حماس تعلن جاهزيتها لمفاوضات حقيقية وإسرائيل تطالب مجلس الأمن بجلسة طارئة

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان طالب مجلس الأمن بجلسة طارئة لبحث وضع المحتجزين في قطاع غزة، في حين أعلنت حركة حماس جاهزيتها لإبرام إن أراد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ذلك.

ويأتي ذلك بينما بدأ الإسرائيليون إضرابا عاما تضامنا مع ذوي الأسرى المحتجزين في غزة ورفضا لعرقلة نتنياهو إبرام صفقة. ويشمل الإضراب المدارس والجامعات ومطار بن غوريون والمواصلات العامة وقطاعات اقتصادية واسعة.

وكشف أمس الأحد عضو المكتب السياسي لحركة حماس ومسؤول ملف التفاوض خليل الحية عن تفاصيل جديدة حول مصير الأسرى الإسرائيليين في غزة وسير المفاوضات للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وقال الحية -خلال مقابلة مع الجزيرة- إن حماس تصر على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، بما في ذلك محورا فيلادلفيا ونتساريم، كشرط لأي اتفاق، مؤكدا أن الحركة قدمت "مرونة عالية وتنازلا كبيرا" بهدف الوصول إلى صفقة تبادل ووقف العدوان.

وأضاف الحية أنه لا توجد مفاوضات حقيقية لصفقة وقف الحرب في غزة وتبادل الأسرى مع إسرائيل، وأن حركة حماس جاهزة فورا لاتفاق إذا أراد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وبشأن الأسرى الستة الذين عثرت عليهم إسرائيل بغزة جثثا، حمّل الحية إسرائيل المسؤولية الكاملة عن مقتلهم، وأضاف "كان بإمكان الأسرى الـ6 وغيرهم أن يخرجوا إلى ذويهم ضمن صفقة تبادل حقيقية وهم أحياء، ولكن إصرار جيش الاحتلال وحكومته المتطرفة هو السبب في أن يفقد هؤلاء حياتهم مع عشرات قتلهم الاحتلال مباشرة بقصفهم مع من يجلسون معهم ويحرسونهم ويعيشون معهم".

وعن مراحل التفاوض غير المباشرة مع إسرائيل، قال الحية إن كل مراحل التفاوض دللت على أن نتنياهو ليس مهتما بعقد صفقة، وبدلا من أن يدفع بجيشه لقتل وتدمير منطقة بالكامل واسترجاع اثنين أو 3 من الأسرى ويقتل مقابلهم مئات من الفلسطينيين، كان بإمكانه أن يسترد هؤلاء بتبادل حقيقي.

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين قولهم إن واشنطن تخطط لتقديم مقترح اتفاق نهائي لوقف الحرب في قطاع غزة.

وأضافت المصادر أن واشنطن تتشاور مع الدوحة والقاهرة بشأن ملامح اتفاق وقف إطلاق نار نهائي، وأن عدم قبول الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني باتفاق نهائي تعتزم واشنطن تقديمه قد يعني نهاية المفاوضات بقيادة أميركية.

وصرح مسؤولون للصحيفة بأن واشنطن والقاهرة والدوحة كانوا يعملون على الاقتراح النهائي قبل العثور على جثث الأسرى المحتجزين.

كما أكد مسؤول أميركي أن مقتل الأسرى لا يعطل التوصل إلى الاتفاق، بل يجب أن يكون دافعا إضافيا لإنجازه في هذه المرحلة الختامية.

من جانبه، نقل موقع أكسيوس الأميركي عن مصادر أن واشنطن قد تقدم نسخة محدثة لاقتراحها للطرفين وتمنحهما أسبوعا للرد، وأن مسؤولين أميركيين يرون أن هناك فرصة للتوصل إلى صفقة، ويأملون أن يتم ذلك في غضون أسبوعين.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أميركي حربا على غزة خلّفت قرابة 135 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.