OAK Consulting) الإمارات العربية المتحدة، دبي –02 سبتمبر 2024: تفخر أمنكس إنترناشونال، الرائدة في الحلول والخدمات الرقمية المتكاملة، بالإعلان عن مشاركتها في فعاليات مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3. وتبرز مشاركة أمنكس في الفعالية مدى التزامها بالبقاء في صدارة التطور التقني ودعم المؤسسات في التعامل مع تعقيدات المشهد الرقمي.
تستعرض أمنكس مجموعة واسعة من التقنيات المتطورة، بما فيها الذكاء الاصطناعي الحواري، وعمليات التعدين، والميتافيرس والواقع الممتد، وأتمتة عمليات الروبوتات، والتوأمة الرقمية، وحلول الرؤية الحاسوبية، إلى جانب الأجهزة التي تعمل بتقنية HOT Systems Hardware Optimized. ومن الجدير بالذكر أن أمنكس هي الشركة الوحيدة في المنطقة التي تقدم حلول الذكاء الحواري كخدمة، والتي ستكون ميزة بارزة خلال الفعالية، إلى جانب تقديم الخدمات الاستشارية الفريدة والمصممة لمساعدة العملاء على فهم قيمة الذكاء الاصطناعي وأهميته.
في تعليقه على الأمر قال وليد جمعة، الرئيس التنفيذي لشركة أمنكس إنترناشونال: "نؤمن في أمنكس بأن المستقبل الواعد من نصيب كل من يواكب التغيير. ونظرًا لكون تقنيات الذكاء الاصطناعي والويب 3 بالغة الأهمية للتحول الرقمي، فإننا نحرص على تزويد الشركات بالمعرفة والأدوات اللازمة للبقاء في صدارة المنافسة في عالمنا الرقمي. ستتيح لنا المشاركة في مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3 فرصة التواصل مع العملاء الحاليين والمحتملين، واستعراض حلولنا الفريدة التي تعزز الابتكار والكفاءة وتدعم النمو."
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